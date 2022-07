Una tinerfeña ha logrado vivir todo un mes gratis en un hotel de cinco estrellas que, además, le ha pagado 2.000 euros por difundirlo en su Instagram. Los requisitos: don de gentes, manejo de las redes sociales y ganas de vivir una experiencia curiosa. Se trata del concurso 'TuiBluetutiplen', idea del establecimiento hotelero Tui Blue Isla Cristina, en Huelva y que ya fue pionero el pasado verano. Aspiraban más de 5.000 personas, pero las ganadoras han sido la canaria Tirsa García, y la onubense Raquel Alvarado.

Además de las dos ganadoras, otras dos jóvenes llegaron a la final, la malagueña Irene García y Lucía Brey, después de que se hiciera una primera selección de 20 personas con todos los currículos recibidos para quedarse con cuatro. El viernes 1 de julio el cuarteto de finalistas se trasladó al hotel onubense con el equipaje para pasar un mes; ninguna sabría hasta el domingo 3 de julio, por la noche, el resultado final del concurso.

García se presentó por segunda vez al concurso tras quedar semifinalista en la edición anterior. Este verano, ya como ganadora, la tinerfeña pasará su estancia en el establecimiento hotelero de lujo durante todo el mes de julio. La joven cuenta cómo ha vivido el proceso durante el concurso y cómo está viviendo estos primeros días tras cumplir uno de sus sueños: poder crear contenido para un hotel y poder "vivir de ello".

La canaria lleva once años en redes sociales creando contenido como intercambio para restaurantes y hoteles, es decir, ofreciendo dicho material a estos establecimientos a cambio de la estancia, por ejemplo, en el caso de los hoteles. "Viajar es lo que más me gusta. He hecho colaboraciones en Tenerife, la Península, República Checa, México, Maldivas y Turquía", refiere la joven, de 31 años, al hablar de su experiencia. Sin embargo, esta es la primera vez que vive una de este tipo con una estancia tan prolongada -sus estancias han sido hasta el momento de dos o tres días- y además, le pagarán en cash por el contenido que suba a las redes sociales.

En su vida ordinaria, la joven influencer es técnico de Farmacia y Enfermería y trabaja en una farmacia en Lleida, donde reside en la actualidad. Pero su verdadera pasión son las redes sociales, viajar y la fotografía. Confiesa que desearía poder vivir de esto: "Es lo que realmente me apasiona, pero se hace muy complicado vivir de ello".

García se define como un "culo inquieto" y es consciente de que haber ganado el concurso es, en palabras de la tinerfeña, "un sueño". "Algo que te pasa una vez en la vida y que no todo el mundo tiene la oportunidad de vivirla".

La tinerfeña está exprimiendo al máximo la experiencia y trata de hacer todos los planes que le son posibles: "Todas las actividades y tratamientos de Spa. Estoy mirando para ir a conocer los fines de semana Isla Cristina, Huelva y Portugal, que queda aquí cerquita".

La joven canaria recomienda a todas las personas, sin importar la edad o condición, su experiencia. "Que la gente que quiera, que lo haga. Que no dejen de intentarlo, porque merece la pena", anima García a todos los que se quedaron por el camino y a todos los que no lo intentaron porque pensaron que sería imposible o que no merecía la pena ni probar la experiencia.

"Las cuatro finalistas éramos de perfiles muy diferentes y de edades muy distintas. Al final buscan dar visibilidad a través de distintas experiencias", comenta.