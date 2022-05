El error en el boletín de multas

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife absolvió a un policía local de La Laguna del delito de falsedad documental, después de que multar a un coche mal aparcado y atribuyera su propiedad o uso a un guardia civil de Tráfico del destacamento de La Laguna, que nada tenía que ver con dicho turismo. Los magistrados consideran que en la actuación del agente municipal no se aprecia temeridad ni mala fe.

Todo este proceso judicial, que comenzó en octubre del 2017, según se recoge en la sentencia del caso, se debió a que el motorista de la Policía Local apuntó por error los datos sobre el conductor de una moto que cometió una infracción por mal estacionamiento en un boletín que correspondía al de un coche de la marca Mercedes. De hecho, la Fiscalía solicitaba cuatro años de prisión para el agente municipal, once meses de multa a 8 euros diarios (2.640 euros) e inhabilitación para ejercer como funcionario de los cuerpos de seguridad durante tres años.

En la sentencia, a la que tuvo acceso EL DÍA, se recoge que el acusado, el 26 de octubre del 2017, durante el ejercicio de sus funciones rellenó de su puño y letra el boletín de denuncia contra un vehículo Mercedes por estar aparcado sobre un paso de peatones en la confluencia de las calles Manuel de Ossuna y Núñez de la Peña, en el casco histórico de La Laguna.

Sin embargo, en el apartado de los datos referidos al conductor aparecen los de un guardia civil de la Agrupación de Tráfico, pese a que este no era el titular del automóvil ni la persona que estacionó allí el mismo.

Sin embargo, no quedó probado que la consignación de los datos fuera efectuada con la voluntad de alterar la verdad ni la de perjudicar al denunciante. En su interrogatorio, el acusado expuso que él puso una multa al guardia civil de Tráfico el 27 de octubre del 2017 por haber estacionado su motocicleta sobre la acera. Apuntó los datos de la infracción y de la moto, pero no los de su titular, ya que en ese momento no se hallaba allí. Dejó una copia de la denuncia en la moto y cerró el talonario y su carpeta. Poco después llegó al lugar el guardia civil, que se identificó como el dueño de la motocicleta. El policía local le pidió sus datos personales. Pero los consignó en un boletín del talonario que correspondía a otra multa (la del Mercedes), que no había entregado aún en el Negociado de Multas de La Laguna, sino que se le quedó en la carpeta.

Presentación

El denunciado aclaró que cada talonario incluye hasta 25 boletines y que, en ocasiones, deja pasar varios días antes de presentar los que ha rellenado en el citado departamento del Ayuntamiento lagunero.

Los magistrados le otorgan plenitud probatoria al testimonio del guardia civil, ya que «no se vislumbra ninguna razón para dudar de la veracidad de sus asertos». Este agente explicó que no mostró enfado por la multa a su moto, ya que admitió que la había estacionado mal. Y, de hecho, abonó la sanción sin poner objeción alguna. Pero reconoció que en la denuncia que el policía local le dejó en su motocicleta no figuraban sus datos personales.