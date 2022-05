Una de cada dos mujeres padece una dolencia del suelo pélvico en España

Una de cada dos mujeres padece alguna dolencia del suelo pélvico y más del 80% está sin diagnosticar, bien por vergüenza o por «normalizar» un problema que merma considerablemente su calidad de vida. Además de abordar los avances en los tratamientos, acabar con este alto porcentaje de infradiagnóstico y derribar bulos en torno a estas patologías son los principales objetivos del X Congreso Nacional de Suelo Pélvico, organizado por la Sociedad Española de Ginecología y Obstetricia que se celebra a partir de mañana y hasta el 21 de mayo, en el Palacio de Congresos de Canarias/Auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria con cerca de 600 especialistas de todo el país y donde, «por primera vez se da voz a las pacientes», según señala la presidenta del evento, Alicia Martín, jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Hospital Universitario Materno Infantil de Canarias.

«Este Congreso es importante por muchas razones, pero la fundamental es que ponemos atención a la paciente, a la mujer. Por primera vez, la Sociedad Española de Obstetricia y Ginecología, quiere oír no sólo la voz de las profesionales que nos dedicamos al desarrollo de las distintas áreas de la especialidad, sino que también vamos a oír la voz de las mujeres como parte de nuestro equipo de solución de problemas», apuntó la doctora Alicia Martín.

La vergüenza o la «normalización» del problema hace que el 80% esté sin diagnosticar

Junto a la presentación de las novedades en tratamientos y técnicas quirúrgicas, la organización hará un esfuerzo por desmitificar los bulos que existen respecto a las disfunciones del suelo pélvico, a través de una jornada de puertas abiertas y gratuita para la población general, que se celebrará en paralelo al Congreso, de la mano de Pepi Masero, paciente experta y especialista en redes sociales, que pondrá el foco en las inquietudes de la sociedad en este campo. «La patología del suelo pélvico es una dolencia que va de calidad de vida, y eso hace que muchas veces no se le preste demasiada atención, ni por parte de las mujeres ni por parte de los profesionales sanitarios, porque nadie se muere de esto, pero lo cierto es que si que se resiente mucho la calidad de vida de las pacientes».

La incontinencia urinaria y la disfunción sexual, entre las patologías más frecuentes

Según señala Alicia Martín, por orden de frecuencia, las principales dolencias del suelo pélvico son la incontinencia urinaria, prolapso genital, la incontinencia anal, el dolor pélvico crónico, y la disfunción sexual. Patologías que merman de forma considerable la calidad de vida de las mujeres que lo sufren, su capacidad de relación social, de hacer una vida autónoma, de hacer deporte o de mantener relaciones sexuales. De ahí el reto de los especialistas de derribar mitos y lograr que acudan a la consulta a los primeros síntomas.

Bulos

«Uno de los grandes problemas que tienen las patologías del suelo pélvico es que las mujeres, por un lado, y los profesionales por otro, normalizamos cosas porque entendemos que esto es así», indicó la jefa de Ginecología del Materno y puso como ejemplo la incontinencia urinaria. «Muchas veces la sociedad y por desgracia a veces los profesionales, entendemos que la incontinencia urinaria es normal con el envejecimiento. Pues uno de los mensajes que vamos a dar en el Congreso es que nunca, en ninguna etapa de la vida es normal la incontinencia urinaria. Vamos a tratar muchas veces de curar y otras de mejorar la calidad de vida, pero el asesoramiento de un profesional siempre aportará luz a quien lo padece».

«Nunca, en ninguna etapa de la vida, es normal la incontinencia urinaria. Vamos a tratar muchas veces de curar y otras de mejorar la calidad de vida, pero el asesoramiento de un profesional siempre aportará luz a quien lo padece»

En Canarias, el 25% de las mujeres padecen incontinencia urinaria por la disfunción de suelo pélvico. En este sentido, otra de las falsas creencias que han frenado el diagnóstico y la detección precoz es normalizarlo por haber dado a luz o por sobrepeso. «Y lo peor, no nos olvidemos, es que son síntomas que a la población le da vergüenza consultar. Esto tiene que ver mucho con la cultura, sobre todo en el ámbito de la mujer, donde hay determinadas cosas que no se consultan, ni siquiera se cuenta a la pareja porque dan vergüenza, y eso hace que se retrase mucho el diagnóstico e incluso algunas veces que no se diagnostique nunca. Con mucha frecuencia nos encontramos en la consulta con pacientes que llevan 20 años ocultándolo y sufriéndolo solas».

Las consecuencias de esconder y no tratar estas patologías van desde el incremento de la gravedad, el debilitamiento de la musculatura y, en el caso de las incontinencias, tanto urinarias como anales, se producen lesiones dérmicas e infecciones que complican el cuadro clínico y es más complejo de solucionar o de aliviar. Como ejemplo, la doctora Martín señala que la tasa de resolución de una incontinencia urinaria de esfuerzo, cuando es quirúrgica o es susceptible de tratamiento con rehabilitación, es superior al 70%.

Como presidenta y anfitriona del Congreso, uno de los retos de Alicia Martín, además de que los profesionales de todo el país disfruten del conocimiento y de la Isla, es el de mejorar la salud en este campo. «Que dentro de unos años los resultados en salud en cuanto a suelo pélvico de la población canaria sean mejores, hayan más consultas, seamos capaces de dar solución a más problemas y no hayan tantas mujeres que consultan demasiado tarde», apuntó la jefa del Servicio de Ginecología y Obstetricia del Materno Infantil, donde se integra la Unidad de Suelo Pélvico, en la que también participan los servicios de Rehabilitación de los hospitales universitarios Insular y Doctor Negrín.