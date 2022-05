Canarias recibe 10 millones para la conciliación de familias con menores

El Auditorio Alfredo Kraus, en la capital grancanaria, acogió en la tarde de ayer la presentación de este proyecto semilla que contó con la presencia de la ministra de Igualdad, Irene Montero; la secretaria de Estado de Igualdad y contra la Violencia de Género, Ángela Rodríguez; la consejera de Derechos Sociales, Igualdad, Diversidad y Juventud del Gobierno de Canarias, Noemí Santana; y de la viceconsejera de Igualdad y Diversidad, Sylvia Jaén.

«Agradezco el esfuerzo que están haciendo desde el Gobierno de Canarias para poner este plan en marcha, porque es cierto que, a pesar de que tiene muchas virtudes, también ha sido una especie de salto al vacío. A pesar de que todas reconocíamos que esto era una necesidad histórica es cierto que las instituciones nunca se habían hecho cargo de esta situación», afirmó Rodríguez.

Se trata de un proyecto semilla que busca una revolución social en la política de cuidados implicando a administraciones, empresas, familias y al conjunto de la sociedad desde una puesta en marcha local. «Hemos hecho un mapa de alianzas para generar una fuerte red de cuidados. En ese nuevo ecosistema tiene un papel fundamental la Federación Canaria de Municipios (Fecam), porque este plan lo aterrizamos en los 88 municipios gracias a un acuerdo con ellos, con las universidades y en coordinación con el tercer sector, que irá garantizando esa red profesional del cuidado», dijo Jaén.

¿Qué recoge el plan?

Entre las medidas que recoge el plan, dotado de cerca de 10 millones de euros, están los cuidados en el domicilio de menores de 0 a 3 años, el fomento y la extensión de la atención temprana, el acompañamiento de recursos de proximidad, la ampliación de actividades de ocio que faciliten la conciliación y la puesta en marcha de campamentos de verano y de invierno. «Hasta ahora en la historia de la democracia en España no ha habido una partida económica para centrarse en desarrollar estrategias, programas y una red social para el cuidado de menores, por eso hablamos de una política semilla que viene a cambiar el mundo de los cuidados porque viene a hacer corresponsable a la institución, a la familia y a la sociedad en su conjunto de esa nueva mirada. Cuidar no es una obligación por ser padre o madre, sino correspondida con la institución o el municipio que tiene que garantizar esa facilidad», subrayó Jaén.

Uno de los objetivos, además de facilitar la conciliación, reside en la creación de empleo de calidad con el fomento de bolsas de cuidado de las personas jóvenes con perfiles profesionales de técnicos en actividades socioculturales, monitores de ocio y tiempo libre, técnicos superiores de animación sociodeportiva, educación infantil, auxiliares de guardería y de jardín de infancia.

«La idea es centrarnos en esa familias con menores de 16 años en clave local y a su vez garantizar el empleo en clave municipal. Se priorizará la generación de empleo para los jóvenes para generar estos cuidados en cada uno de los municipios con la intención de permitir un espacio de crecimiento y futuro a la juventud», explicó.

Cambio radical

Este primer año del plan ya está en marcha y seguirá sumando nuevos pasos para conseguir, a medio plazo, un cambio radical en la concepción de los cuidados y una mayor implicación de todos.

«El siguiente año ampliaremos más el tercer sector y el siguiente paso será implicar al mundo empresarial. Una vez que estemos instituciones, empresas y sociedad implicadas realmente habremos consolidado el derecho al cuidado como un derecho ciudadano que garantiza esa nueva visión de nuestro cuidado respetando nuestro derecho a cuidar y también a la vida independiente. Pasamos de la ciudadanía a un mundo de cuidadanía. Donde se hace del cuidado un derecho ciudadano de primer orden», añadió.

Un cambio en el que será más necesario que nunca implicar a los dos progenitores en un paso más hacia una igualdad real.

Cursos puente para cuidadores

Una de las novedades más llamativas del Plan Corresponsables es la puesta en marcha de una serie de cursos puente, a través de Radio ECCA y Cruz Roja, dirigidos a cuidadores que cuentan con una extensa experiencia, pero que carecen de titulación. «La idea es certificar esa capacitación para el cuidado y que puedan entrar en las bolsas de cuidados de sus municipios y, de esta manera, poder volver a cuidar, pero de forma retribuida. Hay que cambiar el chip que tenemos sobre la mandato al amor, parece que el cuidado las mujeres lo hemos hecho con un supuesto mandato de por amor que tenemos que cambiar porque el por amor no cotiza en la Seguridad Social y el por amor no mejora nuestros currículos personales y el por amor no nos da más horas de vida independiente, pero en cambio si hacemos el cuidado de una forma corresponsable y remunerada la haremos con mucho amor y con todos nuestros derechos garantizados», señala Jaén. El 70% de las pensiones no contributivas la reciben mujeres, un porcentaje que esperan reducir en unos años gracias a medidas como esta.