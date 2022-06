Los órganos judiciales de la comunidad autónoma de Canarias lideraron las demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes en el primer trimestre de 2022, como sucede de forma ininterrumpida desde diciembre de 2019, confirman los datos recabados por el servicio de estadística del Consejo General del Poder Judicial.

Según el informe que este miércoles ha difundido el Gobierno de los jueces, entre enero y marzo de 2022 los juzgados civiles del Archipiélago computaron un total de 1.374 demandas de separaciones, divorcios o nulidades matrimoniales, lo que supone una tasa de 63,1 disoluciones de parejas legales por cada 100.000 habitantes, la más alta de España. Canarias ocupa el primer puesto nacional en esa ratio desde el primer trimestre de 2020. El Archipiélago había acabado 2019 como la tercera comunidad con la cuota más alta (25,7 demandas por cada 100.000 habitantes), por debajo de Valencia (26,7) y Baleares (26,5).

En cifras globales, el Archipiélago registró 1.374 procesos de disolución matrimonial en el primer trimestre de 2022, un 0,5% menos que en el mismo periodo de 2021 (1.381). El porcentaje de decremento es el mismo que se experimentó en el ámbito nacional, donde se pasó de 25.389 procesos de disolución matrimonial en el invierno de 2021 a 25.261 en el mismo periodo de 2022.

Datos nacionales

En el ámbito estatal, durante el primer trimestre de este año el número total de demandas de disoluciones matrimoniales ascendió a 25.261. Con la excepción de las demandas de divorcio no consensuadas, que han aumentado un 2,2 por ciento al registrarse un total de 9.498, todas las formas de disolución matrimonial han mostrado disminuciones interanuales en el primer trimestre del año. Así, las 14.730 demandas de divorcio consensuado representan un 2,1 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2021; las demandas de separación consensuadas, de las que se han presentado 723, han disminuido un 0,1 por ciento, y las 292 no consensuadas son un 4,3 % menos que las presentadas el año anterior. El número de demandas de nulidad, 18, ha sido un 18,2 % menos que las presentadas en el mismo trimestre de 2021. Poniendo en relación las demandas de disolución matrimonial del trimestre con la población a 1 de enero de 2022, se observa que el mayor número de demandas de disolución por cada 100.000 habitantes se ha dado en Canarias, con 63,1; Comunidad Valenciana, con 58,2; Murcia, con 57,2; Andalucía, 56,3; Illes Balears, 55,9; Cataluña, 55,1; y Asturias, 54,9. En todos esos territorios, se ha superado la media nacional, que es de 53,3 demandas de disolución matrimonial por cada 100.000 habitantes. Por el contrario, las tasas más bajas se han dado en Castilla y León, con 41,2 y en Extremadura, con 44,8.

Modificación de medidas

Las demandas de modificación de medidas consensuadas, de las que se han presentado 3.359, han disminuido un 3,9 por ciento, mientras que las demandas de modificación de medidas no consensuadas, en total 8.518, han aumentado un 0,9 por ciento respecto al mismo trimestre de 2021. Las 5.888 demandas de modificación de medidas de guarda, custodia y alimentos de hijos no matrimoniales consensuadas se han reducido en un 8,8 por ciento y las no consensuadas (6.922), en un 1,2 por ciento.

Los datos estadísticos del Consejo General del Poder Judicial se pueden consultar en este enlace.