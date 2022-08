Los reventones cálidos son menos frecuentes e intensos en Canarias

A lo largo de su historia, Canarias ha sufrido reventones cálidos como el que afectó a Valencia durante el Medusa Sunbeach Festival, pero nunca con tal virulencia. «En las Islas son menos frecuentes e intensas», asevera el físico atmosférico de la Agencia Estatal de Meteorología, Juan Jesús Alemán. ¿La razón? La menor superficie. «El continente contiene mucha más energía y es más probable que se concentre la suficiente como para que ocurra este fenómeno», insiste.

Cuando la nube tormenta está muy alta, el aire frío baja a gran velocidad y se calienta muy rápido

Los reventones térmicos ocurren con frecuencia, pero hasta hace dos semanas eran muy pocos los que conocían a fondo en qué consiste este fenómeno atmosférico. Los reventones suceden cuando se produce un choque de titanes entre el cielo y la tierra –provocado por la intrusión de una tormenta– que deriva en unos vientos intensos en superficie «con gran impacto y destrucción». Así ocurrió en la playa de Cullera (Valencia) el pasado 13 de agosto, cuando en un breve instante después de las cuatro de la madrugada, los asistentes al festival asistieron atónitos a un escenario postapocalíptico donde los vientos empezaron a soplar con una fuerza tal que arrastraron con ellos parte del escenario del concierto. Posteriormente la Aemet detectó que las rachas de viento habían llegado a superar los 65 kilómetros por hora.

Esta fenómeno ocurre porque el aire frío de la tormenta, que pesa más que el caliente de la capa baja de la atmósfera, se «desploma» de manera natural hasta la superficie. Ese rápido descenso del aire frío se expande sobre la superficie en vórtices de vientos a grandes velocidades una vez choca contra la superficie terrestre. Hay tres tipos de reventones: húmedos, secos y cálidos. Los húmedos suelen ir acompañados de precipitación asociada, mientras que en los secos y cálidos la precipitación de se evapora antes de llegar al suelo porque en las capas bajas de la atmósfera el aire es muy caliente.

Pero el más peligroso de todos es el cálido, porque en este, además, la base de la nube tormentosa (cumulonimbo) está «muy alejada» de la superficie, por lo que permite que ese chorro de aire frío descendente se caliente mucho más deprisa de lo normal. «Es por ello por lo que, además, en estos episodios se nota una subida súbita de las temperaturas que pueden llegar a ser de hasta 10 grados», como reseña Alemán. En los registros de la Aemet en el aeropuerto de Alicante-Elche –cercanos al lugar donde se estaba produciendo el festival– registraron cómo los termómetros pasaron rápidamente de marcar 27ºC a casi 40,5ºC.

Pero cuando una tormenta de estas características llega a Canarias, lo menos que menos preocupa es que pueda producirse un reventón. Y es que en Canarias porque no es tan fácil que ocurra. Esto tiene mucho que ver con su disposición como Archipiélago. Al contar un territorio fragmentado y con poco terreno, los reventones que se producen en las Islas suelen ocurrir a pequeña escala. Por lo tanto, no solo es bastante poco frecuente que llegue a producirse, sino que además, es muy difícil que cause daños tan severos como los que provocó en la península.

El verdadero riesgo de Canarias

El riesgo de las tormentas en Canarias está, realmente, en otro aspecto. «El problema es que se quede atascada en algún lugar concreto durante horas», relata Alemán. Esto tiene relación con el relieve montañoso del Archipiélago, que es capaz de atrapar grandes tormentas. «Esto provoca que en poco tiempo se puedan dar acumulaciones muy grandes de precipitación y ocurran inundaciones como la del 31 de marzo de 2002 en Santa Cruz de Tenerife», insiste.

Ese 31 de marzo una Depresión Aislada de Niveles altos (DANA), también conocida como gota fría, se quedó atascada en el área metropolitana causando grandes riadas en la capital tinerfeña. Aquella borrasca llegó a descargar 129,9 litros por metro cuadrado en tan solo una hora (un hito histórico). Las lluvias ocasionaron 8 muertos, 12 desaparecidos y decenas de heridos. Además de las pérdidas humanas la riada causó cuantiosos daños materiales, 70.000 personas sin luz así como la destrucción total o parcial de al menos 400 viviendas. Las pérdidas se calcularon en 90 millones de euros.

