La ONCE emplea a 2.899 personas en Canarias, 224 más que en 2020

Su máximo responsable, Miguel Carballeda, aseguró ayer en rueda de prensa que la organización cierra el ejercicio del pasado 2021 «con un fuerte impulso al empleo de calidad», ya que se firmó un total de 2.867 contratos indefinidos, 100 de ellos en Canarias, gracias a la recuperación de la actividad. Esto les llevó a rozar los datos de ventas anteriores a la pandemia, tanto en la comercialización de su lotería responsable, segura y social como en la actividad de sus empresas Ilunion.

Del total de la plantilla, un 58,2% (41.429) son personas con alguna discapacidad, el mayor empleador mundial de estas personas, mientras que se superaron en 2021 las 30.000 mujeres, (30.483, en concreto), lo que se traduce en un 42,8% del total, ratio dos décimas superior al cierre del ejercicio anterior.

En el Informe de Valor Compartido del Grupo Social ONCE expuesto, también se recoge que las ventas de los productos de lotería ascendieron en Canarias hasta los 137.832.847,50 euros, mientras que, a nivel nacional, se alcanzaron los 2.236 millones de euros, un 0,9% por debajo de 2019 y muy por encima de los 1.615 millones en ventas de 2020.

En 2021, esta evolución de las ventas tan positiva tuvo mucho que ver con el trabajo desarrollado por sus vendedores, 1.168 en Canarias de un total de 19.000 vendedores y vendedoras de todo el país. Se firmaron un total de 951 contratos indefinidos, 75 en el archipiélago.

Respecto a la labor social de este grupo, en 2021 se afiliaron más de 2.500 personas tras perder la visión, en «uno de los momentos más duros de su vida», aseguró Miguel Carballeda, de los que 173 lo hicieron desde Canarias. El equipo que apoyó a estos nuevos afiliados es un colectivo de 1.540 profesionales en toda España, de los que 21 están en Canarias.

Respecto al colectivo con otras capacidades añadidas, se amplió el trabajo con más de 3.100 personas con sordoceguera, quienes recibieron más de 84.000 horas de mediación, para evitar su duro aislamiento, se ofreció cobertura totoral a más de 7.366 estudiantes ciegos, 297 en Canarias o se entregaron 106 perros, de los cuales 9 llegaron a Canarias.

La Fundación ONCE, otra de las patas fundamentales de esta organización, impulsó en las islas un total de 44 proyectos que llegaron a sumar 17 asociaciones y se impulsaron más de 185 convenios de colaboración de todo tipo, como empleo, formación, universidad, accesibilidad o comunicación.

En el ámbito concreto de la formación y el empleo, en el Archipiélago se logró que 827 personas con discapacidad lograran un empleo pero mención especial merecen las 64 mujeres con discapacidad víctimas de violencia de género que lo lograron en todo el territorio nacional.

Bajo la marca Ilunion, que representa a las iniciativas empresariales de la ONCE y de la Fundación, se firmó un total de 25 contratos fijos y se acometió una inversión de 686.190 euros.

En cuanto al modelo de lotería, lleva 83 años operando en España, adherida a los principios de Juego Responsable de la Asociación Mundial de Lotería (WLA) y de la Asociación de Loterías Europeas (EL), que exigen los más altos controles y estándares de exigencia. La organización los renueva cada tres años con nota, y en 2021, se ha logrado una calificación de 97,35%.

Un año en el que, además, la ONCE y la Universidad Complutense de Madrid impulsaron conjuntamente una Cátedra Extraordinaria de Investigación sobre Juego Responsable y su Comunicación, para promover la comprensión de la ciudadanía sobre las loterías responsables, la investigación en el juego social y trasladar este conocimiento a los profesionales que puedan estar relacionados con esta temática.

«¿Qué puedo hacer por ti?»

Yazmina Betancor, Meriyo Puertas y Remedios Martínez pusieron cara a los ejemplos que el Grupo Social ONCE eligió en la mañana de ayer, durante la exposición de sus resultados en el 2021. Para Yazmina, «mi pérdida de visión me quitó lo fundamental que tenía, que era la independencia. Gracias a ellos he vuelto a recuperarla». Para la segunda interviniente, Puertas, «siempre pensé que las personas con alguna minisvalías valíamos menos que las personas normales pero ya no pienso así, ahora tengo un empleo en Bimbo y me siento como cualquiera». Igual de emotiva se mostró Remedios Martínez, vendedora del cupón, que con 56 años, «pensé que nunca iba a encontrar un trabajo y ahora tengo el mejor de todos», aseguró, «he podido superar los condicionantes de mi discapacidad y estoy muy agradecida».