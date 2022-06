Pentecostés es el amor, la vida, la sabiduría, la paz, la luz, la alegría plena, la presencia de Dios en nuestra vida que nos da la auténtica felicidad.

Pentecostés es el mismo espíritu de Dios derramándose, inundando, sanando, liberando, vigorizando y vitalizando el corazón del hombre sombrío, reseco, acartonado, aburrido, herido, amargado y desesperanzado; el corazón que no tiene mas horizontes porque se ha cerrado en su círculo, en su monotonía y en sus limites cortitos y absurdos porque solo confía en sí mismo.

Pentecostés es el espíritu del creador, el que nos creó, nos tejió en el vientre materno y formó nuestros riñones como dice el salmo 139 (13-14).

Pentecostés es la plenitud del amor de Dios que descendió a la tierra e hizo morada en nuestro corazón. Es el amor sencillo, auténtico, acogedor y misericordioso que escandaliza a los fariseos, los de la apariencia y la pintura efímera.

Pentecostés es Dios mismo, dándose y compartiéndose con los hombres. Todo un Dios comparte su divinidad con cada uno de nosotros, creyentes y no creyentes, hombres y mujeres, inteligentes y deficientes pero, sobre todo, con el que tiene hambre y sed de él, el que lo desea, consciente o inconscientemente, lo necesita. Ese es Dios entre nosotros, el Enmanuel, que se sigue entregando a través de su espíritu e inunda y renueva toda la tierra.

Dice en Lucas 24 49): «Ahora yo voy a enviar sobre vosotros lo que mi padre prometio. Permanezcan, pues, en la ciudad hasta que sean revestidos de la fuerza que viene de arriba». Ese Pentecostés se sigue repitiendo porque Dios siempre es nuevo y trae novedad a nuestra vida. Ese Pentecostés se da aquí y ahora en cada uno de nosotros, los hambrientos de amor y misericordia. Vamos hacia un nuevo Pentecostés en la Iglesia, en toda la humanidad. Un amor puro y verdadero planea en toda la tierra, va sanando los corazones maltrechos de tanto sufrimientos e injusticias, infectados por tanta maldad y amargura y atrapados con las cadenas de la esclavitud y oscuridad por los momentos en que vivimos. El es el espíritu del Dios viviente que nos habita, el que nos eleva de lo natural a lo sobrenatural para conocerlo, vivirlo y entenderlo. Se hace presente a lo largo de la historia pero el hombre, en su ceguera, no lo ve. Se hace presente en hombres y mujeres que son canales de su amor. Se hace presente y palpable en los profetas, sus amigos. Se hace presente y vida en María, la virgen. Se hace visible y palpable en Jesús porque es uno con él. Se hace palpable en Pentecostés y en cada pentecostés que ocurre en nuestra vida, en la Iglesia. Se hace presente en las almas sedientas y hambrientas de su amor. El espíritu santo esta en todo, en el aire que respiramos, en la luz que vemos, en el amor que nos despierta del letargo, en todo lo que no se ve con los ojos de la carne pero sí lo percibimos con los ojos del corazón. Es el que hace que la palabra de dios se encarne en nosotros, la comprendamos, la saboreemos, la vivamos y la dejemos actuar.

El es el todo, no se compra, no se adquiere con el intelecto. Él se da a nosotros gratuitamente. Es así de sencillo y así de complicado para el mundo. Es sencillo como una paloma, es poder, es Dios. En Pentecostés derramo el poder de su Amor en aquellos hombres, los apóstoles, atados por el miedo, inseguros porque no veían y desolados porque estaban cerrados en su impotencia, pero él, que nos entiende y nos ama, fue por encima de todo eso y se dio y se compartió. A aquellos hombres, con su amor, los engrandeció y enalteció. Ese es Pentecostés, así de sencillo así de grande, tan esplendoroso y perfecto que no se puede estudiar y analizar solo con el intelecto pues él es vivencia absoluta. Así es Dios, tan grande que se le escapa al entendimiento pero tan sencillo y generoso que esta dentro del hombre, en su corazón porque Dios es amor. Él es el que nos revela a Jesús y rasga el velo del templo para mostrarse tal cual es y dejarnos ver su humanidad en Jesús. El es amor y en su amor está nuestra seguridad y nuestra fuerza. No tenemos boca para darle gracias, pero desde nuestra pequeñez decimos ¡Gloria al Señor!

Como dijo el cardenal Suennens: «Soy hombre de esperanza, y no por razones humanas o por optimismo natural, sino simplemente porque creo que el Espíritu Santo actúa en la Iglesia y en el mundo, incluso allí donde es ignorado».