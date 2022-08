Los expertos insisten en la necesidad de potenciar la educación sexual

Los expertos insisten en la importancia de potenciar la educación sexual ante el incremento progresivo de las infecciones que se lleva observando desde 2010 en las Islas y en el conjunto del territorio nacional. De hecho, según el último informe de Vigilancia de las infecciones de transmisión sexual (ITS) en el país, en Canarias hay 1.200 casos por cada 100.000 habitantes, un dato que, según las previsiones, irá en aumento. «La educación es imprescindible para luchar contra este crecimiento. Por eso, es muy importante organizar charlas en los colegios e institutos, elaborar folletos informativos y organizar actividades destinadas a reforzar los conocimientos que tiene la población más joven», apunta la doctora Carla Mendoza, especialista en Obstetricia y Ginecología en el Hospital Vithas Las Palmas, que además indica que la franja etaria que mayor tasa de incidencia concentra abarca entre los 20 y los 34 años.

La situación inquieta a los profesionales, por lo que la facultativa apuesta por divulgar información desde los primeros años de la adolescencia. «Esto podría ayudar a prevenir también los embarazados no deseados y a hacer un uso correcto del preservativo. Hay que tener en cuenta, que muchas adolescentes toman anticonceptivos orales, pero si no tienen una pareja estable el riesgo de contraer enfermedades sigue presente», advierte.

Afecciones más frecuentes

Tal y como indica la facultativa, las ITS más frecuentes son la sífilis, la gonorrea, el linfogranuloma venéreo y la clamidia. Ahora bien, entre la población femenina es esta última la más común. Se trata de una patología causada por la bacteria chlamydia trachomatis. En muchos casos puede cursar asintomática, pero si no se detecta a tiempo, puede llegar a provocar daños en las trompas de falopio, causar una enfermedad pélvica inflamatoria y afectar a la fertilidad. «Suele manifestarse a través de alteraciones en el flujo vaginal. Sin embargo, no siempre se le da importancia a esto y algunas chicas llegan a Urgencias con dolores abdominales y ya tienen un abceso tubo-ovárico», manifiesta la doctora Mendoza.

Por lo que respecta a la detección, hay que decir que la infección puede ser diagnosticada a través de un exudado vaginal y endocervical. «Este es el método que suele emplearse para detectar muchas ITS. La sífilis, en cambio, puede ser diagnosticada a través de una serología», puntualiza la especialista.

Pero, ¿cómo se puede tratar? Según sostiene la ginecóloga del citado centro sanitario capitalino, a través de antibióticos. No obstante, el hecho de padecer cualquier ITS, «no inmuniza contra una reinfección».

De acuerdo con los últimos datos del Sistema de Enfermedades de Declaración Obligatoria de la Red Canaria de Vigilancia Epidemiológica del Servicio Canario de la Salud (SCS), en 2020 fueron notificados 466 casos de sífilis, 333 cuadros de gonorrea, 412 de clamidia y uno de linfogranuloma venéreo. «El preservativo es capaz de proteger frente a todas estas infecciones. Sin embargo, el herpes genital se puede transmitir a pesar de utilizarlo, pues si la infección está activa habrá vesículas o úlceras en los genitales», recalca Carla Mendoza.

Como ocurre con otras dolencias, el diagnóstico precoz es fundamental para cortar el problema desde el inicio. Por esta razón, la profesional pone de relieve la necesidad de recurrir a los especialistas ante cualquier alteración. «Es mejor detectar estos problemas de salud en fases iniciales para evitar que causen conflictos mayores. Por eso, ante el más mínimo síntoma, es preferible que los pacientes acudan a consulta», asevera la ginecóloga de Vithas Las Palmas.