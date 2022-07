«Más del 80% del suelo de Canarias está en riesgo de desertificación»

¿Qué efectos del cambio climáticos son ya visibles en el suelo de Canarias?

La desertificación es la degradación de los suelos de las zonas áridas, semiáridas y subhúmedas secas como consecuencia de variaciones climáticas y de la acción humana, que juega un papel muy importante en la desertificación. La degradación del suelo supone la pérdida de su capacidad productiva. Esto se puede dar por una pérdida física de suelo como efecto de la erosión o que pierda sus propiedades para cultivar. Según las Naciones Unidas, la desertificación es uno de los problemas medioambientales más graves que sufre el planeta y, por supuesto, afecta a Canarias. Con el cambio climático se están incrementando las zonas áridas del planeta susceptibles de sufrir el proceso de desertificación. El último informe del Panel Internacional del Cambio Climático estimaba que, aproximadamente, el 46% del planeta responde a estas zonas susceptibles de desertificación.

¿Qué porcentaje de suelo canario está en riesgo de desertificación?

Si seguimos los mismos criterios que utiliza la ONU, más del 80% de nuestro territorio está en riesgo desertificación. El porcentaje varía según la isla. El 100% del suelo de Fuerteventura y Lanzarote es susceptible de sufrir el proceso; al igual que el 90% de Gran Canaria; el 85% de La Gomera; el 79% de El Hierro; y el 70% de Tenerife. La Palma es la isla con menor riesgo de sufrir el proceso, con el 32%. El suelo para formarse necesita millones de años, pero su degradación puede producirse en días.

¿Estar por encima de la media del planeta se debe a las características del Archipiélago o al trato que ha recibido el territorio?

Ambos aspectos influyen, pero las características del territorio son determinantes.

¿Qué factores naturales influyen en la degradación del suelo?

El primero es el clima. En las zonas áridas de las que hablamos la pluviometría es muy escasa. Es inferior a 150 milímetros anuales e, incluso, hay años en los que no se llega a esa cifra. Tenemos una zona experimental en el sur de Fuerteventura y hay años en los que no llegamos a los 60 milímetros. Es casi una zona desértica. En las Islas, las lluvias son muy escasas, pero también son muy erosivas porque se concentran en muy poco tiempo. Otra causa es la topografía acusada o abrupta, que impide que el agua infiltre en el suelo y favorece que corra por la superficie, con lo que se pierde suelo. Otra causa importante es escasa y dispersa vegetación de las zonas áridas. Esto ocasiona que el suelo permanezca desprotegido y se favorezca la erosión. Al no haber vegetación, el suelo tiene muy poca materia orgánica, que ayuda a agregar las partículas del suelo y estando sueltas cualquier impacto externo inadecuado genera la pérdida y la degradación del suelo que, además, en estas zonas suele estar muy salinizado.

Fuerteventura, con un 100% del territorio en riesgo de desertificación, no cuenta aparentemente con esa topografía acusada.

Cuando hay más de un 3% de pendiente ya empieza a haber movimientos de aguas con partículas de suelo por el interior. Con pendientes superiores, empieza a correr por la superficie. Todos consideramos que Fuerteventura es una isla muy llana, pero el 34% de su superficie tiene pendientes mayores al 20%. Con esa pendiente tan acusada ya es necesario hacer abancalamientos y aterrazamientos.

¿En qué medida tiene impacto la acción humana en la desertificación de las Islas?

Es lo que diferencia la desertificación de la desertización. Las dos conducen a la degradación del suelo, pero por caminos diferentes. La desertización se debe a temas ambientales exclusivamente; y a la desertificación se le suma el impacto del hombre. Se trata un manejo inadecuado de la superficie por una agricultura inadecuada o por infraestructuras. El sobrepastoreo tiene efectos sobre la vegetación, porque el ganado se la come y deja al suelo desprotegido; y sobre el suelo en sí mismo, porque lo compacta. La agricultura intensiva también afecta por el uso indiscriminado de fertilizantes y de productos fitosanitarios. También influye el abandono de los agrosistemas tradicionales, que son conservadores de suelo, pero al no poder cumplir con otros sectores económicos se han ido dejando a un lado estas técnicas. La acción humana también impacta por el riego con agua de mala calidad, que hace que el suelo se salinice a un ritmo muy acelerado.

