Si este miércoles no se cumplieron los peores pronósticos en el incendio de Ateca, este jueves la situación sigue siendo favorable, aunque la alerta es máxima y "no se va a bajar la guardia", según ha explicado el presidente del Gobierno de Aragón, Javier Lambán, tras la reunión celebrada este jueves con el Centro de Coordinación Operativo Integrado. Los vecinos que fueron evacuados el martes de Moros, Villalengua, Alhama de Aragón, Castejón de las Armas y Bubierca todavía no han podido regresar a sus hogares.

"Ahora estamos mejor que ayer sin ningún tipo de dudas, las previsiones no son pesimistas en estos momentos pero no bajamos la guardia", ha manifestado Lambán, al mismo tiempo que ha reconocido que son conscientes de que "este tipo de fenómenos pueden deparar sorpresas", por lo que se van a mantener todos los operativos activos. En este sentido, Lambán ha expresado que todos los medios operativos continúan activos en la zona con el propósito de asegurar el perímetro de 14.000 hectáreas que hasta ahora ha calcinado el incendio, que se inició sobre las 16.37 horas de este lunes, 18 de julio, en un monte próximo a la localidad de Bubierca. Incendios en Zamora | 60 horas de pánico La previsión para este jueves "no es particularmente desfavorable", lo cual quiere decir que las tareas se van a poder desarrollar con "unas ciertas garantías de éxito", y está "cada vez más cerca" la posibilidad de que los vecinos de que los pueblos desalojados puedan volver a sus casas, ha expresado. No están previstos más desalojos Aunque Embid de Ariza estaba en prealerta, la organización coordinadora ha concluido que no está previsto que se desalojen más localidades. El presidente del Gobierno de Aragón ha pedido "paciencia" a los vecinos afectados y ha tratado de empatizar con ellos: "Somos conscientes de lo que les supone a los vecinos tener que abandonar sus casas, especialmente para los más mayores, ya que para ellos es un quebranto, un trauma, un drama que conmueve cuando los ves de cerca". De momento, los medios de otras comunidades autónomas, como la Comunidad Valenciana y Castilla y León ya no son requeridos, al igual que los de Castilla La-Mancha y Navarra que estaban de camino, ha dicho el presidente del Ejecutivo aragonés. El fuego, desbocado en Galicia: en un día 10.000 hectáreas En este sentido, Javier Lambán ha agradecido a todos los que están participando en la extinción del incendio durante estos días, su "actitud de colaboración y el apoyo". También ha extendido su agradecimiento a la Generalitat de Cataluña, que este pasado miércoles ha ayudado en la extinción de otro incendio, el declarado en Bonansa (Huesca), que ya se puede considerar "definitivamente estabilizado". Admirable y ejemplar Lambán también ha reconocido la labor de todos los alcaldes afectados de la Comarca de Calatayud por el incendio de Ateca, ya que todos ellos han trabajado de una forma "admirable" y "ejemplar". El presidente ha destacado la situación "particularmente dramática" que está atravesando la corporación municipal de Moros, al tratarse del municipio más afectado. Ha apostillado lo siguiente: "Mi agradecimiento al Consistorio bilbilitano por prestar sus instalaciones". Además, el presidente ha destacado la actitud del Ayuntamiento de Nuévalos, que desde el primer momento que se anunciaron los desalojos, ofreció sus instalaciones, ayuda y cuidados a los afectados. Lambán ha subrayado la buena coordinación de todos los operativos que han participado en la extinción del incendio, que "han estado a la altura de las circunstancias". El presidente del Ejecutivo aragonés también ha mencionado la labor de los servicios sociales que funcionan "de forma sincronizada y a la perfección".