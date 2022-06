La ULL y la ULPGC descartan ampliar el Máster en Formación de Profesorado

Las universidades públicas canarias descartan ampliar o modificar el Máster interuniversitario en Formación del Profesorado de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanza de Idiomas. En los últimos tiempos, sindicatos del sector educativo y la propia Consejería de Educación del Gobierno de Canarias han solicitado que se amplíen las plazas y se modifique la modalidad, para que pase a ser totalmente on line y al menos semipresencial; sin embargo, la Universidad de La Laguna (ULL) y la de Las Palmas de Gran Canaria (ULPGC) no creen que eso sea posible puesto que carecen de fondos económicos y los requisitos de verificación de la titulación no permiten realizar los cambios que se solicitan.

Los sindicatos educativos de Canarias denuncian que existe un grupo de aproximadamente 200 docentes que está trabajando interinamente en centros de las Islas sin contar con este máster, en virtud del decreto ley de medidas urgentes del año 2020 que lo permitió de manera excepcional. No obstante, con la desaparición de las circunstancias extraordinarias causadas por la pandemia, se volverá a exigir el correspondiente máster universitario y un gran número de docentes deberán obtenerlo a la mayor brevedad posible para poder continuar trabajando. El vicerrector de Innovación Docente de la Universidad de La Laguna, Néstor Torres, reconoce que la demanda supera «con creces» el número de plazas para este máster en las dos universidades públicas canarias pero añade que para llevar a cabo un aumento de plazas es necesario contar con el respaldo económico de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias y, hasta que no se obtenga ese compromiso, no podrán afrontar esta modificación. Torres reconoce que se trata de una titulación «de enorme trascendencia» por lo que indica que todos los cambios que se efectúen han de realizarse con el máximo cuidado. Aunque en los últimos cursos se ha producido el aumento de la demanda debido a las medidas extraordinarias adoptadas por la pandemia, ambas universidades aseguran que se trata de una titulación al alza desde hace ya bastante tiempo, y no solo en Canarias, sino en todo el territorio nacional. Por otra parte, la directora de titulaciones de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, Margarita Marrero, recuerda que los requisitos para la verificación de los títulos universitarios oficiales que habiliten para el ejercicio de las profesiones de Profesor de Educación Secundaria Obligatoria y Bachillerato, Formación Profesional y Enseñanzas de Idiomas señalan que «con carácter general, han de ser presenciales, al menos, en el 80% de los créditos totales del Máster, incluido necesariamente el Prácticum. Además, las universidades que por su especificidad diseñan, programan y desarrollan las enseñanzas exclusivamente a distancia, han de garantizar que el Prácticum tenga carácter presencial». Así, este Máster únicamente podrá impartirse de manera virtual en universidades específicamente a distancia, y siempre que el Prácticum sea presencial. Con todo ello, tanto la ULL como la ULPGC, al no ser universidades on line, deberán diseñar e impartir este título en una modalidad en la que, al menos, el 80% de los créditos sean presenciales. Además, Margarita Marrero añade que, más allá de los cambios solicitados por los sindicatos, también sería necesario que los organismos públicos garantizaran plazas para realizar en ellos las prácticas del máster, puesto que si se llegara a ampliar la matrícula, sería necesario garantizar que todas las personas podrán cursar el Prácticum. Ya en la actualidad, las universidades se encuentran con dificultades para realizar con éxito estas labores.