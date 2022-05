Cruz Roja ha puesto en marcha el proyecto AHORA + LA PALMA, financiado por la Fundación Adey, para favorecer la empleabilidad, integración social y situación económica de las familias que se encuentran en situación de desempleo por los efectos de la erupción volcánica.

El programa trata de potenciar la integración de las personas damnificadas a través de la atención individualizada, ofreciendo a los usuarios orientación y formación laboral, así como ayuda al transporte y movilidad que faciliten dicha formación e inserción laboral, todo ello enfocado a la búsqueda de empleos que eviten el desarrollo de situaciones de exclusión social.

Esta formación está relacionada con la capacitación profesional de cada persona, siguiendo para ello un itinerario formativo personalizado que incluye desde talleres sobre economía y ahorro doméstico, el uso de nuevas tecnologías y actualización digital, hasta el desarrollo de competencias técnicas laborales ajustadas a la demanda del mercado laboral y a los intereses individuales.

El itinerario formativo, a pesar de que es individualizado, a grandes rasgos, ofrecerá competencias técnicas, competencias básicas (currículum vitae, carta de presentación, herramientas de búsqueda de empleo, etc.) y personales (habilidades sociales y de comunicación) y capacitaciones profesionales, a través de formación reglada (títulos de eso y bachiller) así como mediante formación no reglada (derivaciones a academias para certificaciones profesionales, alfabetización tecnológica, manipulador de alimentos, fitosanitario, carnet tipo B, etc.)

Además, el proyecto brinda espacios familiares que ayuden a fomentar la conciliación durante la formación laboral, así como apoyo psicológico y educación emocional, recursos básicos para el desarrollo de las familias. Así mismo se ofrecen acciones formativas vinculadas con aspectos psicosociales como el empoderamiento, la autoestima, las habilidades sociales, gestión emocional, resolución de conflictos, estrategias de afrontamiento ante situaciones de estrés, entre otros.

En este proyecto se ha marcado como objetivo atender a unas 80 unidades familiares, con un estimado de 3 miembros por cada una de ellas, lo que haría un total aproximado de 120 personas.

Iván Acosta, técnico de empleo de Cruz Roja en La Palma y responsable del proyecto, señaló que la puesta en marcha AHORA + LA PALMA es "un paso más en el compromiso adquirido por Cruz Roja y la Fundación Adey con las familias del Valle de Aridane". "Con este proyecto, pretendemos impulsar el contexto socioeconómico de la comarca, ayudando a las personas afectadas a mejorar su empleabilidad a través de la información, formación y orientación laboral, para su recualificación profesional" explicó.

Ylenia Peña, psicóloga de AHORA + LA PALMA, indicó que el conocimiento de los recursos disponibles, la mejora de sus herramientas personales y la recualificación profesional "permitirá a los usuarios estar en conexión con el mercado laboral actual y reducir las dificultades sociales derivadas de la pérdida de sus medios de vida".

Todas aquellas familias que se encuentren en esta situación pueden solicitar más información a través de los correos electrónicos: pedro.acosta@cruzroja.es o ylenia.pena@cruzroja.es, y el teléfono 663 703 762.

ATENCIÓN ECONÓMICA Y SOCIAL

Desde el pasado 30 de septiembre, la Organización no ha cesado su actividad, prestando asistencia social y cubriendo las necesidades básicas de un total de 5.410 personas.

Se han distribuido más de 13.000 ayudas tanto entrega de bienes como económicas, entre las que destacan, por ejemplo, la entrega las ayudas económicas para la rehabilitación de viviendas dañadas por la erupción volcánica y los efectos derivados de la misma.

Además, Cruz Roja continúa desarrollando una gran variedad de proyectos a corto, medio y largo plazo con el fin de dar apoyo y asistir a las personas damnificadas por la erupción ocurrida en La Palma, y contribuir, de esta manera, a su recuperación, poniendo especial atención a la infancia, personas mayores y núcleos familiares que han sufrido la pérdida total de sus hogares y medios de subsistencia.

Entre las prioridades de Cruz Roja se encuentran garantizar la seguridad alimentaria y la salud de la población (tanto la instalada en recursos de alojamiento provisional, como las personas reubicadas con familiares o amistades, o las que ya han podido regresar a sus hogares), el apoyo psicosocial, el acceso a los derechos sociales, el retorno y rehabilitación de las viviendas, el apoyo al empleo, el apoyo escolar y las actividades de ocio a niños y niñas de La Palma, así como la cobertura de las necesidades educativas y de material escolar o tecnológico, entre otros.