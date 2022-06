10.389 canarios para 990 plazas de maestro

Faltan dos semanas para que 10.389 aspirantes se enfrenten a las pruebas del procedimiento selectivo de ingreso al Cuerpo de Maestros en Canarias. Todos estos profesionales optan a alguna de las 990 plazas de las ocho especialidades que han sido convocadas en esta oferta pública de empleo (OPE). Se trata de una de las oposiciones para este cuerpo docente más ambiciosas de los últimos años puesto que el Gobierno de Canarias, junto al resto de administraciones públicas del país, afronta ahora los cambios para adaptar los procesos de estabilización del empleo al ámbito educativo a través de la ley aprobada el pasado mes de diciembre en el Congreso de los Diputados para reducir la temporalidad en todo el sector público y que este no supere el 8%.

Las pruebas se llevarán a cabo en centros de Tenerife, Gran Canaria, Lanzarote, La Palma y Fuerteventura, pero debido al alto número de aspirantes en diferentes especialidades, y para garantizar el desarrollo de las mismas, en algunos casos se ha optado por distribuir los tribunales de una misma especialidad para la celebración del primer examen entre varios centros de una misma zona. En total, serán 26 centros los que alberguen los 108 tribunales conformados para la ocasión. Una docena de centros se ubican en Tenerife, once en Gran Canaria, uno en Fuerteventura, otros en Lanzarote y otro más en La Palma. Serán unos 700 profesionales los que formen parte de estos tribunales y para ellos, por primera vez, se ha diseñado una formación específica, tanto para los presidentes de cada uno de ellos como para los miembros, con el objetivo de que el proceso se lleve a cabo con la mayor solvencia posible.

Tenerife y Gran Canaria son las únicas islas que cuentan con tribunales de todas las especialidades, una quincena en cada caso. Lanzarote tendrá tribunales de cinco de las especialidades, mientras que los aspirantes de La Palma y Fuerteventura tan solo realizarán las pruebas para opositar en Educación Infantil y Primaria. En todas las especialidades, salvo en la de Música, las personas aspirantes dispondrán de cuatro horas y media para el desarrollo de ambas partes de la primera prueba, que se realizará sin interrupción. El inicio de los exámenes está previsto para las 09:00 horas, los que se desarrollen en horario de mañana, y a las 16:30 horas los que tengan lugar por la tarde. En cualquier caso, los aspirantes tendrán que presentarse en los lugares en los que se desarrollen las pruebas hasta una hora y cuarto antes, dependiendo de la letra por la que empiece su primer apellido.

Canarias celebra el sábado 18 la primera de las pruebas de esta oposición al Cuerpo de Maestros junto a otras Comunidades Autónomas, con el fin, así, de evitar la fuga de talento de un territorio a otro. Quedan fuera de este calendario de exámenes las Comunidades Autónomas que cuentan con otra lengua cooficial además del español, puesto que al realizarse las pruebas en otra lengua no suponen un problema para el resto de territorios. En este sentido, el director general de Personal de la Consejería de Educación del Gobierno de Canarias, Fidel Trujillo, recuerda que aunque esta medida se realiza con el objetivo de que «no se produzcan trasvases de talento de una Comunidad a otra», Canarias no es un territorio que reciba una gran cantidad de aspirantes desde otros puntos del país cada vez que se convocan oposiciones puesto que el coste del traslado a las Islas es un factor determinante para que los aspirantes no elijan Canarias como sede de sus pruebas. No obstante, el pasado año, cuando se celebraron las oposiciones a profesores de Secundaria, destacó la llegada de profesionales de Murcia y Galicia, al contrario de lo que se esperaba, puesto que se pensaba que los andaluces serían los que más viajarían a Canarias para examinarse. Trujillo añade que, aunque no se trata de una gran cantidad de personas de fuera de las Islas las que llegan a examinarse, sí son profesionales altamente preparados, que «se arriesgan a gastarse el dinero del traslado porque han preparado muy bien las pruebas».

Las oposiciones de maestros tendrán más plazas de las previstas inicialmente puesto que a las 409 aprobadas inicialmente en el mes de marzo se une otra tanda publicada por el Consejo de Gobierno más de un mes después, hasta alcanzar las 990 finales. Se trata, así, de una OPE mejorada gracias a la tasa de reposición del 2021 y que hace que Canarias cuente con uno de los procesos más ambiciosos del Estado, desde un punto de vista proporcional, puesto que otras Comunidades Autónomas decidieron no llevar a cabo esta ampliación. «Así damos más oportunidades a los canarios y descartamos la posibilidad de perder plazas ante la imposibilidad de poder volver a convocar plazas durante los próximos tres años», afirma Trujillo.

Con la ampliación final de la oferta, las oposiciones de maestros se celebrarán a través del sistema tradicional que ofrece más opciones a personas recién tituladas y docentes sin experiencia acumulada. Por especialidades, las plazas son: 295 para Educación Primaria; 244 para Educación Infantil; 154 para Inglés; 50 de Francés; 48 de Educación Física; 36 de Música; 127 de Educación Especial, Pedagogía Terapéutica; y 36 de Audición y Lenguaje. La especialidad con una mayor demanda por parte de los aspirantes en esta oposición en Canarias es Educación Primaria, con 4.520 maestros que se presentan a los exámenes. Le siguen los aspirantes de Educación Infantil, que son 3.580; Educación Especial, Pedagogía Terapéutica, Educación Física e inglés son las siguientes especialidades más demandas, con 1.619, 1.452 y 1.228 solicitudes admitidas, respectivamente. Música, Audición y Lenguaje y Francés son las tres especialidades con menos solicitudes admitidas, con 453, 288 y 275, respectivamente.

