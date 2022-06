El Instituto de Salud Carlos III ha confirmado este miércoles 142 casos de viruela del mono, diez más que este martes, según la actualización que el Ministerio de Sanidad ha publicado este miércoles.

Sanidad detalla que, hasta la fecha, los laboratorios del Instituto Carlos III de Madrid han recibido muestras pertenecientes a 302 casos sospechosos de monkeypox o viruela del mono. El Instituto de Salud Carlos III ha confirmado 142 casos positivos. Otros 125 casos han dado negativo para viruela humana y para otros orthopoxvirus y por lo tanto se descartan, explica el ministerio.

Madrid, la comunidad en la que se han registrado más infecciones, cree que ya se ha alcanzado el pico de la curva epidémica de la viruela del mono.

Las comunidades autónomas han comenzado a detectar el virus de la viruela del mono a través de PCR después de que el Instituto de Salud Carlos III lograra hace una semana el primer borrador de la secuencia completa del mismo a partir de las muestras de 23 pacientes.

La OMS desconoce "si se podrá contener"

Por su parte, la Oficina Regional para Europa de la Organización Mundial de la Salud (OMS) ha descartado tener que tomar medidas similares a las tomadas durante la pandemia de COVID-19 para atajar la viruela del mono, pero ha reconocido que aún se desconoce si se podrá "contener su propagación por completo".

"Por el momento, la respuesta a la viruela del mono no requerirá las mismas medidas que necesitamos para la COVID-19 porque el virus no se propaga de la misma manera. Pero, y esto es importante, aún no sabemos si podremos contener su propagación por completo", ha señalado en un comunicado su director, Hans Kluge.

Al respecto, ha instado a conseguir "una reducción significativa y urgente" de las exposiciones al virus "a través de una comunicación clara, una acción dirigida por la comunidad, el aislamiento de los casos durante el periodo infeccioso y un seguimiento eficaz de los contactos". "Nuestro objetivo es contener este brote deteniendo la transmisión de persona a persona en la mayor medida posible", resume.

Kluge insiste al respecto en que Europa tiene "una oportunidad crítica para actuar rápidamente, juntos, para investigar y controlar esta situación que evoluciona rápidamente".

De hecho, ha advertido de que "la posibilidad de que se produzca una mayor transmisión en Europa y en otros lugares durante el verano es alta", debido a "las docenas de festivales y grandes fiestas previstas". "Proporcionan contextos en los que puede producirse la amplificación", ha alertado.

Por el momento, tal y como ha destacado Kluge, no se sabe con certeza si el virus puede propagarse de una persona a otra a través del semen o los fluidos vaginales, ni si el virus podría persistir en estos fluidos corporales durante más tiempo. "Sí sabemos que la mayoría de las personas que contraen la viruela del mono tendrán una enfermedad leve y autolimitada, pero desagradable y potencialmente dolorosa, que puede durar hasta varias semanas", detalla.

Por último, el máximo dirigente de la OMS en Europa ha pedido desligar la enfermedad de los hombres homosexuales, ya que la viruela del mono "está causada por un virus que puede infectar a cualquiera y no está intrínsecamente asociado a ningún grupo específico de personas".

"Las comunidades de homosexuales y bisexuales tienen una gran concienciación y buscan rápidamente atención sanitaria cuando se trata de su salud sexual y la de sus comunidades. De hecho, debemos aplaudirles por su pronta acudida a los servicios sanitarios", ha aplaudido.