El TSJC pide hacer análisis si hubiera una sumisión para agresión sexual con burundanga

La Sala de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) advirtió ayer sobre la necesidad de que las víctimas de agresión sexual cuya voluntad ha podido ser anulada porque se les suministró alguna sustancia química, como la burundanga, reclamen el análisis para su detección durante la instrucción.

El aviso se produce después de que la Sala de lo Penal emitiera una sentencia de apelación que confirma la absolución de dos jóvenes acusados de la agresión sexual denunciada por una mujer en 2016 en Fuerteventura. La mujer aseguró que anularon su voluntad, pero no lo pudo demostrar. Sostuvo que ambos la violaron en una caravana en Costa Calma, en Pájara, durante el mundial de windsurf.

La Sala señala que, en contra de lo que es opinión común, los avances científicos permiten detectar rastros del suministro de drogas que producen sumisión química no solo en las horas inmediatas a la agresión sexual, sino también en los días e incluso semanas posteriores al delito.

El TSJC subraya la importancia de seguir el protocolo de actuación médico forense ante la violencia sexual en los Institutos de Medicina Legal y Ciencia Forense editado por el Ministerio de Justicia en 2021.

La mujer del citado caso sostuvo que fue forzada a mantener relaciones sexuales en contra de su voluntad por dos varones en la madrugada del 27 de julio de 2016.

La Sección Sexta de la Audiencia de Las Palmas no pudo hallar pruebas que apuntalaran el relato de la denunciante, y declaró probado que, en la fecha indicada, un acusado invitó a la mujer a que subiera a su caravana, permaneciendo en ella aproximadamente una hora, pero no pudo hallar pruebas de que fuera forzada, pese a que se reconoció en la sentencia que uno de los individuos mantuvo relaciones sexuales con ella. No quedó acreditado que «las mismas fueran mantenidas en contra de la voluntad de la señora (...) o encontrándose la misma en estado de inconsciencia debido al consumo de sustancia estupefacientes o del abuso de la ingesta de alcohol», ni tampoco mientras estaba dormida».