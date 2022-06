Desde hace años, las fiestas de presentación de los nuevos números de la revista The ShowRoom Mag son un hecho a destacar en las agendas más importantes de las islas. Sinónimo de calidad, elegancia y, sobre todo, exclusividad, se trata de un encuentro especial y diferente.

Esta edición de The List, también sirvió como punto de encuentro de la post gala de Premios Alan Turing a la visibilidad del colectivo LGTBIQ+. Allí pudimos ver a los asistentes y premiados entre los que destacó la presencia de la eurovisiva Conchita Wurst, las cantantes y activistas rusas Pussy Riot, o el Nobel de la Paz, Carlos Umaña.

The Showroom Mag, tras 14 de años de continua labor, ha conseguido posicionarse como la revista lifestyle más influyente del Archipiélago. Su calidad de impresión, que incluye la certificación europea de procedencia de fuentes responsables con el medio ambiente que ostenta, de contenidos y sobre todo de presentación, ha hecho de The Showroom Mag una revista referente en Canarias, que se encuentra en más de 5.000 habitaciones de los mejores hoteles. Además, nuestra revista puede encontrarse en terrazas, restaurantes, centros de belleza, centros culturales, centros comerciales, gracias a la distribución selectiva que hacemos.

Es una revista lifestyle, bilingüe, que, aunque se creó con un claro carácter de moda, cubre un amplio espectro de temas que incluyen muchos sectores: desde lo último en moda y diseño, hasta arquitectura, medioambiente, el mundo del entretenimiento, cine, arte, música, turismo, motor, tecnología, gastronomía, etc. ¡Siempre hay algo interesante para leer o descubrir en The Showroom Mag!

Asi, The List by The ShowRoom Mag se han convertido en una seña de identidad que ofrece a los invitados un ambiente exclusivo en un lugar extraordinario, con la mejor música en directo. Creación de contactos, redes, entorno perfecto para hablar de negocios de manera distendida o simplemente pasar un buen rato rodeado de amigos, la gente percibe que un evento de The Showroom Mag es justamente el sitio en el que hay que destacar.

Los eventos que realiza The ShowRoom Mag son innovadores, no solo por el éxito en la convocatoria sino por el diseño de cada uno de ellos: la localización es uno de los principales atributos a destacar en los eventos, generando siempre el efecto ‘Wow’ entre los asistentes. La decoración y ambientación, música, luces se quedan en la memoria y logramos que se hable del evento más allá de los días.

Antecedentes

En los 14 años de andadura de la revista, The ShowRoom Mag ha celebrado 7 ediciones de The List, así como ediciones especiales en las diferentes épocas del año.

La última edición de The List tuvo lugar el pasado 22 de octubre en el Recinto Ferial de Santa Cruz de Tenerife, coincidiendo con Tenerife Moda y albergó a casi 800 invitados.

Ediciones anteriores a estas sucedieron previo a la pandemia:

The List 2018, Terraza del Mar, 1100 invitados

The List 2017, TEA, Tenerife Espacio de las Artes, 1000 invitados

The List 2016, Casino de Santa Cruz, 1000 invitados

The List 2015, 2014, Iberostar Heritage Gran Mencey, 500 invitados

The List 2013, Baobab, 300 invitados

Adicionalmente se han celebrado ediciones especiales como The Summer List, en Hard Rock Hotel o La Palapa en Marenostrum.

El principal objetivo de este evento es dar a conocer la revista, así como a sus patrocinadores y colaboradores. Se trata de un acontecimiento que congrega entre 600 y 800 personas y que permite establecer nuevas relaciones con empresarios, instituciones y medios de comunicación del amito regional. Asimismo, persigue la dinamización de la isla en el ámbito cultural, gastronómico, turístico y sostenible.

Los participantes y colaboradores de esta edición han sido: Ayuntamiento Santa Cruz de Tenerife, Ayuntamiento Las Palmas de Gran Canaria, Turismo de Tenerife, Gobierno de Canarias – Canarias VIVA, FAUCA, Parque Marítimo César Manrique, Entree.es, Eventalia Group, Renzzo el Selector, Mel Ömana, DJ Cascales, 101 Brass Band, Braulio Simancas – Silbo Gomero, López Echeto, Catrina Grill, Grupo Mahou. Dismarex y Bodegas El Lomo.