Más de un millón de escolares pobres en España no tienen acceso a beca comedor

Las ayudas para asistir al comedor escolar en España alcanzan al 11,2% de niños en la educación obligatoria, lejos del 27,4% que vive en situación de pobreza, según revela el informe Comedor garantizado de Save the Children coincidiendo de la paertura del plazo para solicitar estas ayudas en varias regiones españolas. Esto significa que más de un millón de menores bajo el umbral de la pobreza paga el comedor escolar íntegro o no accede a él. Según indica Álvaro Ferrer, especialista de educación en Save the Children, sólo el 2% de los escolares de Murcia y Melilla acceden a esta beca, mientras que en Madrid esta cifra representa el 9% y Canarias el 25%.

El caso de Canarias Más concretamente, en el documento se precisa que el hecho, por ejemplo, de que en Canarias obtenga una considerable cobertura en becas no se traduce en que cubran a todos los niños que viven con bajos recursos. Por un lado, su tasa de pobreza infantil es tan alta --de las más elevadas de España-- que queda lejos de alcanzar a la infancia más vulnerable y, por otro, la renta mínima que se exige a las familias para obtener la gratuidad del comedor es tan baja (537,83 euros al mes para un hogar de cuatro miembros) que implica que algunas de ellas tengan que pagar una parte del coste. En La Rioja, Cantabria, Baleares, Madrid y Navarra la situación es más extrema porque no se concede la gratuidad sino una ayuda parcial. De hecho, este servicio tiene un coste medio anual de 743,75 euros.