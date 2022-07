La evolución demográfica de España desvela que a lo largo de los próximos años existirá un porcentaje creciente de personas mayores de 30 años que requerirán una actualización constante de su formación superior. Es por ello que las universidades se preparan ahora para dar respuesta a las nuevas características de la población a través de nuevas titulaciones. Es el caso de la Universidad de La Laguna (ULL), que desde hace un tiempo apuesta por las microcredenciales o microtítulos que permiten a la población que ya ha terminado sus estudios universitarios actualizar su formación con cursos de corta duración que son, además, fácilmente compaginables con la actividad laboral.

Después de tres años de mandato del actual equipo de gobierno, la ULL ha implantado en este tiempo dos nuevos grados universitarios y tres másteres con componentes profesionalizantes y ya cuenta con otras titulaciones más que prevé implantar el próximo curso académico, sobre todo másteres y programas de doctorado. «En todo momento estamos actualizando y ampliando la oferta de titulaciones oficiales», sentencia el vicerrector de Innovación Docente y Calidad de la ULL, Néstor Torres, quien recuerda que la institución académica «tiene una gran responsabilidad en la línea de la formación permanente y decidimos dedicar nuestros esfuerzos a ello antes que a otras cosas», explica en referencia a la inexistencia de dobles grados en la ULL.

«Hemos centrado nuestros esfuerzos en una línea de trabajo que nos parece más rentable desde el punto de vista institucional y para el servicio público a la educación superior», explica Néstor Torres quien matiza que, aunque la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) cuente con seis dobles grados en la actualidad, mientras la ULL no tiene ninguno, «hemos decidido emplear nuestro esfuerzo y recursos en otras propuestas más ventajosas para el alumnado».

A pesar de que la ULPGC cuenta en este curso académico con seis dobles grados, el vicerrector recuerda que «no estamos compitiendo entre nosotros, sino que colaboramos siempre». En este sentido, destaca que, con los dobles grados los alumnos tienen que dedicar todo su tiempo a estudiar puesto que el número de créditos por curso aumenta considerablemente y «este no es el modelo que nosotros queremos para nuestra Universidad». «En la universidad tiene que haber tiempo para otros momentos de la formación transversal, que va más allá de la materia y las disciplinas propias de una carrera» explica el vicerrector, quien añade que esto «obedece a la concepción integral y comprensiva de la educación universitaria que tiene nuestro equipo de gobierno».

Néstor Torres sostiene que los empleadores «suelen preferir a personas con un grado generalista que después se especialicen con un máster o con una formación continuada a lo largo de la vida, antes que contar con un doble grado». De este modo, recuerda que dentro de los nuevos másteres que han comenzado a ofertarse en los últimos cursos en la ULL, dos versan sobre estudios de Náutica, y la demanda es mayor que la oferta, por lo que las medidas adoptadas por el equipo de gobierno de la ULL responden a demandas reales del alumnado.

Dobles grados

Por todo ello, la creación de estudios de doble grado en la ULL no está dentro de la hoja de ruta del actual equipo de gobierno de la institución académica. El vicerrector de Innovación Docente afirma que «los dobles grados son muy llamativos ya que suelen atraer a estudiantes brillantes y motivados y eso hace que las notas de corte de esas carreras sean muy altas». Así pues los define como «una oportunidad para las universidades de mostrar que tienen alumnos muy buenos».

No obstante, Néstor Torres sentencia que «no dejan de ser un elemento de la oferta formativa de las universidades que es marginal o anecdótico» y que el equipo de gobierno de la ULL ya se ha planteado con anterioridad la conveniencia de implantar estos dobles grados pero no se encuentra entre sus prioridades. «Podríamos instaurar estudios de Economía y Derecho, de Informática y Bellas Artes o de Física y Matemáticas pero eso no supondría aumentar el número de alumnos de la ULL y además implicaría un inmenso esfuerzo organizativo y de gestión que lleva mucho tiempo y recursos económicos», relata Torres quien destaca que esta no es una prioridad de la institución.