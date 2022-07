Calor casi asfixiante y un bochorno tremendo es la sensación que están padeciendo casi todos los canarios en estas días, aunque las temperaturas no llegarán a superar los niveles que se dieron la semana pasada durante la primera ola de calor del verano. Este calor que, en algunos puntos de la isla de Gran Canaria superarán los 40 grados y en Tenerife oscilará entre los 34 y los 36 grados, se mantendrá durante toda la jornada de hoy, jueves. No obstante, las temperaturas registrarán un descenso a partir del viernes y el sábado para, de nuevo, volver a subir desde el próximo domingo, según destacó el delegado regional en Canarias de la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet), David Suárez.

Suárez señaló que en la isla de Tenerife se alcanzarán temperaturas de hasta 36 grados aunque en algunos puntos podrían superarse, sobre todo en las vertiente este y oeste, en zonas de medianías y el área metropolitana «al quedar a sotavento del influjo de componente norte que continúa refrescando en la zona del litoral norte».

El experto indicó que la calima presente en los cielos de las Islas se mantendrá en altura, una situación que es típica de esta época del año. A pesar de ello, el polvo en suspensión se ha ido depositando desde hace días y ya se tienen registros en algunas estaciones de calidad del aire del Gobierno de Canarias que arrojan valores que «oscilan entre los 40 y 50 microgramos por metro cúbico de aire».

¿La segunda ola de calor?

A pesar del ascenso del mercurio en los termómetros del Archipiélago canario, aún es pronto para señalar si estamos o no ante la segunda ola de calor del verano. «Desde el punto de vista climático no podemos aseverarlo hasta que no termine este episodio. Por ahora, con los datos que tenemos, no parece que vaya a ser así, porque esperamos un descenso de las temperaturas para la jornada del viernes y el sábado, aunque nuevamente se espera un repunte de las mismas a partir del próximo domingo». En este sentido, Suárez indicó que el episodio de calor «será largo, aunque con algunas jornadas en medio de temperaturas más suaves».

Para decir que estamos ante una ola de calor deben darse varias circunstancias como que «el 30% de las Islas estén en aviso naranja (temperaturas superiores a los 37 grados), un valor umbral de temperaturas que supere el percentil 95% de las estaciones situadas en los aeropuertos de una serie larga de máximas diarias y que, como mínimo, ese episodio de calor dure tres días.

Todas las Islas Canarias tienen aviso amarillo por calor durante esta jornada de jueves salvo la zona de medianías y sur de Gran Canaria, que mantendrá el aviso naranja ya que se superarán ampliamente los 37 grados.

Las temperaturas que se están registrando en Canarias en las últimas jornadas «están un poco por encima de lo habitual para esta época del año ya que es un episodio que se ha generalizado en gran parte del territorio insular», señala el delegado territorial de la Aemet, quien añade que aunque «es normal que a estas alturas del año se registren temperaturas en torno a los 32 y 34 grados en algunos puntos de las islas no suele ser normal que afecte a casi toda Canarias con valores que están en el umbral del aviso amarillo, entre los 34 y 36 grados».

Este será el panorama con el que tendrá que convivir Canarias, pero en algunas zonas zonas del litoral también soplará el viento con rachas fuertes que podrían superar los 70 kilómetros por hora, lo que permitirá, en esos lugares, tener una sensación térmica más suave. Esas rachas de viento se intensificarán más en las costas noroeste y sudestes de las islas de la provincia tinerfeña por el efecto topográfico, aunque también soplará con fuerza en los canales entre Islas, mientras que en las costas del norte la masa de aire marítima es la que está ayudando a suavizar las temperaturas.

Riesgo para la salud

Esta situación de calor ha hecho que la Consejería de Sanidad prolongase ayer los avisos de riesgo para la salud por altas temperaturas en Tenerife, Gran Canaria y Fuerteventura. En Tenerife hay aviso rojo en Arona, Granadilla de Abona y San Miguel de Abona, mientras que el naranja afecta a Santa Cruz de Tenerife y Candelaria, y el amarillo a los municipios de Adeje, La Orotava, Arafo, Fasnia y Güímar.

En Gran Canaria hay aviso rojo en los municipios de Agüimes, La Aldea de San Nicolás, Artenara, Ingenio, Mogán, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, Santa Brígida, Tejeda, Valsequillo y Vega de San Mateo, y el naranja en Telde. En Fuerteventura, aviso amarillo en Pájara, Tuineje, Puerto del Rosario y Betancuria

Riesgo de incendios

La Dirección General de Seguridad y Emergencias del Gobierno de Canarias decretó desde ayer, a las 10:00 horas, la alerta por riesgo de incendios forestales en El Hierro, La Palma, La Gomera, Tenerife y Gran Canaria, ante las previsiones de la Aemet. Cabildos y ayuntamientos han cerrado áreas recreativas hasta la finalización de la situación de riesgo por incendio. Así, el Cabildo de Tenerife hace un llamamiento a la responsabilidad y evitar conductas de riesgo, especialmente, en zonas de parque, preparque y medianías. Por este motivo, se recomienda reducir el tránsito por áreas de monte, pistas forestales y senderos alejados de la carretera dorsal, puesto que serán los espacios en los que se dan las condiciones de mayor riesgo. Asimismo se recuerda la prohibición de realizar fuego y el manejo de maquinaria en zonas de riesgo. El Cabildo de La Palma, La Gomera y El Hierro, por su parte, también ha cerrado gran parte de la red insular de senderos, las áreas recreativas y se prohíbe la caza.