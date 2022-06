La marina de megayates que se ha construido en el Muelle Uno y en la esquina del Muelle Dos del Puerto de Málaga va a transformar la actividad en el recinto portuario malagueño. Será en el próximo mes de julio cuando entre en funcionamiento, e Ignacio del Río, consejero delegado de la sociedad que gestiona IGY Málaga Marina, analiza todo lo que va a suponer para la ciudad de Málaga y para su puerto la llegada de esta marina donde podrán atracar barcos de hasta 180 metros de eslora con 31 amarres disponibles.

Hace escasamente un mes y medio inauguraron parcialmente, de forma testimonial, la marina de megayates construida en el Muelle Uno y en la esquina del Muelle Dos, aunque la inauguración oficial tendrá lugar muy pronto, en julio ¿Qué expectativas tienen OCP e IGY Málaga Marina al respecto?

Las expectativas son realmente magníficas. La calidad del proyecto es muy alta y si a esto le unimos todo lo que ofrece Málaga (playas, clima, infraestructuras, conexión aérea, etc.) estamos convencidos de que esta marina va a estar a la altura de otras que hay en zonas del Mediterráneo, como Ibiza o Cerdeña, o zonas del Caribe o EEUU como Miami o Nueva York. Málaga ha crecido muchísimo en los últimos años y con su gran dinamismo se va a convertir en una de las grandes ciudades de nuestro país. Estamos convencidos de que va a ser un éxito.

¿Han hecho algún tipo de previsión sobre cuántos megayates atracarán desde que se inaugure la marina?

Este en un sector muy fluido donde puedes recibir peticiones de atraque de embarcaciones de un día para otro y por lo tanto es muy difícil hacer estimaciones en este sentido. La marina está levantando una gran expectación en todos los foros donde la estamos moviendo. Tenemos ya muchísimas peticiones de atraque para la temporada de invernada, pero incluso para este verano creemos que vamos a tener un ocupación muy importante. Las expectativas son muy buenas. La marina puede acoger hasta 31 embarcaciones, con un máximo de 180 metros de eslora, prestando unos altos niveles en materia de seguridad ISPS, servicio de saneamiento y, lo que es muy importante, el servicio de suministro eléctrico. Nuestras instalaciones tendrán una potencia de más de 2.000 amperios que van a ser un reclamo para muchos barcos, primero porque no es común en marinas del Mediterráneo, no ya sólo de España, disponer de esta capacidad de suministro. Segundo, y mucho más importante, porque evitaremos el consumo de diésel de los barcos, fomentando así el respeto al medioambiente y reduciremos drásticamente la contaminación acústica de los mismos. En este aspecto, Málaga da un salto cualitativo y se posiciona como una de las marinas más importantes del Mediterráneo.

IGY estrena actividad de este tipo en España ¿por qué en Málaga?

IGY Málaga Marina surge de una colaboración estratégica entre la firma española Ocean Capital Partners, que es accionista de control de la marina, y la empresa americana Island Global Yachting. OCP buscaba un socio internacional con el que crecer en el sector de las marinas de superyates y megayates, mientras que IGY se había fijado en España como mercado estratégico, así que les invitamos a sumar fuerzas con nosotros. Para OCP es un privilegio apoyar la primera incursión en España una de las compañías de marinas más importantes del mundo y con un liderazgo reconocido por todo el sector. La fuerza conjunta de ambos actores implicará, indudablemente, un factor de profesionalización de la industria en España.

¿Por qué Málaga? Está clarísimo. Málaga ahora mismo es una ciudad puntera, con mucho atractivo social, cultural y económico, a la que van a llegar y han llegado grandes empresas tecnológicas y que se está posicionando muy bien como ciudad de atracción del talento, y creemos que geoestratégicamente la ciudad no puede estar mejor situada ya que está en la ruta que hacen los megayates todos los años entre el Caribe y el Mediterráneo. Su cercanía de Gibraltar, lugar vital para el repostaje, hacen de Málaga un lugar idóneo, apoyado también por la trascendencia de un Aeropuerto de Málaga que tiene conexiones directas con EEUU, Reino Unido y otras partes de Europa.

Y Málaga es sólo el primer paso. Pronto inauguraremos nuevas instalaciones en otros puntos de la geografía española

El turismo de yates de alto standing, ¿Qué impacto económico va a repercutir en la ciudad y cuantos empleos directos e indirectos se van a crear?

Desde OCP, cada vez que llegamos como gestores o inversores a una ciudad, intentamos que dicha compañía tenga un repercusión real en esa ciudad. Nuestra estimación es que el impacto económico de la marina de megayates, una vez esté a pleno rendimiento, será de unos 100 millones de euros anuales, generando alrededor de 800 puestos de trabajo entre empleos directos e indirectos, además de todo el empleo generado en el año que, aproximadamente, han durado las obras en las que han trabajado 115 personas. La llegada de esta marina servirá como reclamo a empresas muy potentes de servicios náuticos con personal altamente cualificado. Ya hemos recibido peticiones de interés de algunas de estas empresas para instalarse en las cercanías de la marina.

¿Qué parámetros sostenibles y ecoeficientes se han ejecutado durante las obras de la marina?. El rompeolas incorpora la tecnología EConcrete ¿en qué consiste?¿Está garantizado 100% el suministro eléctrico?

En la parte de obra a nivel ecológico nos hemos centrado en tres apartados. Por un lado queríamos ser los pioneros, y lo hemos conseguido, en utilizar un hormigón ecológico, el EConcrete, que fabrica una empresa israelí y que reduce al mínimo el impacto en el hábitat y fomenta la colonización por parte de la fauna marina al mismo tiempo que reduce la huella de carbono porque es capaz de capturar el 700% del Co2 que pueda generar el entorno de la marina. De otro lado vamos a ofrecer 2000 amperios de energía eléctrica que van a ser clave para que los barcos no tengan sus motores encendidos y por lo tanto no generen emisiones de Co2 y contaminación acústica. Por último, destacar que aplicaremos el llamado sistema de alcantarillado de vacío. En las marinas, los camiones suelen recoger los residuos de los barcos. Con este sistema de vacío, la recogida de esos residuos se realizará por tubería en un sistema inocuo y muy práctico para la ciudad. En este aspecto no nos vamos a quedar sólo con estas medidas ya implementadas, iremos incorporando otras en los próximos años que mejoren la calidad medioambiental de la ciudad de Málaga y también de la propia marina.

También van a explotar el edificio situado en la parte más al sur del Paseo de la Farola ¿Qué encontraremos allí?

Allí irán las oficinas de la compañía y dispondremos de una terraza para que los clientes, las tripulaciones y los capitanes se sientan como en casa.