¿La escasez de precipitaciones afecta especialmente al Archipiélago?

La Convención de la ONU sobre el Cambio Climático habla de que las zonas con riesgo de sufrir el proceso de desertificación son aquellas en las que la relación entre la cantidad de agua que cae por lluvia al año y la cantidad de agua que se pierde por evaporación está entre 0,05 y 0,65. Esta relación, en las zonas de Canarias de las que estamos hablando, es de 0,06. Nos encontramos en la zona más baja del intervalo. Por debajo de 0,05 ya se considera desierto.

¿La insularidad nos convierte en un territorio más vulnerable ante los efectos del cambio climático?

Los territorios insulares se caracterizan por tener agrosistemas muy frágiles y singulares. El suelo constituye un recurso estratégico muy importante, porque tiene una gran cantidad de funciones. Creo que el suelo es un gran desconocido para la sociedad en general y hay que ser conscientes de la importancia que tiene para nuestro bienestar. Se sabe que es necesario para producir alimentos, pero no se tiene en cuenta que es protector de los ecosistemas y que tiene capacidad de transformar productos que llegan a él contaminados. Tiene un papel importante en el cambio climático, por su capacidad para capturar carbono, y en el ciclo hidrológico. Además, es el hábitat de una gran cantidad de organismos. Este conjunto de funciones, ecológicas y no ecológicas, se pierden cuando el suelo se degrada. En nuestro caso, como islas, el suelo es muy escaso.

¿Con qué herramientas de observación cuenta Canarias para monitorizar la desertificación?

En la desertificación influye mucho el clima y la pluviometría. El Grupo de Observación de la Tierra y la Atmósfera (GOTA) de la Universidad de La Laguna (ULL) lleva a cabo un estudio sobre los escenarios previsibles de modificación de la temperatura y la pluviometría con el cambio climático. Existen acciones puntuales contra la pérdida de suelo y para el control de la erosión. Por ejemplo, el Cabildo de La Gomera está haciendo un trabajo importante para la recuperación de bancales y el de Fuerteventura para la recuperación de gavias. Una de las asignaturas pendientes es la elaboración de un plan integral de seguimiento de la calidad del suelo. Ahora todo depende de las instituciones y, sobre todo, de los científicos.

¿No existen estaciones de control como las que miden la lluvia o las emisiones de gases?

No. En la desertificación están implicados muchos sectores como la agricultura, la hidrología, la economía... Hay que actuar sobre todos ellos, porque si se actúa solo en el medio ambiente y no en los otros, habrá una mejora, pero no se amortigua el problema. Por eso, lo interesante sería hacer un plan integral.

¿Las instituciones están haciendo los deberes para detener la desertificación?

En 1994, las Naciones Unidas aprobaron una Convención de Lucha Contra la Desertificación. Esa convención obligaba a los países firmantes a elaborar un plan de acción. España los suscribió en 1996 y aprobó el primer plan en 2008. En Canarias está en trámite la Ley Canaria de Cambio Climático, que incluye la Estrategia y el Plan de Acción de Cambio Climático, que recoge el problema de la desertificación. En el Grupo de Recursos de Suelo y Agua de la ULL trabajamos hace años, junto al Gobierno de Canarias, en un plan contra la desertificación, pero hay que actualizarlo.

¿Queda margen para revertir la situación?

Es difícil actuar frente a los agentes naturales que incluyen en la degradación de los suelos. Perp sí se puede actuar sobre las interacciones humanas que generan la degradación. Se trata de manejar adecuadamente el suelo y de forma sostenible. Esto que parece tan sencillo, se complica cuando la acción humana está por medio.

