«El perfil que mostraron los pacientes covid me causó un ‘shock’»

¿Qué aportan las labores de fisioterapia a la recuperación de los pacientes covid?

La fisioterapia es una parte más del abordaje integral y multidisciplinar que necesitan los pacientes covid. Desde el punto de vista respiratorio, nuestro trabajo puede lograr que una persona que está en una modalidad de ventilación espontánea no llegue a tener que sedarse y estar conectada a ventilación mecánica. Si por el contrario el paciente ya está conectado, lo que intentamos es aportar un tratamiento más para que salga cuanto antes de ese estado. Cuando ya se produce una mejoría a nivel respiratorio y funcional, el objetivo es que pueda recibir el alta en el área en las mejores condiciones posibles para que posteriormente continúe el tratamiento con los compañeros fisioterapeutas del resto de plantas.

En general, ¿cuánto suele prolongarse el tratamiento?

Cada paciente es diferente y el plan de tratamiento de fisioterapia va cambiando en función de la evolución de cada uno. Hay personas que llegan a intensivos y consiguen mejorar en un par de días o una semana, y otras cuya estancia se puede prolongar varios meses. En todo ese proceso, tanto mi compañera Nieves Rodríguez como yo estamos alerta para intentar evitar que se produzca un empeoramiento respiratorio y motor. Además, cuando abandonan intensivos, nos mantenemos en contacto con los compañeros para conocer sus progresos en hospitalización.

¿Cómo ha cambiado el abordaje de los enfermos en el transcurso de las sucesivas olas del virus?

Las herramientas de fisioterapia siempre se han adaptado a los síntomas que presenta cada paciente y a sus patologías previas. Ahora bien, desde hace unos pocos meses, hemos tenido la posibilidad de contar con un asistente de la tos –Cough-Assist–, una técnica instrumental que apoya a los procedimientos manuales de fisioterapia para conseguir que el paciente covid no precise intubación, o bien, que no vuelva a necesitarla si ya se le ha retirado. El propósito es ayudar a los afectados a expectorar, es decir, a que puedan eliminar las secreciones por sí mismos, ya que a veces estas son las responsables de que los pulmones se colapsen. Hasta el momento, los resultados han sido muy satisfactorios y hemos logrado altas precoces. Hay que señalar también que, recientemente, hemos tenido a modo de prueba un ultrasonido portátil que trata de valorar la incursión del pulmón y el grado de atrofia que presenta el diafragma, lo que nos resulta de gran utilidad para analizar si va a ser difícil que un paciente abandone el soporte de ventilación. Gracias a esto, podemos decidir también las técnicas de fisioterapia dirigidas que vamos a aplicar atendiendo a parámetros objetivos.

¿La llegada de las nuevas variantes se ha traducido en una modificación de las tareas que realizan?

Aunque ya no es común ver que un paciente ingresa en intensivos por neumonía covid, el plan de tratamiento de fisioterapia va a depender del estado en el que se encuentre cada uno y de su historial clínico. Por tanto, seguimos empleando todas las armas que están a nuestro alcance. No obstante, es muy importante tener en cuenta que la pandemia aún no ha acabado, que el coronavirus no deja de sorprender y que es imprescindible seguir manteniendo todas las precauciones posibles. La experiencia ha demostrado que nadie sabe cómo puede evolucionar hasta que sufre la enfermedad, por lo que tenemos que seguir recurriendo a la vacunación.

¿Diría que el coronavirus les ha obligado a reinventarse o el tratamiento que requiere un paciente covid no difiere en gran medida del que precisan otras personas por otras infecciones respiratorias?

Particularmente, considero que hemos tenido que reinventarnos. Cuando nos sorprendió la pandemia de coronavirus, yo llevaba 17 años trabajando en intensivos y atendiendo a muchos enfermos con neumonías bilaterales por otras causas. Sin embargo, el covid nos presentó a un nuevo perfil de pacientes con hipoxia silente, que es algo característico de la infección por SARS-CoV-2, y que supuso un shock para mí. Esto significa que, a pesar de tener una saturación baja y de que los parámetros de oxígeno no son suficientes, las personas no perciben esta sensación y hay que explicarles muy bien su caso para que puedan entender lo que les está sucediendo. En el terreno terapéutico, esto se traduce en un tratamiento menos intensivo, pero más recurrente.

¿Cuál ha sido el caso que más le ha impactado?

En realidad, ha habido varios. Por un lado están las personas jóvenes que han precisado largas estancias en intensivos, e incluso, un ECMO –sistema de Oxigenación por Membrana Extracorpórea– para poder respirar. Por otro, los pacientes pluripatológicos que han luchado muchísimo y que no han conseguido salir adelante. Lamentablemente, ha habido momentos muy duros que nos han generado una sensación de impotencia. Por eso, nuestra mayor recompensa es ver salir a las personas del hospital con la mayor autonomía posible.

Si hace un balance, ¿podría afirmar que la pandemia ha supuesto un reto en su carrera profesional?

Sí. Desde que empecé a trabajar cada paciente ha representado un reto para mí, pero el covid me ha aportado un aprendizaje muy importante por el propio perfil que han mostrado los afectados.

¿Cree que la labor del colectivo al que pertenece es ahora más visible?

Considero que ahora la población es más consciente de que la fisioterapia abarca muchísimos campos, entre ellos favorecer la recuperación de los pacientes covid. Hemos batallado en primera línea y trabajado codo con codo con el resto de profesionales, demostrando que somos un grupo sanitario que no se puede suplir. Ahora, solo espero que cuando todo esto pase sigamos teniendo el reconocimiento que merecemos para continuar creciendo tanto profesionalmente como a nivel de recursos humanos en todas las áreas.