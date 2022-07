«Este año tendremos más del doble de grupos en FP que el curso pasado»

¿En qué punto se encuentra la nueva ley de Formación Profesional (FP) que promueve el Ministerio?

La ley se aprobó en abril y establece un plazo de seis meses para que el Gobierno en colaboración con las comunidades autónomas confeccionen el calendario de implantación. El plazo no ha pasado. Después hay que hacer sacar la normativa, entre ellas regular la ordenación de las nuevas enseñanzas. Tanto en cuanto no esté regulada esa ordenación no podemos ponerla en marcha. Sí que en Canarias estamos haciendo un esfuerzo importante para que el curso que viene haya el máximo número de grupos con FP Dual. Estamos intentando adelantarnos a esa puesta en marcha. La ley nos dice que hay un periodo después de aprobar el calendario de hasta cuatro años para implantarlo. Nos va a permitir ir aplicándola paulatinamente. Lleva un cambio también de enseñanza, se eliminan módulos profesionales como son los profesionales en centros de trabajo y se incorporan los proyectos interdisciplinares, tanto en primero como en segundo, nosotros los teníamos en 2º en los superiores y el módulo de integración en los ciclos de grado medio pero solo en 2º. Ahora hay que implantarlos en 1º y eso nos lleva a tener que regularlo. Tenemos en borrador todos esos cambios que pretende la ley en todos nuestros currículos para que en cuanto se apruebe podemos aplicarlos. Estamos adelantando el trabajo y, además, afianzando esa formación Dual.

¿Cuál es la situación para el curso 2022-2023?

Tendremos más del doble de grupos que el año pasado. Son 212 frente a los 122 del curso pasado. Nos falta todavía una serie de enseñanzas, como los cursos de especialización que son muy específicos y que adaptamos para el alumnado ya titulado superior o de grado medio. Son para poder adaptar a esos titulados en la formación que ahora mismo nos está pidiendo de forma inmediata el sector productivo, tanto para actualizarse como para adaptarse a las nuevas formaciones. De estos 212 se incrementará alguno más cuando en septiembre se presenten estos títulos, muchos de ellos en FP Dual.

¿Cuáles son esos cursos especializados?

No hay muchos publicados por parte del Ministerio que es quien tiene las competencias. De los que hay el curso pasado empezamos con los de ciberseguridad tanto de la información como de la comunicación, ya sea de la familia de electricidad y electrónica o de informática y telecomunicaciones, que son para titulados de ciclo superior. Para los titulados de ciclo medio implantamos el de panadería y bollería artesanal, para los titulados en hostelería y cocina de grado medio o de panadería y pastelería, y el de los vehículos eléctricos e híbridos para los ciclos medios. Este año ya hemos incorporado el de mantenimiento, que es nuevo y se publicó hace unos meses, para los de ciclo superior de híbridos y eléctricos, hemos implantado también el de IOT (Internet de las cosas) que es para ciclo medio y también el de Inteligencia Artificial y Big Data. Según van saliendo los vamos incorporando. Este año se han estado formando los docentes que han dado cursos importantes, por ejemplo el de Inteligencia Artificial, para que podamos desarrollarlos ahora a partir de septiembre.

¿Qué importancia tiene la FP en el mercado laboral actual?

