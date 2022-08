Hoy vengo a hablarles de una de las teorías sobre el origen del Universo que más me gustan, la teoría CCC. Y no, no me refiero a la Compañía Cervecera de Canarias, aunque esta también me gusta. La teoría CCC viene de Cosmología Cíclica Conforme y fue propuesta por el astrofísico inglés Sir Roger Penrose para explicar el origen (y destino) del Universo.

Hoy sabemos que toda la materia y energía en el Universo surgió de lo que se conoce como el Big Bang. Después de esto, el Universo fue expandiéndose durante miles de millones de años, enfriándose y formando las estrellas y galaxias que vemos hoy en día. El modelo cosmológico estándar predice muy bien esta formación y la distribución de galaxias, pero cabe preguntarse ¿hubo algo antes del Big Bang? ¿De dónde surgió? Son varias las teorías formuladas para responder a estas preguntas. Por ejemplo, una de ellas, y quizás la más extendida, es pensar que nuestro Universo forma parte de un conjunto de multiuniversos. En esta teoría, existe un hipotético campo potencial del que surgen infinitos universos (o un solo universo, compuesto de partes desconectadas); uno de ellos sería el nuestro. Este modelo tiene su belleza, pero al mismo tiempo presenta serios problemas. Desde el punto teórico, es una teoría tan flexible (podemos ajustarla para que nos produzca el resultado que queramos) que parece imposible de refutar. Por otro lado, propone la existencia de infinitos universos que no podemos detectar… ¿no estaremos simplemente esquivando la pregunta original? Parece que intentamos resolver una pregunta moviéndola de sitio, sin responder realmente: creamos unas condiciones iniciales que decimos que son el origen del Big Bang, pero igualmente seguimos sin responder de dónde vienen esas condiciones iniciales o cómo surgieron. Como alternativa, surgió la teoría CCC. Esta se podría resumir diciendo que la historia se compone de una secuencia de universos en expansión, uno detrás de otro, donde el final de uno actúa como Big Bang del siguiente. Cada una de estas fases se denomina eón en la teoría CCC. Pero, ¿cómo puede ser esto? ¿No dijimos que el Big Bang sucede en una escala muy pequeña? ¿Cómo podría contener ese espacio tan reducido, no solo un universo anterior, sino una secuencia infinita de estos? Aquí viene la gracia de la teoría (y la palabra en el nombre de la teoría) y es asumir que el espacio-tiempo es conforme, es decir, es independiente de escala. Esta propiedad se refiere a modelos en los que la escala no importa, lo mismo da ocho que ochenta. Así, para los habitantes del eón anterior, no habría nada raro, ellos verían un universo infinitamente grande como vemos nosotros, con las mismas propiedades; para ellos un kilómetro seguiría siendo un kilómetro, y la velocidad de la luz sería la misma. No habría diferencias. Así que lo que nosotros vemos, un Universo que se expande alcanzando un tamaño incognoscible, será en algún momento una región superchiquitita para los habitantes del siguiente eón. Es, salvando las escalas, como las muñecas Matrioshka, donde cada muñeca es igual a la anterior. La propiedad conforme y lo que esto significa puede verse en la figura adjunta. La teoría CCC, además, tiene cualidades muy importantes. Por un lado, resuelve otro problema actual: descifrar de qué se compone la materia oscura. En la teoría CCC, la materia oscura son los agujeros negros que no se extinguieron del eón anterior y que pasan al siguiente. Esta hipótesis está en perfecto acuerdo con el modelo estándar actual, en el sentido de que es ese mismo destino el que le espera a nuestro Universo: dentro de trillones de años, en nuestro Universo solo quedarán agujeros negros y un gran vacío espacio-temporal en expansión acelerada, así que, según el modelo estándar actual, esta hipótesis no es nada descabellada; al revés, es lo esperado. Para acabar, la cualidad más importante de la teoría cíclica conforme es que, a diferencia de la teoría de los multiuniversos, la teoría CCC sí es refutable, es decir, predice señales observacionales (en el fondo cósmico de microondas, del que ya hemos hablado aquí) cuya no detección implica la falsedad de esta teoría. En este sentido, los detractores de CCC afirman que esas señales no se han detectado. Los que la apoyan, dicen que sí hay evidencias (como mínimo para seguir investigando) de estas señales. Así que el debate sigue abierto. ¿Qué teoría les gusta más a ustedes? Aurelio Carnero Rosell nació en Santa Cruz de Tenerife. Su formación académica incluye la Licenciatura en Física por la Universidad de La Laguna y el Doctorado en Ciencias Físicas por la Universidad Complutense de Madrid. Tras seis años en el Observatorio Nacional de Rí­o de Janeiro (Brasil) y otros dos años en el Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas (Ciemat) en Madrid, volvió a Tenerife como investigador postdoctoral en el Instituto de Astrofísica de Canarias. Actualmente continúa su investigación sobre Cosmología y Fí­sica Extragaláctica como miembro de la colaboración Dark Energy Survey. * Sección coordinada por Adriana de Lorenzo-Cáceres Rodríguez