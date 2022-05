‘Andanzas’ de la gente corriente

Andanzas es la propuesta con la que el artista chicharrero El niño sombra aterriza en el Espacio La Guayaba, en la calle Carmen Monteverde de Santa Cruz de Tenerife. Más de un centenar de piezas componen esta muestra que se podrá visitar hasta el 7 de junio, de lunes a viernes, de 10:00 a 13:30 horas. Fotografías tomadas por el creador y manipuladas digitalmente con documentos familiares dan forma a esta propuesta que se presenta como la segunda exposición individual del artista.

Trozos de cartón o adhesivos sirven a El Niño Sombra para descontextualizar las fotografías que toma en la calle prácticamente a diario y con las que da forma a su particular discurso artístico. De este modo, tras su primera exposición individual organizada en noviembre, Caminantes e itinerarios, el creador santacrucero da continuidad a su propuesta con una ambiciosa producción. Ahora, propone un recorrido vital a través de las historias de cada una de las personas que caminan por la calle de la ciudad y con las que se cruza cada día, con su cámara de fotos en ristre.

«Mientras miramos el móvil nos perdemos las flores o los amaneceres de nuestro alrededor, y eso nos pasa por ir ensimismados con la tecnología», recuerda el artista quien emplea ahora los escenarios recreados de sus cuadros para lanzar esta crítica. Así, el creador ha cambiado a lo largo de los últimos tiempos su manera de expresarse puesto que, hasta hace un tiempo, se dedicaba a la escritura mientras que ahora muestra su creatividad a través de la imagen. Siempre ha sacado fotos, aunque no se ha dedicado profesionalmente a ello nunca; sin embargo, ahora mismo, «es el lenguaje con el que mejor me expreso», indica. «Ha sido algo progresivo que me ha sorprendido hasta a mí», pero puntualiza que el punto de inflexión se produjo tras muchos días sacando fotos a paisajes: «Siempre se me colaba gente en la foto y al principio me molestaba, pero pronto me di cuenta de que esa gente tenía su historia y ya no me importaba tanto; hasta el punto de que empecé a buscar a personas que salieran en las imágenes». A partir de ahí empezó a mezclar las imágenes con documentos familiares y tras mostrarlo a expertos en la materia decidió que podría dárselo al gran público a través de exposiciones.

Aunque el 90% de sus creaciones son fortuitas, reconoce que a veces emplea a su propia familia y amigos para alguna imagen en concreto aunque en ninguno de los casos se reconoce a la persona puesto que siempre utiliza contraluces y sombras. De este modo, la creación se convierte en un juego para él porque puede hacer los más variados montajes que, además, invitan al público de las exposiciones a también divertirse con sus propuestas.

En el Espacio La Guayaba, algunos de los cuadros tienen códigos QR que invitan al público a escuchar canciones, sobre todo de la década de 1980, mientras visitan la exposición. Además, el autor invita al visitante a convertirse en artista ofreciéndole diferentes elementos para componer sus propios cuadros de El Niño Sombra y permite que el público cree las historias de los cuadros, colocando las imágenes de una determinada forma. «Son guiños golfos», resume.

El trabajo de El Niño Sombra no para. «Esto ya casi se ha convertido en un vicio», bromea el artista santacrcuero quien recuerda que «El Niño Sombra nació como algo casual, como un juego, y para mí era como un disfraz, para ocultar mi timidez al mismo tiempo que podía enseñar mi obra, pero ahora se ha convertido en una actitud de vida y el personaje se ha comido a la persona», concluye.