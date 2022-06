La vuelta a la normalidad aumenta el número de hogares pobres en Canarias

La vuelta a la normalidad aumenta en número de hogares pobres en Canarias. Esta es la conclusión de la Memoria Institucional de Cáritas Diocesana presentada este lunes en el barrio de El Batán en la capital grancanaria. El año pasado, con la pandemia en retroceso, se atendieron 14.774 hogares en situación de vulnerabilidad en toda la provincia de Las Palmas lo que supuso un incremento del 17,32% con respecto a los atendidos durante 2020 en plena pandemia de la Covid-19. En total, la red de parroquias y proyectos de Cáritas atendió a más de 53.000 personas frente a las 45.331 que acudieron a estos servicios en 2020.

"El impacto de la pandemia se ha quedado en las personas más vulnerables. La vuelta a la normalidad y la recuperación de la actividad económica no ha supuesto una ventaja para las personas atendidas. La tendencia de esta situación es estructural y afecta a diferentes dinámicas de la vida. En 2022 no solo no se mantiene si no que afecta a otras dinámicas de la vida como no poder cubrir las necesidades básicas o suspender tratamientos médicos", explicó Caye Suárez, secretaria general de Cáritas Diocesana en Canarias.

Desempleo

Un 72,6% de las personas atendidas se encuentran en situación de desempleo, entre las que el 57,4% no percibe ningún tipo de ingreso, y un 40,6% tienen menores a su cargo además de hacer frente a los gastos de vivienda, suministros de agua y luz, medicamentos, etc. Además, el 81% de las personas acogidas por Cáritas no posee vivienda propia y más del 30% se encuentra afectada por situaciones de vivienda insegura y de vivienda inadecuada, tasas que en la población canaria son del 7,8% y al 13,1% respectivamente, según el informe FOESSA (2021). "Ocho de cada 10 hogares en situación de exclusión social son monoparentales, con una mujer al frente. Se ven en una situación de la que no pueden salir", añadió Suárez.

Al alto número de desempleados que acuden a Cáritas se suma un nuevo perfil, cada vez más presente, que es el del trabajador empobrecido. "Cada vez acuden a nuestros programas más trabajadores, con un empleo de 40 horas y con un sueldo que no les permite atender todas sus necesidades. En los últimos 10 años los trabajadores en Canarias han bajado sus ingresos un 20%. ¿A quién beneficia ese crecimiento económico que nos venden?", reflexionó Gonzalo Marrero, director de Cáritas Diocesana.

En este sentido, el año pasado la entidad pasó a formar parte de la red del Sistema Nacional de Empleo Estatal, consiguiendo la acreditación como Agencia de Colocación. Gracias a esto han establecido contacto con 284 empresas y gestionar 147 ofertas a través de la intermediación laboral realizada en Gran Canaria y Fuerteventura. De esta forma, Cáritas Diocesana de Canarias benefició laboralmente a 195 personas, lo que supone un 58,5 % de inserción de las personas atendidas en el año 2021.

Perfil

El informe FOESSA ya apuntó que el rostro de la pobreza en Canarias es de mujer. El 63% de las personas que acuden a Cáritas Diocesana de Canarias en busca de algún tipo de ayuda son mujeres con edades entre 40 y 59 años. En el ámbito de las mujeres en contexto de prostitución en el que Cáritas Diocesana de Canarias trabaja a través de su proyecto Lugo, se ha observado en el último año un incremento del 114% en la detección de mujeres atendidas en por la institución víctimas de trata con fines de explotación sexual. "El incremento se ha dado gracias al acompañamiento que realizamos durante 2020 con el que constatamos el año pasado la gravedad real de la situación de la trata de seres humanos", añadió Suárez.

El obispo de Canarias, José Mazuelos, expresó su preocupación por el aumento de la pobreza y la exclusión social al valorar el trabajo de Cáritas Diocesana de Canarias e instó a las administraciones a tomar cartas en el asunto para paliar esta situación crónica en las Islas y hacer frente a nuevos problemas que ahondan la exclusión como la brecha digital.