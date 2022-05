«Cuesta entender el silencio político sobre la sede de la Agencia Espacial»

¿Cómo valora la candidatura de Canarias para ser sede de la Agencia Espacial Española?

Es una oportunidad extraordinaria para cualquier comunidad, y en especial para Canarias donde ya hay un ecosistema lo suficientemente fuerte para lanzarse a poner este sector en marcha. Por eso cuesta entender el silencio político en Canarias sobre ser sede de la Agencia Espacial Española. Desde que yo recuerdo, nunca he visto una predisposición por parte de Madrid como ahora de distribuir nuevos centros en el territorio español, es la primera vez que lo veo en mi vida y, además, creo que es una oportunidad única porque es muy posible que no se repita. Sería una pena que Canarias no aproveche la oportunidad.

¿Qué posibilidades tienen las Islas de conseguirlo?

Canarias tiene unas posibilidades enormes, empezando por la propia Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, que lleva muchos años trabajando con la Agencia Europea del Espacio, tienen proyectos de electrónica y microcircuitos volando en satélites europeos, también tenemos el Instituto de Astrofísica de Canarias, la Plataforma Oceánica de Canarias (Plocan), el Clúster Aeroespacial y Aeronáutico, el Centro Espacial de Canarias del INTA en Maspalomas… Hay muchas cosas que se están moviendo aquí, y me sorprende que aparezca esta oportunidad del Estado de tener un centro estatal y haya tanto silencio por parte de la clase política.

¿Cuál pueden ser los motivos de ese silencio?

No estoy seguro de cuál es el problema. Incluso en Fuerteventura se creó el programa GEO Innovation que empezaron con 40 millones y ya van por 80 millones. Si allí se consigue, ¿por qué no nos lanzamos por algo mayor que sea para toda Canarias? Insisto, hay muchas posibilidades y me consta que hay empresas que se han venido a Canarias a probar tecnología y encuentran una cantidad de trabas burocráticas increíbles para cualquier experimento, como el del lanzamiento de un balón estratosférico, que no lo pueden hacer por falta de una firma, es difícil de entender. Hay suficiente gente preparada y suficientes medios, una Universidad fuerte en este campo, gente con ganas, empresas… Hay un ecosistema lo suficientemente fuerte para lanzarse a poner este sector en marcha. La primera comunidad en mostrar interés fue Teruel, que me parece muy valiente, y hace una semana la Junta de Andalucía dio el visto bueno para que Sevilla haga su solicitud. ¿Cómo es posible que aquí, en las Islas, llevemos meses y meses hablando de ello, no pase nada y ya tengamos a una competidora muy seria como es Sevilla?

¿Qué pasos debería dar la Comunidad canaria para no perder esta oportunidad?

El Gobierno central acaba de crear una comisión que va a tomar decisiones en los próximos meses sobre la ubicación de la sede de la Agencia Espacial Española, así que lo primero que hay que hacer es proponer la candidatura de Canarias, hacer que el sector espacial en las Islas se considere sector estratégico. Otro paso necesario es crear una normativa simple y fácil de implementar, y acabar con las trabas burocráticas, para que las empresas puedan trabajar. Si esto se pone en marcha, conseguiremos que más empresas se vengan aquí y que las cosas se vayan moviendo, como ya ocurrió con Plocan. La oportunidad de coger una sede nacional del sector aeroespacial no se presenta todos los días, y me gustaría que hubiera más interés por parte de la clase política para lanzarse e ir a por ello.

¿Cuáles son las fortalezas de esta candidatura?

Tenemos a las Universidades canarias que están formando personal técnico cualificado y muchos de ellos se tienen que ir de aquí, como me ocurrió a mi, porque no había nada en nuestro sector, y ahora tenemos la oportunidad de dar salida a estos titulados. También hay empresas que ya están aquí, como Singular Aircraft que trabajan en aviones no tripulados, empresas pendientes de permisos para lanzar tecnología estratosférica, y otras que quieren venirse. También hay unas condiciones climáticas estupendas, además de pequeños aeropuertos en Gran Canaria o en Fuerteventura que se pueden utilizar muy bien para la experimentación de robótica aeronáutica, y las condiciones climáticas de Canarias te permiten trabajar prácticamente todo el año. La Agencia Espacial Europea viene a Canarias a probar los robots que van a ir a Marte… En definitiva, ya hay un ecosistema que debemos potenciar.

¿Qué puede aportar el sector espacial a la economía insular?

Puestos de trabajo con un alto valor añadido y que son más resistentes y resilientes a posibles crisis, como la de la pandemia. Canarias tiene suficientes medios y gente preparada para que no se tengan que ir fuera a trabajar, e incluso, si se crean las condiciones adecuadas, es posible que se consiga que canarios que están trabajando fuera se vuelvan. Entiendo que cuando se trabaja en estos temas, las inversiones son a más largo plazo, pero también los beneficios son mucho mayores. Hay que invertir en trabajos que den valor añadido y bueno sueldos, incluso hay países que promocionan este tipo de empleos en sectores estratégicos, como el aeroespacial, donde los avances tecnológicos son prácticamente infinitos, desde la robótica aeronáutica o la tecnología de satélites, para múltiples aplicaciones: en el ámbito militar, la agricultura, seguimiento y control de vertidos, salvamento y rescate, incendios... Muchos campos que están en un período de explosión, y Canarias tiene muchas condiciones para que todo esto sea posible, solo falta un poco de fe. Me gustaría animar a los políticos de aquí para que vayan en esa dirección.