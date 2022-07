Gran literatura en medio del océano

Acaba de llegar al público lector El teatro en medio del océano, de Francisco Juan Quevedo (Las Palmas de Gran Canaria, 1963), un autor de largo recorrido que ha incursionado en la novela, el relato corto, la narrativa infantil y juvenil y que fuera acreedor del prestigioso premio de novela Benito Pérez Armas 2005.

Es ésta una novela que fuera finalista de la última convocatoria del premio Nadal y que Ediciones Destino ha considerado merecedora de su publicación. Y no se equivocaban. Es una obra redonda, una gran narración épica que se desarrolla en los bajos fondos de la ciudad de Las Palmas, con las constantes referencias de su puerto y el teatro Pérez Galdós, en los albores del pasado siglo XX. Un relato que bebe de la fuente de la nueva novela bizantina, repleta de amor y aventuras, que me traen a la memoria La ciudad de los prodigios, de Eduardo Mendoza.

Formalmente, la novela, bien contextualizada históricamente, está dotada de una gran riqueza léxica, indispensable para construir un mural colorista que muestra una ciudad insular y provinciana en la que conviven simbiótica y contrastadamente el contrabando y la política, la hipocresía social y la lascivia. Incluso con hilarantes momentos bíblicos, como la plaga de la diarrea, que hacen del humor uno más de los ingredientes constitutivos de la obra. Todos estos elementos unidos cimentan una arquitectura de robusta verosimilitud que atrapan al lector en una lectura tan voraz como deseosa de que no tenga punto final.

No obstante, Francisco Juan Quevedo no se queda en esa riqueza del lenguaje que tanto se echa de menos en la narrativa española actual, sino que ahonda en el canario, nuestro dialecto, sin caer en la tentación de hacer la novela ininteligible para quien no esté familiarizado con nuestra variante del español, a la que dota de una dignidad literaria sobresaliente. Ese es otro de los grandes méritos de El teatro en medio del océano.

Todas estas cualidades han hecho que el grupo editorial Planeta le haya dado ocasión al autor canario, con todo merecimiento, de salir a hombros por la puerta grande de la literatura en lengua española.