Tiene la mayor importancia. Necesitamos tener personal cualificado porque da mayores garantías a las personas de encontrar puestos de trabajo que sean de calidad y para nuestra gente, para los residentes en Canarias. Además hace que las empresas, al tener personal cualificado en las condiciones en las que salen de la FP que son muy óptimas, sean más competitivas. Les va afectar en el futuro respeto a mantenerse en el mercado, poder afianzarse en el exterior y por tanto crecer como empresa y hacer crecer la economía canaria. Si ellos crecen crecemos todos y para hacerlo necesitan de ese personal cualificado. Al alumnado no solo lo formamos para el mundo laboral. Los preparamos en competencias, con unas cualificaciones específicas y en la cultura del emprendimiento, no solo en lo referente a emprender tu propio negocio, en hacerlo en su propio puesto de trabajo. Eso ayudará a fortalecer la empresa. Trabajamos la cultura de la innovación, los valores como personas, la incorporación en los grupos de trabajo y la cultura de la formación a lo largo de la vida. Tiene que estar constantemente actualizándose, es la sociedad que nos ha tocado vivir. Además tener esa formación acreditada ayudará a conseguir trabajo y ahí intervienen toda esas personas que tenemos en Canarias que tienen una experiencia laboral tan importante y que no la tienen acreditada académicamente. Estamos trabajando dentro de los programas y del plan de modernización, junto con Empleo, en toda esta parte de acreditar las competencias profesionales de la formación no formal de nuestros trabajadores.

¿Qué repercusión tiene esa acreditación de competencias?

Es importante porque los estamos cualificando, dándoles una certificación. La nueva ley es valiosa porque puedes ir haciendo microformaciones que son acumulables y capitalizables, las vas acumulando y creciendo en grado de formación. Tienes una serie de cualificaciones y uniéndolas puedes ir consiguiendo diferentes grados de formación. Es brindarles un futuro. La nueva ley lo bueno que tiene es que nos está amparando y ayudando para que esas personas que van teniendo microformaciones, por las circunstancias de la vida, puedan ir formándose parcialmente e ir acumulándolas para luego llegar a un todo. Eso es importante porque facilita que las personas sigan formándose a lo largo de la vida.

¿Qué valoración hace del Real Decreto para la integración de los profesores técnicos de Formación Profesional (FP) en el de Educación Secundaria?

Está a punto de aprobarse. El miércoles pasó por la mesa de los consejeros de todas las comunidades autónomas y pasó el trámite. Es una cuestión que venía en la LOMLOE y se aprobó con la ley. Me gusta porque de una forma facilita a todos esos docentes que tienen la titulación académica para poder incorporarse directamente al cuerpo de Secundaria. Ha sido bastante oportuno, además con efectos retroactivos, el que lo tenga desde que salga el Real Decreto y lo soliciten se integrará. Es un avance importante y delimita bastante bien aquellas especialidades que se mantienen dentro del cuerpo de profesores técnicos a extinguir y ahora con la nueva denominación son especialidades que no existen carrera específica para ello. Hay diez que se quedan asumidas. Para el profesorado se va a mantener igual, no perjudica para nada. Garantiza que son precisamente personas que están formadas para poder enseñar a los futuros profesionales de esas especialidades.

¿Qué perfil tiene el alumnado de la FP en Canarias?

Tenemos muchos perfiles y además están cambiando, eso es importante. Cada vez más la sociedad reconoce a la FP como otra enseñanza tan válida e importante como las demás. Ya no somos de segunda categoría. La sociedad reconoce lo que es la FP, que las personas que estudian una no es que valgan para otra cosa, todo lo contrario. Tenemos alumnado que está reconocido no solo a nivel canario sino a nivel internacional porque han sido alumnos que han ido de Erasmus y los han contratado en Europa. Te puedo decir de casos en los que han querido volver a las Islas y la empresa ha decidido montar una sucursal aquí y tiene alumnado formándose para luego instalarlos en esa sucursal. O alumnado que ha ganado los Skills, que hay empresas alemanas que están detrás de ellos para contratarlos y ahora están en una universidad. Tenemos un sistema educativo que es enriquecedor. Tiene unas pasarelas que permiten que vayan por donde vayan sus estudios le van a llevar a donde quieran ya sea a la universidad por Bachillerato o por FP, o pasar de FP a Bachillerato. Ni coarta el poder continuar los estudios y formarte a más, todo lo contrario. Luego también tenemos los reconocimientos de la FP de módulos con créditos de la universidad. La nueva ley habla de esa colaboración entre universidad y FP, de colaborar en proyectos de innovación y en la utilización de recursos. Esas colaboraciones son tan importantes porque la universidad saca unos expertos que son para una cosa y la FP saca unos titulados que sirven para otra, son complementarios. Unos sin los otros no pueden subsistir. Es importante que el empresariado sepa para que están formados cada uno de ellos. A veces creen que por ser universitarios están mejor formados que el de FP, y no. Cada uno está formando para unas cuestiones diferentes. La FP Dual va a ayudar a que muchas empresas conozcan realmente para qué estamos formando esos titulados y además van a intervenir en la programación de su formación.

