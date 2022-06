Ahora mismo unos 11.000 estudiantes están en las aulas de las universidades Canarias frente a los exámenes de la EBAU y ya han dejado de lado todos esos interrogantes que se hacían para comenzar a responder. Pero las semanas previas no pararon de hacer preguntas y muchas de ellas las dirigieron al rey de los buscadores: Google.

En este año, todo el que ha querido saber algo sobre la EBAU a través de Internet ha dejado su rastro en su principal buscador que registra aproximadamente 2.370.000 resultados relacionados con las pruebas de acceso a la Universidad. En cuanto a esos resultados en forma de preguntas, las más frecuentes que se han realizado en estos días han sido:

¿Cuándo es la EBAU en Canarias en 2022? En La Provincia respondimos ¿Cuándo es la EBAU 2022 en Canarias? Fechas y novedades para entrar en la universidad

¿Cómo inscribirse en la EBAU Canarias?

¿Cuánto cuesta la matrícula de la EBAU? En La Provincia respondimos ¿Cuánto cuesta la matrícula de Selectividad?

¿Cuándo se publican las notas de la EBAU Canarias? ¿Cuándo se publican las notas de Selectividad?

¿Cuánto cuesta la EBAU en 2022?

Selectividad por libre ¿Es posible presentarse por libre en Selectividad?

Otras búsquedas realizadas son: ebau Canarias 2022 inscripción; ebau Canarias 2022 asignaturas; ebau Canarias 2022 lengua.

Pero la pregunta que más han hecho en el día de hoy los estudiantes de Canarias en Google antes de comenzar los exámenes de la EBAU es ¿Qué calculadora está permitida en la EBAU de Canarias?

En este caso en todas las comunidades solo se permiten realizar los exámenes con calculadoras no programables, pero cada autonomía tiene su propio listado de calculadores oficiales. El portal selectividad.blog proporciona el listado de las marcas de Canarias: Casio fx-85SP X II Iberia, Casio fx-350SP X II Iberia, Casio fx-82SX SHARP EL-501W, Casio fx-82ES SHARP EL-509W, Casio fx-87DE Plus SHARP EL-510R, Casio fx-220 Plus SHARP EL-531W.

Veremos cuáles son las principales preguntas que harán en Google los futuros universitarios de Canarias cuando terminen los exámenes de la EBAU.

Para más información sobre la EBAU en Canarias