Acento canario a golpe de color

Geográficamente, el español se divide en ocho únicas y especiales variedades dialectales. Es el cuarto idioma más hablado del mundo –más de 543 millones de personas lo usan actualmente para comunicarse– y de esas ocho variedades, una es la canaria. Eso es un motivo de orgullo.

Las dos cabeceras de Prensa Ibérica en Canarias, los periódicos EL DÍA-La Opinión de Tenerife y La Provincia/DLP, celebran hoy el Día de Canarias presumiendo de la forma en la que se habla en el Archipiélago. Las Islas tienen uno de los acentos más reconocidos y hermosos, una forma de hablar que conecta a los isleños con sus parientes históricos –andaluces, portugueses y latinoamericanos– y con su condición de puente geográfico y cultural.

Por lo tanto, nada mejor que el arte para mostrar ese orgullo. El periódico ha convertido su portada en gran mural que llega con la firma de dos jóvenes creadores canarios: Felipe Galve y Javier Montelongo. Juntos son El Trato y hace apenas una semana aceptaron el desafío: crear una gran pintura en una de las paredes de las instalaciones de la antigua zona de almacenaje de bobinas junto a la rotativa de EL DÍA.

El resultado es un espectacular tapiz de seis metros de alto por cuatro de ancho lleno de colorido y que refleja algunos de los elementos identitarios de las Islas. La expresión escogida como motivo central es un gran «Ños», una voz con la que los canarios igual muestran sorpresa que desagrado o reconocimiento. Porque en el «¡ños!» importa tanto el contexto como la entonación. No es lo mismo un «ños, qué bueno» que un «ñoooosss, quítate de ahí».

Más de 20 horas de trabajo intenso durante tres días y 35 colores aplicados en spray después, Galve y Montelongo han transformado por completo la imagen del almacén de bobinas.

Este mural va a ser, bromean, la pieza de su tipo más oculta y a la vez más vista –gracias a su amplia difusión en prensa– de toda su carrera. Los primeros pasos de su ejecución fueron los más complicados. Un lienzo de estas dimensiones exige unas medidas de seguridad y un material muy concreto. Por eso, aprovecharon el pasado fin de semana para pulir el diseño definitivo y aplicar la primera imprimación que prepara la pared para convertirse en un gigantesco lienzo. El Trato (@el.trato.co en instagram) es el nombre con el que Galve (@sr.galve) y Montelongo (@mr.monteloco) han bautizado a su unión creativa. El primero es, además, uno de los diseñadores gráficos del periódico. El segundo es la mano y la cabeza pensante detrás de Osss.Trademark, una marca de productos textiles basada precisamente en la iconografía popular canaria.

Antes, ya habían trabajado juntos en otros proyectos similares en El Hierro y el municipio de La Laguna pero este, el del 30 de mayo, es sin duda su primer gran reto. «Que me ofrecieran hacer algo así en el periódico era algo que no esperaba. Saben que yo soy ilustrador pero no preveía este tipo de propuesta. Me motivé mucho», explica Galve, formado en ilustración gráfica y publicitaria y uno de los encargados de que el diseño del periódico esté perfecto.

El encargo, aseguran, llegó justo en el mejor momento. Después del parón forzoso de la pandemia, El Trato se había planteado hace poco retomar este tipo de obras. «Era lo que queríamos, empezar a hacer trabajos así», celebran. «Siendo ilustrador y diseñador empiezas a probar todas las técnicas por tu cuenta. Pruebas el carboncillo, la acuarela, etc. Nos gusta descubrir cosas para llegar a dominarlas. El reto de enfrentarte a una pared es una cosa que siempre nos ha dado respeto. Es un formato muy grande y está la dificultad añadida de encajar las proporciones en una pared así. Esta es enorme: unos seis metros de alto por cuatro de ancho. Pero es también esa idea –la posibilidad de superar ese reto y decir que sí que hemos podido– lo más atractivo. Eso y que al final el impacto visual que tiene, ya solo por el tamaño, supera cualquier otra cosa que hagas», reconoce Montelongo.

Complejidad de ejecución

El siguiente paso, tras la preparación de la pared, fue ponerse manos a la obra y trazar el dibujo que serviría de base para el resto del diseño. Todo –tipografía, variedad de colores y motivos– fue escogido para darle protagonismo a ese «Ños». «Nos hemos explayado todo lo que hemos querido para que fuera lo más vistoso posible», precisa Montelongo. «A priori, puede pensarse que es una expresión que está muy manida pero también nos encargamos nosotros de cambiar eso. Le dimos una tipografía más interesante y lo hemos llevado más a nuestro terreno, al menos en términos generales», añade.

Para hacer esta obra de arte una realidad, emplearon 35 sprays de distintos colores. Eso habla de la complejidad de su ejecución, con múltiples paños y un cuidadoso trato cromático. El interior de las letras alberga una explosión de colores cálidos que son reflejo de la abrumadora naturaleza de las Islas: un tajinaste en flor, una vieja que emerge de las profundidades, un baifo, un perfil montañoso bajo el atardecer, la belleza de los cielos nocturnos de las Islas y unos cardones canarios. «Tiene un montón de detalles y eso ha sido también un gran reto. Hemos metido mil formas», apostilla Galve. «Tiene volúmenes y le pusimos sombra para que no quedara tan plano y la letra flotara sobre la pared, que es un paño blanco muy grande. También hay bastantes degradados. Hay mucha capa y profundidad», detalla su compañero.

Los artistas de El Trato se consideran nuevos en esto del mural y agradecen la oportunidad de haber elaborado uno tan especial y con tanto significado. «Salir en portada por un lado era un aliciente aún mayor y, por otro, una responsabilidad tremenda porque había que cumplir con plazos y calidad», sentencia Montelongo. «Hay que tener en cuenta que somos novatos en esto. Este es un paso más allá en este campo donde hay tan buenos artistas en Canarias, son tremendos y nos inspiran. A lo mejor dentro de unos años somos capaces de hacer algo parecido a lo que logran ellos», concluye Galve.