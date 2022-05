Un juzgado da la razón a una guardia civil que pedía una casa para su familia

El Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de Santa Cruz de Tenerife estimó el recurso presentado por una guardia civil destinada en la Comandancia de Santa Cruz de Tenerife y le concede el acceso a un pabellón en base al argumento de que ella y su marido tienen a su cargo una familia numerosa, dentro de uno de los apartados que la Ley contempla para dicha figura. Pabellón es el término con el que en el Instituto Armado se denomina a una vivienda situada en el interior de los recintos del cuerpo de seguridad. Y, en este caso, se ha considerado como válido el concepto de familia numerosa donde la pareja tiene un hijo en común y el hombre aporta la prestación económica a dos hijas de una relación anterior, que no viven con la pareja de forma habitual, aunque, de manera temporal, pasan algunos días a la semana o parte de sus vacaciones con su padre.

La mencionada agente solicitó dicho domicilio y esgrimió sus circunstancias personales. Sin embargo, un mando se la denegó en un primer momento y, tras interponer un recurso de alzada, otro mando de mayor rango volvió a desestimar su petición. Y, por ese motivo, la agente decidió acudir a la Administración de Justicia. Con la referida sentencia del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 3 de la capital tinerfeña, se anuló el acto administrativo y se facilitó su acceso a una casa dentro del recinto. La funcionaria ha contado con la asistencia jurídica de la abogada tinerfeña Begoña Fleitas.

Según consta en la resolución judicial, la demanda de pabellón se planteó en la Comandancia en la primera mitad del 2020. Tras una primera respuesta negativa, la segunda desestimación se firmó en agosto de ese año. En este asunto, el juez toma en cuenta la Ley 40/2003 que define familia numerosa como: “la integrada por uno o dos ascendientes, con tres o más hijos, sean o no comunes». Y en uno de los apartados, dicha legislación contempla como familia numerosa a «el padre o la madre separados o divorciados, con tres o más hijos, sean o no comunes, aunque estén en distintas unidades familiares, siempre que se encuentren bajo su dependencia económica, aunque no vivan en el domicilio conyugal».

La autoridad judicial afirma que, «a la vista del contenido de la norma, procede acceder a la estimación del recurso». Aclara que «no es controvertida la vigencia ni la realidad e, incluso, la actualidad de las circunstancias de familia numerosa de la recurrente (un descendiente en común, dos descendientes no comunes por parte de su cónyuge). Y, aunque estas últimas no conviven con su padre, sí están a cargo económicamente de este. El progenitor asume dos pensiones alimenticias y, además, el 50 por ciento de los gastos extraordinarios de las menores de edad. También tiene en cuenta el juez que «se constata un régimen de estancias y visitas amplio entre el padre y sus hijas, fines de semana alternos, desde el viernes hasta el domingo, visitas entre semana y un régimen de estancias vacacionales» a partes iguales entre la pareja de la guardia civil y la madre.

Y recuerda que «lo anterior supone, además, la necesidad de garantizar a las menores durante las estancias con su progenitor una vivienda en condiciones adecuadas».