¿A nivel particular podemos hacer algo para amortiguar la desertificación o es algo que no depende de la ciudadanía?

Los gestores del suelo son los que tienen más capacidad para reducir su impacto. Sin embargo, creo que la ciudadanía también tiene algo que decir en este aspecto. Lo primero sería sensibilizarse sobre el problema que tenemos. La población puede contribuir con el control del consumo de agua. Con gestos tan sencillos como cerrar el grifo mientras se lavan los dientes. También ayuda la reducción de los residuos que generamos y el aumento de la eficacia energética de las casas, apagando las luces o los ordenadores, por ejemplo. Son acciones pequeñas que sumadas tienen un gran impacto.

¿Qué influencia ha tenido el desarrollo del sector turístico de las Islas en este escenario?

El sector turístico y el aumento de la población en las Islas implica un incremento de necesidades, un mayor uso de recursos naturales. También conlleva un aumento de las infraestructuras, lo que requiere el sellado del suelo, con lo que queda menos suelo disponible. Esto conduce a un mayor riesgo de degradación y desertificación. La actividad turística es demandante de recursos y tiene una gran impacto por la presión que ejerce sobre el territorio. En este sentido, es fundamental el modelo turístico que se desarrolla. El turismo masivo y poco respetuoso con el medio tendrá, evidentemente, un mayor impacto que un turismo de calidad y más sostenible.

Canarias debería entonces replantearse el modelo turístico de cara al futuro.

Sí, pero creo que ya estamos en ello. Los empresarios del sector en las Islas tienen bastante clara la importancia de la conservación del medio.

¿Qué impacto tendrá la desertificación en el ámbito socioeconómico y en la agricultura del Archipiélago?

La desertificación es la pérdida de la capacidad productiva del suelo para poder cultivar. A medida que se va degradando el suelo se van restringiendo los cultivos que se pueden plantar, hasta que llegue un momento en el que no se pueda cultivar. Creo que con esto lo digo todo.

¿En Canarias hacemos un uso responsable de los recursos hídricos?

Nuestros los recursos hídricos son muy escasos, especialmente en las zonas áridas de las que hablamos. A la escasez, se suma que los recursos que hay son de muy mala calidad y están muy salinizados. Por eso se ha tenido que recurrir a otras fuentes no convencionales como las aguas desalinizadas o regeneradas. Venimos observando en algunas islas que la calidad y el manejo de estas aguas no es el adecuado. Así, se están salinizando los suelos y degradándose. En algunas islas los agricultores nos dicen que se les está ensalitrando el suelo. Con esto no digo que no deben utilizarse estas aguas, porque creo que el futuro del desarrollo de las zonas áridas de Canarias pasa obligatoriamente por el uso de estas aguas. Si bien hay que cuidar mucho su calidad y su manejo.

¿Qué falla en el proceso de desalinización o regeneración para que las aguas no tengan suficiente calidad?

Los tratamientos que se están haciendo no están quitando suficientemente las sales. Esas sales se están metiendo en el suelo. Vemos que hay estaciones depuradoras que sacan agua regenerada de gran calidad, pero también detectamos zonas en las que las aguas no son tan buenas. Seis años no son nada para la naturaleza y hemos visto cultivos que llevan ese tiempo regándose con aguas de baja calidad y la concentración de sales se ha incrementado por encima del nivel aceptable. Ahora empiezan a tener problemas de restricción de algunos cultivos.

¿Qué le diría a las personas negacionistas del cambio climático?

Me cuesta creer que a estas alturas haya negacionistas de este tema, con la cantidad de evidencias científicas que tenemos. En este momento creo que la discusión no es si hay o no hay cambio climático, sino cuál es la influencia del hombre en este fenómeno. El cambio climático ha existido siempre a lo largo de nuestra historia, pero es ahora cuando el hombre está influyendo. Hay personas que consideran que el impacto de la acción humana es escasa, pese a que también hay informes científicos que recogen claramente la influencia antrópica en este fenómeno.