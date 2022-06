Si a los baby boomers y a la generación X les provocó más de una pesadilla Chucky, a los niños de hoy les faltan dedos en las manos para contar los "muñecos diabólicos" que se cruzan en su infancia gracias o, mejor dicho, por culpa de Internet y las redes sociales. El famoso y espeluznante Momo ha perdido efecto y ahora está de moda Huggy Wuggy.

¿Quién es Huggy Wuggy, el muñeco azul que todos los niños quieren?

Detrás de la amable traducción de su nombre, que vendría a ser algo así como "Abracito", y de lucir el mismo color que el adorable Triki, el "Monstruo de las Galletas" de Barrio Sésamo, este personaje de un videojuego no apto para niños llamado "Poppy Playtime", ambientado en una juguetería abandonada de la que el jugador debe escapar, dio el salto al plano físico para convertirse en un peluche de gran éxito en Reino Unido, país desde donde su popularidad se está exportando.

¿Por qué puede ser peligroso Huggy Wuggy?

Su aspecto, con una boca llena de dientes afilados y unas alargadas extremidades, se acompaña de su habilidad para abrazar a la gente "hasta que den su último aliento". Los youtubers y tiktokers han hecho el resto de trabajo para aliimentar la fama de Huggy Wuggy hasta el punto de que las autoridades británicas y colectivos de padres han denunciado la peligrosidad del personaje ante la posibilidad de que los niños quieran imitar su comportamiento.

De hecho, en Estados Unidos y Reino Unido se han registrado ya casos de niños que abrazan fuertemente a sus compañeros mientras tararean las canciones de Huggy Wuggy.

En Valencia se produjo recientemente un caso similar, aunque no parece que tuviera que ver con este muñeco.

Mob Games, la empresa que creó "Poppy Playtime", ha recordado que el videojuego de terror protagonizado por este muñeco asesino es para un público adulto y que los padres son los responsables de los contenidos que sus hijos ven en Internet. A esto, hay que añadir que están preparando una versión móvil del juego, lo que hará aún más popular al inquietante personaje.

¿Ha llegado a España el fenómeno de "Poppy Playtime"?

En España todavía no se ha convertido en un fenómeno de masas, pero sí ha llamado la atención de algunos cuerpos de seguridad. En esta publicación de ayer del Facebook de la Policía Local de Santa Pola se advierte de que "si tienes hijos entre 3 y 16 años y no sabes lo que es este muñeco... lo sentimos, pero estás más desactualizado que la SuperPop".

"¿Debo preocuparme por el Huggy Wuggy? El problema no es su popularidad entre los niños de 6 a 15 años sino que, tanto en los vídeos como en el juego, el muñeco amenaza con abrazar hasta “asfixiar” a quienes lo vean. Además se han viralizado varias escenas donde se lo ve llevando a cabo acciones muy violentas que no son adecuadas para cortas edades. De modo que todos a ejercer de rol de padres y controlar un poco lo que ven los peques. ¡Que nos necesitan para no torcerse! Como siempre, el equilibrio es la clave, en él está la virtud. PD: Ah, y cuidadín también con Kissy Missy", apuntan, en referencia a la "novia" del personaje, de apariencia similar a la suya pero en color rosa:

Huggy Wuggy y Kissy Missy, en las tiendas

En tiendas online como Amazon no solo se venden los peluches de Huggy Wuggy y Kissy Missy, en diversos tamaños y colores, sino que existe una gran variedad de productos protagonizados por estos personajes.

Poppy Playtime es un videojuego inspirado en el también famoso "Five Nights at Freddy’s", cuyos personajes también se venden como peluches y tienen merchandising propio.