¿Qué va a suponer la apuesta por la FP Dual en las Islas?

Muchísimo. Por un lado motiva mucho al alumnado porque desde el tercer mes ya puede alternar entre la empresa y el centro educativo. Se va haciendo una composición de lugar tan importante, de realmente para que se está formando. Y puede decir pronto si se ha equivocado, a veces se dan cuenta al final. Los motiva porque ven como aprende, como se trabaja o como puede desarrollarse y a la vez es importante porque la empresa va a intervenir en el proceso de formación y en el programa formativo y saber que resultados de aprendizaje se van a desarrollar, de que manera, en cuanto tiempo o cómo. Eso va a ayudar a sacar personas formadas según lo que quiere la empresa. Conforme a las necesidades reales.

¿Cuáles son esas necesidades reales?

Por un lado podemos decir que hay empresas que saben que es lo que quieren, como lo quieren y el perfil que necesitan. Otras no lo tienen tan claro, no saben las características. Para eso esta la FP Dual porque van a conocer realmente las formaciones que hay y de esas lo que realmente necesitan. Nuestro tejido empresarial se basa en microempresas y la nueva ley permite agrupar y asociarse como ente único para ser colaboradores de la FP Dual. Para eso llevamos años haciendo cursos para los tutores de FP Dual de las empresas, el año pasado empezamos con los prospectores, que fuimos pioneros a nivel nacional, con una formación de 80 horas que fue importante para los docentes y para los que dieron esos cursos, para trabajar y dar a conocer a los centros docentes lo que es la FP Dual y como preparar los programas. A las empresas les ayudó también a conocerlas y a poner en conexión unas con otras. Hemos hecho otro curso este año y hemos ampliado esa red de prospección. Con la Estrategia Canaria de Formación Profesional Dual se incorporan más entes sociales.

La Estrategia de Formación Profesional Dual de Canarias 2022-2026 multiplica por cinco la inversión en becas.

Empezamos el curso pasado con algo más de 500.00 euros y estamos este año en proceso, salió ya la provisional, con una cuantía de 1.800.000 euros. Estamos en proceso también de sacar la convocatoria para las empresas que han colaborado en Dual porque también reconocemos que tienen que saber que están formando a sus futuros trabajadores y tienen que colaborar en ello porque son los mayores beneficiados junto con los trabajadores. La formación recae sobre nosotros pero es importante su colaboración en la FP acordando el plan formativo, al acoger al alumnado en formación y dar la enseñanza con la mayor calidad posible. Nos hemos enfocado en que haya más FP Dual con contratos en prácticas más que el habitual. En la nueva ley se llaman de carácter general y de régimen intensivo, este último ya es con contratos de formación con la empresa y por supuesto de mayor estancia y con mayores resultados de aprendizaje. La general, que es como la que estamos haciendo ahora, tiene del 25 al 35% de las horas totales del ciclo en las empresas, como mínimo 500 horas de formación. En la intensiva es desde un 35% sin límite por arriba.

¿Qué objetivo mueve su trabajo?

Una de las cuestiones que se destaca de la consejería de Educación es la Igualdad y la Equidad. Mi objetivo mayor desde que he estado en esta consejería es que llegue la mayor formación posible a todos. Romper la brecha económica, que todo el mundo tenga acceso a la formación y facilitarle a las personas que más dificultades tienen ese acceso. Hemos trabajador en ese sentido siempre buscando esa igualdad, que todo el mundo tenga acceso y el mismo derecho a llegar.