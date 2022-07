Trío de diez en la EBAU tinerfeña

Yoel Izquierdo, Irene López y Francisco Bethencourt conforman el trío de dieces de la EBAU en la provincia de Santa Cruz de Tenerife. Los tres jóvenes obtuvieron prácticamente la máxima puntuación y solo los separan unas pocas centésimas. Una nota media de Bachillerato excelente y unos exámenes de acceso a la universidad impecables les han valido este reconocimiento con el que ahora afrontan un verano inolvidable antes de iniciar su etapa universitaria con ganas e incertidumbre a partes iguales.

El pasado mes de junio se celebró en Canarias la convocatoria ordinaria de la Evaluación de Bachillerato para el Acceso a la Universidad (EBAU). En la provincia de Santa Cruz de Tenerife se presentaron 5.294 jóvenes que pusieron con estas pruebas el punto final a dos cursos de preparación en los que la constancia y el esfuerzo han sido clave para lograr buenos resultados porque, además, las brillantes notas de este trío de estudiantes son una media entre las calificaciones de los dos cursos de Bachillerato junto a la de los exámenes realizados durante los tres días de la tan temida EBAU.

Yoel Izquierdo, quien realizó el Bachillerato en el IES Los Cardones de Granadilla de Abona en la modalidad de Ciencias, obtuvo una nota de 9,975 en la fase general de la EBAU y 3,88 en la específica (13,85 total); Irene López, estudiante en el IES Alcalde Bernabé Rodríguez de Santa Cruz de Tenerife, que cursó la opción de Humanidades y Ciencias Sociales, itinerario de Ciencias Sociales, logró una nota en fase general de 9,964 puntos y 4 en la específica (13,964 en total); y Francisco Bethencourt, del Colegio La Salle San Ildefonso de la capital tinerfeña, también de la modalidad de Ciencias, consiguió una nota en la fase general de 9,955 y de 3,96 en la específica (13,915 la global). Todo ello unido a sus notas de los dos cursos de Bachillerato hace que tengan algunos de los expedientes más brillantes de Canarias.

«No sentí nervios porque desde que me dieron las preguntas supe que iba a ir bien» Francisco Bethencourt - 17 años

Tras los buenos resultados, estos tres jóvenes de 17 años afirman que ahora les toca disfrutar del verano, aunque tienen la vista puesta en el próximo curso porque saben que comienza una etapa totalmente diferente. Para ellos sacar buenas notas en la EBAU «suponía un seguro» para poder cursar la carrera universitaria que desean. Yoel Izquierdo quiere ser cirujano y por eso iniciará el Grado de Medicina el próximo curso en la Universidad de La Laguna, porque lo que quiere es «ayudar a las personas que estén en un apuro».

Irene López tiene un plan ambicioso, que incluye estudiar Administración y Dirección de Empresas en la Universidad de La Laguna para luego opositar y, una vez estabilizada en su puesto de trabajo, estudiar Bellas Artes. Esta es la forma que ha encontrado de estudiar lo que más le gusta pero al mismo tiempo contar con unos estudios que le permitan encontrar trabajo. Por último, aunque Francisco Bethencourt no tiene aún clara una profesión en el futuro, le gustan los números y por eso ha elegido estudiar un doble grado de Matemáticas e Ingeniería Informática en la Universidad Complutense de Madrid. No obstante, admite que no tiene miedo a equivocarse y si descubre que esa carrera no va con él, no tendrá problema en empezar otra.

En todas estas decisiones se ven reflejados, además, algunos de los gustos más personales de los jóvenes. A Yoel le gusta ir cambiando de aficiones y probar diferentes cosas, por eso hace poco empezó a tocar el teclado. Suele leer y jugar al ajedrez y le gusta programar y hacer deporte. Francisco también disfruta con el deporte, sobre todo con el fútbol sala porque, explica «me ayuda a relajarme porque lo hago con mis amigos y, por supuesto, me parece muy bueno para mejorar físicamente». Irene disfruta leyendo y jugando a videojuegos.

Los tres jóvenes se enfrentaron de manera dispar a los exámenes de la EBAU aunque reconocen que no estaban demasiado nerviosos porque la trayectoria que llevaban durante los dos últimos cursos les ofreció tranquilidad. Bethencourt afirma que se sintió confiado cuando se enfrentó al primer examen, el de Lengua Castellana y Literatura II, del que no le sorprendió ninguna de las preguntas. Además, aunque muchos de los jóvenes tinerfeños que se presentaron a aquellos exámenes se mostraban muy nerviosos por tener que hacer la prueba de Historia de España, estos tres alumnos le restan importancia a ese examen. Muchos opinan que era excesivo el temario que había que estudiar pero Izquierdo sostiene que «el temario es más cerrado que otras materias que además tienen más contenido», como es el caso de Biología que el tinerfeño cree que es la asignatura más compleja. Para él, el examen de Lengua fue solo «un trámite».

