«Hace fuego». Esta fue la frase más repetida de un domingo que vació las calles y llenó las playas de Tenerife. Con el termómetro marcando registros superiores a los 30 grados centígrados, muchos optaron por enclaustrarse al fresco de sus hogares pero otro elevado porcentaje de ciudadanos buscó la costa: los que no llegaron a ella no duraron en remojarse en la «charca» situada junto al Cabildo de Tenerife.

A pesar de las recomendaciones de Sanidad, algunos no perdonaron la sesión deportiva dominical y lo acabaron pagando: «No es lo más recomendable, pero si bebes mucha agua no pasa nada», señala un runner que se hidrata protegido por la sombra de unos flambloyanes plantados en el entorno del La Granja. «En un rato sí que va a pegar fuerte», apunta cuando aún no eran las once de la mañana.

El éxodo hasta Las Teresitas se notó en el intercambiador de guaguas capitalino. Las líneas con parada en San Andrés iban a reventar. No cabía ni un alfiler. Y encima hubo que mantener la calma cuando apareció el tapón que se forma habitualmente entre la Dársena y el castillo que anuncia el inminente desembarco en la playa. «La vuelta se lleva peor», advierte un joven que no duda en reivindicar una línea de tranvía hasta Las Teresitas. «A ver si algún día se hace realidad». El reloj a las doce de la mañana marcaba 30 grados, pero la cercanía del mar hacía mucho más llevadero el solajero.

Hoy se esperan más de 34º en medianías de la Isla y rachas de viento que superarán los 80 km/h

El viento seco y cálido, casi desértico, también se sintió con fuerza en San Lázaro (La Laguna), en el malpaís de Granadilla de Abona o en el litoral de Candelaria. Y es que entre las tres y las cinco de la tarde las calles permanecieron en solitario a la espera de un refresco que no terminaba de llegar: en la avenida de La Salle, muy cerca del Rodríguez López, a las 21:30 horas había una temperatura de 30,4 grados.

Coincidiendo con la pausa de hidratamiento en el Tenerife-Lugo el agosto lo estaban haciendo las cafeterías que no pararon de servir cañas y helados. El domingo seguía siendo un horno, pero en todas las conversaciones siempre aparecía la misma sentencia: «Mañana va a estar peor».

¿Qué se espera para hoy? Canarias seguirá en riesgo amarillo por altas temperaturas, oleaje y fuertes rachas de viento. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) asegura que el aviso por viento va a estar vigente desde las 00:00 horas y es probable que se alcancen rachas de 80 kilómetros por hora. En cuanto a las temperaturas, las previsiones indican que en las medianías del este, sur y este se alcanzarán los 34 grados centígrados. En el área metropolitana el calor será intenso.