«Históricamente todas las islas han tenido algún fenómeno importante de inundación», relata el geógrafo Abel López, miembro de la Cátedra de Reducción de Riesgos de Desastres de la Universidad de La Laguna (ULL). El primero del que se tiene constancia es uno que ocurrió en 1826 y que afectó a todo el Archipiélago. En este siglo se han producido al menos nueve, que han afectado con mayor virulencia a Tenerife, como son las inundaciones de noviembre del 2000, de noviembre de 2009 o de octubre de 2014.

«La isla ha sido la isla más afectada por eventos de inundación y donde las pérdidas económicas han sido mayores», relata López. De hecho, casi el 55% de las pérdidas económicas que ha tenido Canarias en las tres últimas décadas por las inundaciones se han producido en Tenerife.

En las Islas, el 55% de las pérdidas por inundaciones se han producido en Tenerife

Las precipitaciones torrenciales han demostrado ser el talón de Aquiles de Canarias, pero las fuertes lluvias no son el único fenómeno extremo al que el Archipiélago muestra gran vulnerabilidad. Los temporales de viento, producidos por el paso de borrascas o tormentas tropicales, así como los incendios forestales por las olas de calor son otros de los fenómenos más destructivos en las Islas.

El problema es que con el avance del cambio climático, los fenómenos que hemos llegado a considerar extraordinarios serán cada más frecuentes, y lluvias torrenciales, temporales de viento y las olas de calor que conduzcan a incendios corren el riesgo de convertirse en parte de la idiosincrasia isleña. Por esta razón, los expertos no dejan de insistir en la necesidad de que Canarias se adapte a estos peligros con el fin de evitar pérdidas materiales y humanas de gran calibre.

«Es uno de los mayores retos que afrontamos como islas», destaca López que considera que se puede organizar esta nueva tarea de gestión de riesgos en tres pasos. El primer paso es «analizar cómo nos están afectando estos eventos en la actualidad y su evolución futura asociada al cambio climático».

En una segunda etapa, se debe estudiar de forma precisa cómo se materializa cada fenómeno extremo en el territorio, esto quiere decir, que se debe conocer cuál es la población y bienes expuestos a ser afectados por un determinado evento y vulnerabilidades de nuestro territorio. El último paso es establecer estrategias de reducción del riesgo que trabajen en aminorar la exposición y vulnerabilidad de las Islas ante cualquier evento de estas características.

Un nuevo enfoque de gestión

El Gobierno de Canarias, a través de la Consejería de Transición Ecológica, ha establecido en la Ley de Cambio Climático la adopción de medidas para la mitigación y adaptación a los efectos del cambio climático con el fin de «reducir la vulnerabilidad de las personas y sus bienes, los recursos naturales, las infraestructuras, los servicios públicos y los ecosistemas». Para los científicos, el solo hecho de contemplar la adaptación al cambio climático supone un gran paso hacia la buena dirección. Pero el hecho es que la gestión de riesgos es aún la asignatura pendiente de Canarias. Por eso para los investigadores, como López, las prioridades en este campo se encuentran en la ordenación del territorio y el diseño de infraestructuras más adecuadas. Estos cambios serán especialmente necesarios en los sectores litorales, dado que se consideran los más vulnerables a estos riesgos, y además, «donde se concentra la práctica totalidad de la población y servicios», argumenta López.

El geógrafo insiste en que se debe «cambiar el enfoque» de la gestión tradicional del riesgo. «No tenemos que adaptarnos a amenazas individuales», sentencia el experto que considera que el enfoque debe ser más holístico para que Canarias se pueda enfrentar de manera más adecuada a estos múltiples peligros.

Como explica, «el riesgo es un elemento complejo que es el resultado del cómo convivimos con nuestro territorio», por esta razón, su apuesta es la de trabajar en que el territorio, y concretamente las ciudades, para que sean «capaces de soportar y responder de forma satisfactoria a cualquier amenaza de origen natural». Por ello apuesta por un cambio en la visión tradicional de la gestión amenazas de individuales «hacia concepciones multiamenazas». De esta manera, como sentencia, «nuestras ciudades que funcionan como sistemas complejos serán capaces de soportar el impacto de cualquier evento extremo».