«En clase no me daba tiempo de acabar las pruebas y temía que me pasara igual en la EBAU» Irene López - 17 años

Francisco añade que, en el caso de Historia, «no sentí nervios porque en cuanto dieron las preguntas supe que me iba a salir bien». A él el que más nervios le daba era Lengua, como a Irene, por ser el primero –porque los 19 supuestos que había que estudiar no eran complicados para estas jóvenes mentes canarias– y, además, en el caso de esta última porque «en clase nunca me daba tiempo de acabar los exámenes de Lengua y lo pasaba mal al pensar que en la EBAU tampoco me daría tiempo». Por todo ello, Bethencourt incluso se atreve a afirmar que «repetiría la experiencia de la EBAU» porque «me resultó hasta divertido» pasar todo ese tiempo con sus amigos.

Para llegar tan tranquilos al examen y obtener tan buenas notas los jóvenes han pasado dos años estudiando duro. Francisco Bethencourt recomienda a los alumnos que tengan que enfrentarse a esta prueba el próximo años que «confíen en los profesores, que son los que saben qué es lo que nos espera». Yoel Izquierdo destaca la importancia del recorrido académico de estos dos años de Bachillerato: «No se me ha hecho cuesta arriba llevarlo día a día porque siempre hay que adaptarse al cambio de curso y, mientras se haga con calma, y sobre todo con tiempo, saldrá bien».

Bethencourt reconoce que ha estudiado mucho durante 1º y 2º de Bachillerato, «más que para obtener buenas notas, porque sabía que eso me iba a ayudar para prepararme los exámenes de la EBAU». Estos tres brillantes alumnos afirman que en el mes que se les concede a los alumnos entre que termina el curso y comienza la EBAU «se sabía perfectamente la gente que no había estudiado durante esos dos años». Por eso destacan la importancia de asentar bien los cimientos de los conocimientos desde el principio. Aunque eso también les generó presión, sobre todo a Irene López, quien no llevaba del todo bien que la gente de su alrededor le hablara de la posibilidad de sacar matrícula de honor en Bachillerato o de ser una de las alumnas con las notas más altas de la EBAU. «Eso me ponía muy nerviosa y, de hecho, me planteé parar un poco entre 1º y 2º de Bachillerato, aunque finalmente no lo hice», relata.

«Hay que saber adaptarse al cambio de curso y, si se hace con calma, sale bien» Yoel Izquierdo - 17 años

Los tres jóvenes contaban con una rutina muy clara los días antes de los exámenes. A Yoel y a Francisco les gusta estudiar en grupo y por eso quedaban con sus amigos para repasar los últimos temas a pocos días de la EBAU. «Estudiar con amigos me relaja, por lo que para mí no supuso ninguna carga», explica Izquierdo, quien estuvo repasando hasta el último día, al igual que Bethencourt, pero este último porque reconoce que no se organizó muy bien y a dos días de los exámenes aún le quedaba contenido por repasar. Irene, por el contrario, prefería estudiar sola y se organizó de tal forma que lo estudió todo antes de que terminaran las clases para solo tener que repasar la última semana y le dio tiempo, «sorprendentemente», apostilla. Así, el día antes de que comenzara la EBAU «no estudié nada porque estaba cansada y los compañeros me empezaron a agobiar, así que desconecté para que se asentaran los conocimientos».

Ahora, las ganas de empezar la vida universitaria se mezclan con los nervios de enfrentarse a lo desconocido. Irene reconoce que siente presión por empezar la carrera porque «me han dicho que hay mucho individualismo, no solo entre los alumnos sino también entre los profesores» y eso le hace sentir miedo por no poder adaptarse a los cambios o bajar la media de sus notas porque los contenidos ahora son mucho más amplios. «Tengo miedo de ponerme triste o que me de un bajón por eso», explica la joven. Sin embargo, Francisco confía en dar con un buen grupo de nuevos compañeros que le ayuden en este cambio, y llegará a Madrid siendo consciente de que ahora será más complicado sacar sobresaliente. El futuro se abre ante estos jóvenes que han demostrado que saben enfrentarse a los grandes retos del mundo universitario