Han pasado ya más de tres años desde que se emitió el controvertido final de 'Juego de tronos', pero el tirón de la serie basada en la saga literaria de George R. R. Martin sigue muy presente. Y no solo por el inminente estreno de su precuela, 'La Casa del Dragón' ('The House of Dragon'), sino por la moda de poner el nombre de alguno de sus personajes a los recién nacidos.

Time2play ha hecho una estadística de los nombres femeninos más populares de la saga fantástica según los datos publicados por el Instituto Nacional de Estadística (INE), y en el año 2021 la cifra va al alza. Según el último registro, del 1 de enero de 2022, hay 1.168 personas en España llamadas Arya, como la aguerrida hija pequeña de los Stark. El nombre lleva años siendo el preferido de la saga, en versión femenina. Le siguen Danerys, con 189 personas, y Khaleesi, con 38, que hace también referencia al nombre de la Madre de Dragones. Las edades medias de estas niñas oscilan entre los 3 y los 4 años. Lo más curioso es que, a pesar del impactante final de la serie, parece que hay fans acérrimos de la reina Targaryen que interpretó Emilia Clarke. Desde 2019, año en el que finalizó la serie de HBO, han nacido en España ocho bebés Khaleesi y 53 niñas Daenerys. 'El señor de los anillos' Otra saga de fantasía que sigue teniendo tirón, a pesar de que se publicó por primera vez en los años 50, es la de 'El señor de los anillos' de J. R. R. Tolkien. Sobre todo, por el gran éxito que tuvieron las películas ambientadas en la Tierra Media dirigidas por Peter Jackson. En España, actualmente hay registradas 177 personas con el nombre de una de las protagonistas, Arwen, con una media de 8,9 años. Ocho de ellas, además, nacidas después de 2020. Otro de los personajes femeninos es el de Galadriel, nombre de 54 personas en España, con una media de 15 años. Pero hay que tener en cuenta que la moda podría repetirse ahora, con el estreno de 'La Casa del Dragón' ('The House of Dragón') el próximo 22 de agosto en HBO Max y 'El señor de los anillos: los anillos de poder' en Amazon Prime Video el 2 de septiembre. ¿Será el nombre de la princesa Rhaenyra la próxima tendencia?