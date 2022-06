«Era consciente de que podía causarle la muerte y le dio igual», según el fiscal

El fiscal delegado de Violencia sobre la Mujer en Santa Cruz de Tenerife, José Luis Sánchez-Jáuregui, expresó en ayer durante el turno de exposición de las conclusiones por las partes durante el juicio por el asesinato de Carolina Fumero en Santa Úrsula que el acusado, José Miguel Quintero, «era plenamente consciente de que podía causarle la muerte a la víctima y le dio igual» cuando le hizo un «mataleón» (llave de estrangulamiento que se realiza por la espalda) cuando la mujer estaba acostada en la cama. Además, el representante del Ministerio Público considera que el implicado actuó con «alevosía», puesto que se aseguró que la afectada no tuviera opción alguna de defenderse del ataque.

En opinión del fiscal, con independencia de que hubiera consumido cocaína, pastillas y alcohol antes de los hechos, Quintero actuó con «conciencia y voluntad», es decir, que no tenía las capacidades mermadas durante la agresión mortal. Además, recordó que, según los médicos que declararon, no tenía una patología de salud mental. También advirtió a los miembros del Jurado que tuvo tres días para acudir a la Guardia Civil y contar lo que había hecho, pero no lo hizo. Y, en cambio, pidió ayuda a tres personas para deshacerse del cuerpo.

Además, aclaró que la acción de acabar con la vida de Carolina no fue una idea espontánea, sino que lo tenía planeado. De hecho, una testigo aclaró que, dos días antes del crimen, le dijo a esta que quería «quitarse de encima» a Carolina. Es decir, que la iba a matar.

La abogada de la acusación particular, Erika Cabello, aclaró que los peritos dejaron claro que la víctima no había consumido cocaína antes de sufrir la agresión mortal.

La letrada del Instituto Canario de Igualdad (ICI), Jésica Hernández Peña, planteó que el acusado tenía intención de matar a Carolina y que no solo tenía nociones de artes marciales para realizar la técnica del «mataleón», sino que tuvo capacidad para controlar la presión que hizo en el cuello para no dejar marcas. También señaló que «no quedó acreditado que tuviera sus facultades mermadas», a la vez que tampoco quedó probado en el juicio que hubiera una discusión entre José Miguel y Carolina antes del crimen.

La abogada de la Defensa aseguró que el acusado debe tomar trece pastillas diarias para mantener la tranquilidad y que, desde que era un adolescente, la violencia la ejerce hacia terceras personas. Para dicha profesional, además de consumir cocaína de forma habitual antes de los hechos, sufre un trastorno de ansiedad y personalidad. Aunque la Fiscalía y las acusaciones lo niegan, esta letrada cree que sí hubo confesión.