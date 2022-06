Un jubilado, Leslie Sinclair, de 66 años, ha donado 70 litros de sangre en los últimos 50 años de su vida. Sin embargo, cuando quiso donar sangre recientemente en la clínica Albert Halls, fue rechazado, ya que se negó a decir si estaba embarazada o no.

Sinclair, que vive en Escocia, tuvo que llenar un formulario preguntando si estaba esperando un hijo o si había estado embarazado en los últimos seis meses. Cuando se quejó de que, como hombre de 60 años, la pregunta no se aplicaba y que no debía responderla, Sinclair dijo que el personal de la clínica le dijo que no podía aceptar su sangre.

"Le señalé al personal que era imposible que yo estuviera en esta situación, pero me dijeron que tenía que responder, de lo contrario no podía donar mi sangre. Les dije que era una estupidez y que si tenía que irme no volvería. Así que me monté en mi bicicleta y me fui. Es absurdo y me enoja porque hay personas vulnerables esperando sangre, incluidos niños. Pero se les negó mi sangre por tener que responder una pregunta que es imposible de responder".