En total, han sido admitidas 13.178 solicitudes de 10.389 aspirantes, puesto que se puede optar a las pruebas de hasta dos especialidades. Estas cifras han sorprendido a la propia Consejería de Educación puesto que la medida de que no tuviera que presentarse este año el personal interino ya que no iban a perder su puesto en las listas de empleo hacía pensar que el número de aspirantes se reduciría, algo que finalmente no ha sucedido puesto que se han presentado mayoritariamente. A pesar de la posibilidad de presentarse a las pruebas de hasta dos especialidades en estas oposiciones, algunas de las personas inscritas lamentan la poca planificación de los horarios puesto que impiden presentarse a combinaciones de especialidades como Educación Primaria y Educación Especial, Pedagogía Terapéutica, al coincidir los exámenes en horario de mañana. Y todo ello después de haber abonado las tasas para las dos pruebas, de un poco más de 42 euros cada una.

El incremento del número de plazas para esta oposición responde a la imposibilidad del Gobierno canario de convocar estas plazas de reposición que se encargan de cubrir las jubilaciones –y que en el Archipiélago cada año rondan el millar– por el sistema transitorio que se aplicará hasta 2024 para favorecer la estabilización del profesorado interino. Se prevé que en las Islas esta nueva medida permita sacar hasta 5.722 plazas, de las que 4.333 se podrán obtener sin necesidad de realizar ningún examen, sino que se hará a través de un concurso de méritos. El resto de plazas se asignarán con un concurso extraordinario de oposición.

En este sentido, el concurso de méritos para el proceso de estabilización de empleo se llevará cabo a través de una presentación telemática que se tendrá que mostrar a través de la sede electrónica de la Consejería de Educación. Esta prueba también se realizará de manera conjunta con el resto de Comunidades Autónomas, como si se tratara de una oposición al uso, para que el calendario coincida y la previsión es que sea convocado antes de que finalice el año.

Con estas oposiciones no solo se estabiliza la plantilla pública de maestros en Canarias, sino que el Gobierno regional continúa trabajando en la mejora de la situación de estos trabajadores. En este sentido, el director general de Personal recuerda que a lo largo de los dos últimos cursos la plantilla ha ido creciendo, primero como consecuencia de la crisis sanitaria y más tarde debido al empeño de la Consejería de Educación de aumentar la plantilla y hacer descender la ratio alumno–profesor en las aulas. Para el curso 2020/2021 se contrataron alrededor de 2.500 docentes de refuerzo mientras que para el actual 2021/2022 la cifra descendió hasta los 1.600, a los que se sumaron algo más de un millar que se incorporaron a la plantilla de forma permanente.

Interinidad

En el Archipiélago, de los 25.000 docentes que trabajan en el sistema público, más de 9.000 son trabajadores interinos. El sector de la Educación pública en Canarias roza actualmente el 39% de interinidad, un elevado y preocupante porcentaje, máxime cuando la Unión Europea y España se han marcado como objetivo reducir esas cifras al 8% en el plazo de unos pocos años. El director general de Personal Fidel Trujillo reconoce estos alarmantes datos si se comparan con otras Comunidades Autónomas, donde la interinidad no supera el 8%, como en el caso de Castilla-La Mancha.

A pesar de que se conoce esta cifra del 39%, el Gobierno de Canarias no cuenta con datos desglosados por especialidades y reconoce que las cifras pueden ser muy dispares puesto que «en algunas especialidades nunca hemos convocado oposiciones en Canarias, como es el caso de los conservatorios, por lo que ahí la interinidad es muy alta», explica Trujillo. A pesar de ello, el director general confía en que, con las casi 6.000 plazas que prevé lanzar el Gobierno de Canarias a lo largo de los próximos años, se pueda ir reduciendo el porcentaje de interinidad ya que, además, con las nuevas pruebas, la antigüedad en el puesto de trabajo hará posible que se estabilice al menos el 90% del personal interino existente.

Inspectores

La oferta pública de empleo (OPE) para el Cuerpo de Maestros prevista a partir del próximo día 18 no es la única oposición aprobada por el Gobierno de Canarias en el sector de la Educación. Así, el próximo sábado se ha convocado el procedimiento selectivo de acceso al Cuerpo de Inspectores de Educación con un total de 13 plazas correspondientes a 2021. En esta ocasión, y por primera vez, las pruebas se realizarán en dos sedes de Tenerife y Gran Canaria para que los 88 aspirantes que concurren a los exámenes no tengan que desplazarse de Isla. Este proceso cuenta con modalidades. La general, con 12 plazas, está integrada por las fases de oposición, concurso y prácticas, mientras que la de concurso de méritos consta de las fases de concurso y prácticas.