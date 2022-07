Canarias contratará a 1.700 sanitarios de refuerzo para cubrir vacaciones

Canarias tiene previsto contratar a 1.700 sanitarios de refuerzo para afrontar el periodo estival. Como recordó el presidente del Gobierno de Canarias, Ángel Víctor Torres, «durante los meses de verano suelen descender el número de operaciones y pruebas diagnósticas realizadas» debido a las vacaciones del personal. Pero este año, fruto de los objetivos marcados en el Plan Aborda, el Ejecutivo regional ha decidido mantener la actividad y, para ello, contratará a nuevos efectivos que puedan cubrir las vacaciones de sus compañeros.

Así lo anunció el presidente ante los medios de comunicación tras la visita al nuevo hospital polivalente de Tenerife. Los efectivos se repartirán, según fuentes de la Consejería de Sanidad, a partes iguales entre las dos islas capitalinas.

Esto permitirá cubrir parte de las necesidades derivadas de la séptima ola de coronavirus en ciernes en las Islas. De hecho, el aumento de personal de forma temporal para cubrir las vacaciones es una de las propuestas realizadas por algunos colectivos, como el médico. No obstante, el secretario general del Sindicatos de Médicos de Santa Cruz de Tenerife (CESM), Levy Cabrera, ya ha alertado de que no será suficiente, pues es necesario tener refuerzos también en la Atención Primaria, donde señala «no se ha hecho nada».

Trujillo hace hincapié en la necesidad de seguir reforzando la vacunación

Con respecto a la situación derivada del nuevo incremento de casos también se ha manifestado el consejero de Sanidad, Blas Trujillo, quien ha destacado que la situación en esta ocasión «es muy distinta». «Ahora tenemos variantes cuya capacidad de transmisión es más alta, pero no se ha traducido en un incremento de presión hospitalaria», resaltó. El pasado 1 de julio, en la última actualización de los datos de coronavirus, el Archipiélago contaba con 372 camas ocupadas por pacientes con esta patología. La mayoría se encontraban ocupando una cama de agudos (355) y el 4,5% del total (17) se encuentran ocupando una cama de críticos. Pese a que la presión asistencial no ha aumentado apenas en la UCI, sí que lo ha hecho en planta. En total esta semana se ha producido un incremento del 25% en la ocupación de camas hospitalarias. En este sentido, Trujillo admitió que «no es menos cierto que el volumen de contagiados hace que todo el sistema asistencial tenga que hacer un esfuerzo añadido de poder dar respuesta», pero insistió en que «no se traduce en ninguna situación grave».

El consejero explicó que desde el área de Salud Pública se lleva «un seguimiento atento y de cerca» de la evolución de esta nueva ola, cuya protagonista es la variante ómicron BA.5, más contagiosa y con mayor escape antigénico. Sanidad, en principio descarta tomar nuevas medidas, pero sí insiste en las «recomendaciones que desde el principio hemos adoptado y no hemos abandonado». Trujillo se refirió así al uso de la mascarilla, «en espacios cerrados, poco ventilados y en el que no se pueda guardar la distancia». Asimismo hizo hincapié en la necesidad de «continuar con la vacunación». Canarias cuenta con una de las tasas de vacunación de recuerdo más bajo de España así como el porcentaje más alto de pautas incompletas (3,04%). La tercera dosis no ha calado entre la población canaria, especialmente la más joven, que apenas alcanza coberturas vacunales con dosis de refuerzo del 40%. Solo el 26% de los jóvenes entre 20 y 29 años se ha vacunado, una cifra que se reduce hasta el 13% en los de 18 y 19 años. Tampoco ha calado entre los jóvenes de 30 a 39 años, de los que solo el 37% se ha vacunado con la tercera dosis.