El expresidente de Estados Unidos, Barack Obama participará en una conversación de preguntas y respuestas en la sexta edición del foro internacional sobre innovación y transformación digital, DES-Digital Enterprise Show 2022, que tendrá lugar por primera vez en Málaga.

Pero, charlar con el expresidente tiene su coste. Un precio que ronda los 2.000 euros.

Para ello, las entradas deben ser de categoría "Honour Pass" y cuyo coste total es de 1,990 euros por persona. Con estos tickets, los asistentes podrán tener acceso a "una conversación con el presidente Barack Obama" y acceder a los tres días que dura el certamen. La charla cuenta con límite de entradas.

El resto de entradas para el evento rondan desde los 60 hasta los 675 euros. Con el "Business Pass" se podrá acceder a los tres días y algunos de los distintos eventos del foro. Con la entrada "Premium VIP Pass" existen dos opciones y con dos precios distintos.

Un día con esta entrada en el DES-Digital Enterprise Show 2022 cuesta 300€. Mientras que se debe pagar 675€ por tres días, estas opciones incluyen una serie de accesos a otras áreas exclusivas. Todas estas entradas ya están disponibles en la web.

El DES 2022 es el evento tecnológico que reunirá a más de 12.000 congresistas y que tiene como propósito impulsar la digitalización de las empresas y administraciones para aumentar su competitividad e impulsar el desarrollo económico y social.

Además del expresidente, DES2022 contará con un largo listado de expertos internacionales de la talla de Gunter Pauli, fundador de ZERI (Zero Emissions Research and Initiatives), emprendedor y el mayor especialista sobre economía azul; Liz Parrish, que expondrá los avances en su investigación para desarrollar un método que revertirá el envejecimiento de las células y permitirá alargar la esperanza de vida; y Jesús Hernández Galán, director de Accesibilidad e Innovación de la Fundación ONCE, quien analizará cómo la tecnología puede ayudar a las personas con discapacidad a aumentar su autonomía.