Condenan a Ryanair por cobrar la rectificación de un error en el billete

La compañía de aviación Ryanair ha sido condenada a pagar una multa económica por dedicarse a cobrar una sanción a los pasajeros que, al tramitar la compra de un vuelo, se equivocan de nombre. Esta equivocación, que si no se soluciona el cliente no puede subir al avión, le supone al pasajero el pago de una sanción de 180 euros, una situación que se considera ilegal puesto que a Ryanair no le supone ningún problema resolver este problema.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears ha confirmado la sanción de 24.000 euros que impuso la dirección general de Consumo, como consecuencia de su persecución de las prácticas irregulares que cometen las empresas, sobre todo las dedicadas al transporte aéreo. Esta dirección general actuó tras estudiar una denuncia que presentó un pasajero que había volado desde Mallorca con la compañía Ryanair. Denunció que al tramitar la compra del pasaje se equivocó al escribir el nombre. Desconocía que la aerolínea no acepta la rectificación de una identidad, salvo que el pasajero abone una penalización económica. Esta cláusula ha sido interpretada como abusiva, pero en cualquier caso Ryanair la aplicó y obligó al cliente a pagar dicha cantidad económica. El pasajero pagó más por rectificar el error que por lo que había abonado por la compra del billete de avión. Además, la compañía volvió a equivocarse al escribir de nuevo el nombre del pasajero, que al final llegó a volar con el primer pasaje. A pesar de este segundo error, la compañía no devolvió el dinero a su cliente. El tribunal cuestiona que este tipo de cláusulas las imponga la compañía sin haber negociado previamente con el cliente. Ryanair defendió que no se trataba de una cláusula desproporcionada, como se señalaba en la sanción, pero no ha podido demostrar cuánto dinero le cuesta rectificar el nombre de un pasajero que se ha equivocado al escribir su identidad. La sentencia aplica a la compañía la agravante de reiteración debido a que son constantes los casos de abusos sobre los consumidores que ha venido cometiendo Ryanair, que es una compañía que en estos momentos viaja por los principales destinos del país. Descartan los jueces que la compañía pretenda justificar esta sanción por rectificar la identidad carezca de ánimo de lucro, cuando lo lógico es que la aerolínea realizara esta rectificación sin ningún coste económico para el pasajero. Cada vez son más frecuentes las sanciones económicas que la dirección general de Consumo impone a esta compañía de aviación. Hace varias semanas un juez de Palma también confirmó la multa de 24.000 euros, que el Govern impuso a esta compañía, por negarse a cambiar la fecha de un billete de avión a un pasajero que no pudo volar el día que le tocaba porque se puso gravemente enfermo. No solo no se le asignó otro asiento en una fecha distinta, sino que la aerolínea también se negó a devolver el importe del billete que había cobrado, alegando que estaba aplicando una cláusula que aparece en el documento de contratación. Múltiples sanciones por abusos a los viajeros La compañía Ryanair encabeza la lista de aerolíneas que han sido denunciadas ante el órgano administrativo que defiende los intereses de los consumidores. Es habitual que los clientes insatisfechos con los servicios de esta aerolínea acudan a la dirección general de Consumo, que suele estudiar el caso y, si detecta infracción, sanciona a la compañía. La mayoría de estas sanciones han sido después ratificadas por los juzgados de Palma, que cuestionan las cláusulas que impone Ryanair.