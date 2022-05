¿Los canarios reciclamos bien?

No somos los que peor reciclamos, pero no reciclamos bien. También hay que diferenciar el tipo de reciclado y objeto porque, por ejemplo, estamos bien en vidrio y papel y cartón, pero por debajo de la media en envases. Tenemos dos hándicaps:el coste de los embalajes y la población flotante, pues aunque muchos estén concienciados en el mundo turístico, aún nos queda mucho por hacer.

La Audiencia de Cuentas ha publicado un informe en el que advertía del déficit histórico de gestión de residuos en Canarias, ¿están de acuerdo con este análisis?

Evidentemente tenemos un gran déficit. El modelo por el que se ha optado en Canarias ha sido el de enterrar, y en territorios muy pequeños y con una escasa disposición de suelo, tiene sus limitaciones. Cuando no se pudo enterrar más se planteó la posibilidad de quemar la basura, pero el gran problema es que generas energía pero no se reutiliza la materia. El modelo por el que apuesta la Unión Europea, el Estado y Canarias desde 2019 es uno de Economía Circular, donde el residuo deja de ser residuo y pasa a ser una materia prima que evita importaciones.

¿En qué se puede reutilizar la materia orgánica?

Estos residuos bien tratados a través del compostaje, pueden convertirse en una herramienta de alta calidad no solo para revertirlo en el sector primario, sino también para recuperar suelos degradados por uso intensivo o en zonas ajardinadas de los municipios. De esta manera, evitamos traer e importar nitratos y material fertilizante de fuera.

¿Cree que el paquete legislativo que planea el Ejecutivo actual, vendrá a resolver este problema crónico de Canarias?

Por lo menos tendremos coherencia en el territorio en lo que se refiere al objetivo final que es enterrar cero residuos. Estamos obligados a ello. Esto no es una cuestión de que me guste más o menos, es una obligación que nos hemos impuesto para que la economía circular se convierta un pilar fundamental en el desarrollo económico de Canarias.

¿Hay ejemplos de buenas prácticas en Canarias en este sector?

Sí, en Canarias tenemos varios operadores de gestores de residuos que están haciendo una tarea fantástica. El Cabildo de La Palma por ejemplo es pionero en un proyecto que se llama La Palma Orgánica que se basa en la utilización de composteras vecinales para zonas rurales. Es un ejemplo de buenas prácticas que se va a exportar al resto de islas y que está teniendo mucho interés por parte de otras comunidades.

¿Por qué se ha tardado tanto en actualizar la gestión de residuos en Canarias?

Por la desidia y abandono de la Administración en temas que no consideraban políticamente importantes. Hemos perdido un tiempo precioso, pero ahora sí hay un compromiso. Es la última oportunidad que tenemos. Si no lo hacemos, podremos seguir viviendo en Canarias, pero ya no será el paraíso al que estamos acostumbrados.