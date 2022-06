La International Mentoring Foundation for the Advancement of Higher Education (Imfahe) celebró recientemente su séptima conferencia, en la que se dieron a conocer los cuatro estudiantes de posgrado de la Universidad de La Laguna (ULL) que el próximo año harán estancias de investigación y desarrollo profesional en sendos centros de excelencia internacional. De este modo, Ivelina Mirkova (Económicas) irá a la Universidad de Harvard University de Estados Unidos; Elena Martín González (Ciencias Médicas, Farmacéuticas, Desarrollo y Calidad de Vida), viajará al Karolinska Institutet de Suecia; Kevin Martín Chinea (doctorado en Ingeniería Industrial, Informática y Medioambiental) se trasladará a la Universidad Estatal de Colorado de Estados Unidos; y Daniel Santos Torres (Económicas) irá al Darthmouth Collage de Estados Unidos. En el acto de inauguración estuvo presente la vicerrectora de Proyección, Internacionalización y Cooperación, Lidia Cabrera Pérez, quien presentó algunas de las estrategias que la Universidad de La Laguna estaba adoptado para promover la internacionalización y la innovación después del covid.

Imfahe es una organización sin ánimo de lucro que promueve la internacionalización, la innovación y la excelencia en las universidades con las que colabora, entre las que se encuentra la Universidad de La Laguna. Para ello, ha tejido una red de talento altamente cualificado que se encuentra trabajando en organizaciones punteras de todo el mundo como la Universidad de Harvard, el MIT o Google. En total, 21 estudiantes y 10 docentes de la Universidad de La Laguna fueron seleccionados el pasado mes de noviembre para formar parte de esta exclusiva red de talento, a través de una convocatoria del vicerrectorado destinada a estudiantes de posgrado y profesorado. Durante todo el curso académico Imfahe les ha ofrecido acceso a una serie de programas, cursos, recursos, conexiones y desarrollo de habilidades transversales para complementar su formación. La fundación también ha ofrecido en abierto a toda la comunidad de la institución académica cursos online y talleres impartidos por expertos internacionales. La Universidad de La Laguna tuvo una participación destacada en la conferencia anual celebrada el pasado día 30, tanto en la presentación de trabajo finalistas, realizados a lo largo de todo el curso en colaboración con otros miembros de la red, como en la obtención de premios. Así, en la sesión de innovación, el estudiante de Económicas Daniel Santos y su equipo Iriwell obtuvieron 3.000 dólares para desarrollar un exoesqueleto de bajo coste para favorecer problemas de movilidad. Ivelina Mirkova y la profesora Judith Mendoza (Facultad de Económicas, Empresa y Turismo) ganaron con su equipo Smart Water Sensor otros 3.000 dólares para desarrollar un sensor que mida fácilmente la calidad del agua. El profesor Julio Manuel Plata y su equipo Aroma de biomedicina fueron finalistas en la competición. También fueron varios los trabajos de la institución tinerfeña seleccionados para ser presentados durante la sesión de las presentaciones orales. Al final de la conferencia se anunciaron los nombres de los cuatro estudiantes beneficiarios de becas de excelencia, quienes realizarán el próximo curso estancias y prácticas profesionales en centros de excelencia internacional. Estas becas forman parte de contrato que la Universidad de La Laguna mantiene con Imfahe para promover la internacionalización de su profesorado y alumnado.