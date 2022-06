Santa Cruz de Tenerife se convierte en capital mundial de la diversidad

Una decena de personalidades del mundo Lgtbiq+ fueron reconocidas en la noche de ayer en Santa Cruz de Tenerife, que se convirtió en la capital mundial de las nuevas tendencias, la cultura y los negocios. La quinta edición del Culture & Business Pride volvió a premiar la diversidad y reunió en esta ocasión a algunas de las figuras más influyentes del momento. La ganadora de Eurovisión 2014 Conchita Wurst se metió en el bolsillo al público que se congregó en el Auditorio de Tenerife con una actuación final que sirvió de broche de oro para esta velada.

Minutos antes, Tenerife asistió a una reunión histórica, la de la exanalista norteamericana Chelsea Manning –quien realizó un silencioso discurso– y el colectivo ruso Pussy Riot, que no dudaron en posar juntas y mostrar que la cultura y las nuevas tendencias pueden hacer frente a los totalitarismos. «Dedicamos este premio a quienes no están y deben esconderse por ser quienes son», afirmaron las rusas, quienes no pudieron evitar llamar la atención sobre el conflicto en Ucrania.

Pussy Riot realiza un llamamiento para frenar el avance ruso en Ucrania al recoger su premio

Todo ello sucedió en una gala presentada por los carismáticos Boris Izaguirre y Cayetana Guillén Cuervo, que salieron al escenario tras la emotiva presentación del periodista de El Mundo Javier Cid. «La vida nos ha ido regalando golpes y caricias», comenzó diciendo el también activista quien reconoció que, como muchos otros miembros del colectivo Lgtbiq+, «recibimos odio y silencio» y «hemos escuchado la palabra maricón pero nos hemos caído y también nos hemos levantado y aprendido». Celebró que el colectivo se ha «inventado la bandera más bonita del mundo», mientras continúan enzarzados «en una lucha a la que cada vez le incluimos más siglas». Pero, concluyó, «mi pluma me ha hecho un hombre fuerte y me ha llevado lejos, trayéndome hasta aquí», la Isla que estos días festeja la diversidad.

Izaguirre y Guillén Cuervo salieron al escenario en mitad de una gran ovación del público reunido en el Auditorio de Tenerife. «La celebración del Orgullo sigue siendo totalmente necesaria», comenzó la actriz española quien aseguró que gracias al colectivo Lgtbiq+ «se alcanzan derechos que benefician a todos, amen a quien amen». «El equipo político de Tenerife ha demostrado que las cosas que nos unen son más importantes que las que nos diferencian», afirmó Izaguirre.

Los Alan Turing Awards premian el «activismo bien ejercido». La primera galardonada fue la modelo y activista estadounidense Rain Dove, quien recibió el Premio Colors. «Me siento agradecida por poder estar aquí, a salvo», afirmó y concluyó: «Son nuestras acciones las que definen quienes somos, no nuestro género».

Los galardonados celebran que Canarias pueda acoger acciones libres como esta ceremonia

A continuación, llegó el turno para el político polaco Robert Biedron, galardonado con el Premio Especial, por su labor social e institucional en campañas contra la homofobia, «un valiente», resumió Izaguirre. Dedicó el premio a toda la gente como él en Polonia, que deben esconderse por pertenecer a este colectivo: «Hemos sido invisibles durante 20 años pero algún día seremos libres». El tercer premiado de la noche fue IGLTA, que recibió el Premio Organización Internacional. El presidente del Consejo de Administración Felipe Cárdenas, afirmó que «España es uno de los países líderes en diversidad» pero alertó de que «la tarea está lejos de ser alcanzada porque hay mucho que hacer en muchos lugares».

El Premio People fue para el periodista inglés Owen Jones, quien alertó de que a cada momento «personas del colectivo Lgtbiq+ son perseguidas y asesinadas en países como el mío, en Gran Bretaña», y recordó que lo que le sucedió a Turing aún continúa pasando en el mundo. A continuación, el Premio Icon fue para Conchita Wurst quien envió un mensaje esperanzador: «La felicidad es la llave para una sociedad sana que viva en paz y libertad». El Premio Arte fue para Gilbert & George, quienes no pudieron acudir a la gala y a los que le siguió el premio Compromiso, recogido por Miguel Sanz en representación de TurEspaña. Los premios para Amnistía Internacional, Pussy Riot y Chelsea Manning cerraron la gala.