Shire galopa de boca en boca

¿Será cierto que la gastronomía está envuelta en un halo mágico? Es verdad que la imaginación y la ilusión son dos elementos que intervienen poderosamente en la cocina, ¿pero hasta tal punto? Hay quienes, como es el caso de Javier Guigou (Tenerife, 1985), se inclinan por considerar que sí existe tal encantamiento. No en vano, él es uno de tantos que ha caído rendido y cautivado hasta el punto de abandonar sus estudios de Económicas.

¿Será cierto que la gastronomía está envuelta en un halo mágico? Es verdad que la imaginación y la ilusión son dos elementos que intervienen poderosamente en la cocina, ¿pero hasta tal punto? Hay quienes, como es el caso de Javier Guigou (Tenerife, 1985), se inclinan por considerar que sí existe tal encantamiento. No en vano, él es uno de tantos que ha caído rendido. Fue cuando cursando estudios de Económicas un día se plantó: la ciencia no colmaba sus aspiraciones, mientras los fogones lo cautivaban. Se encontraba de comida familiar en la Esquina de Gamonal y su padre, Guillermo, lanzó el envite: el pibe quiere ser cocinero. Como por ensalmo se obró el sortilegio. Lucas, un puntal, lo animó a participar al día siguiente en un catering junto a su equipo y desde entonces no hubo vuelta atrás.

Javier cursó estudios en la prestigiosa Escuela de Cocina Luis Irizar, en San Sebastián, y completó esa formación con incursiones en restaurantes como Akelarre, Paco Roncero o Casa Urola, además de cholear por el continente americano en busca del magisterio de Virgilio Gutiérrez y Gastón Acurio, ahí es nada.

Llegado el momento del tornaviaje, la mochila repleta de sensaciones, se encontró en la Isla con un panorama ciertamente complejo, que se acentuó posteriormente con la pandemia del coronavirus, pero lejos de arredarse, Javier Guigou tiró de ideario. Inspirado en Wetaca, los jóvenes gallegos que desde un garaje conquistaron Madrid vendiendo tuppers online, propuso un menú, en este caso cerrado, que sostiene ha funcionado muy bien, un ingreso seguro, todas las semanas, además con una calidad gastronómica que está fuera de duda.

Shire es una raza de caballo de tiro británica y una de las más grandes, fuertes y resistentes que existen, De ahí que ahora, ya asentado, Javier Guigou apueste por una propuesta más personal, con aires de madurez, una cocina sencilla y limpia.

De un primero local, hace unos meses se trasladaron al Callejón del Combate, una arteria gastronómica, con una cocina moderna y desenfadada, que desde un indisimulado apego a la tradición, también muestra la evolución y el talento de un joven profesional que poco a poco ha ido armando el espacio que quería decirte... tal es el mensaje que luce en una de las paredes del local, diáfano, en el que se adivina la mano cariñosa de Malocha, su madre.

Valgan como ejemplos, un salmorejo de cereza, aguacate y caballa, una combinación original que bien merece la pena probar. También la ensalada de tomate Raff azul con brevas y crema de queso es un producto gourmet, un auténtico pata negra. Su aroma y sabor son deliciosos. Tiene una textura crujiente y suave, y los higos, producto de culturas antiguas, representan la abundancia, la fertilidad y la fortuna

La propuesta de comida para llevar, el take away, permanece inalterable, con una oferta de menús semanales.

(Callejón del Combate, 7; martes y miércoles de 13:30 a 16:30; jueves, viernes y sábados de 13:30 a OO:00 horas; en agosto, en función del calor, de martes a sábados de 18:30 a 00:00; teléfono, 644 70 74 26).