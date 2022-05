Con el trabajo a cuestas

Lo cierto es que cada vez son más los canarios que teletrabajan y los nómadas digitales que escogen el Archipiélago para desarrollar su vida laboral. Así lo reflejan los últimos datos del portal Nomad List que cifra en 3.852 mensuales los remote workers (trabajadores remotos) llegados a Canarias en 2021, con un acumulado de 46.224. Esta plataforma prevé, además, que 87.480 personas escogerán las Islas en 2023 para desempeñar esta nueva modalidad de trabajo, lo que significaría un crecimiento del 90% de este segmento turístico respecto a 2021.

Los profesionales que teletrabajan cuentan con mayor flexibilidad horaria y más facilidad para conciliar el trabajo con la vida personal. Los nómadas digitales que eligen las Islas aprovechan el tiempo libre para disfrutar del sol, la playa y el buen clima durante todo el año. Además, aquellos que utilizan coworking destacan que en estos espacios compartidos surgen más oportunidades laborales con compañeros en la misma situación laboral. Algunos hoteles de las Islas aprovecharon el tirón de la pandemia para crear espacios dedicados a este tipo de turismo con instalaciones y actividades específicamente para ellos.

Oussama Abdellaoui

reclutador tecnológico

Oussama Abdellaoui nació en Marruecos, creció entre Francia y España y ha visitado decenas de ciudades, pero tiene muy claro que Canarias es la única respuesta a la pregunta ¿Cuál es tu hogar?

Por eso no tuvo ninguna duda cuando decidió trasladarse a las Islas tras su época de estudiante para comenzar su vida laboral.

Consiguió un puesto, a través de un aplicación de móvil, de IT recruiter -reclutador en el sector tecnológico- en una empresa española con sede en Gran Canaria que trabaja por todo el mundo. Los inicios fueron duros al tener que trasladarse cuatro días a la semana hasta el sur de la isla en guagua. «Perdía muchísimo tiempo en llegar al trabajo, llegaba agotado y no rendía», recuerda Abdellaoui. Pero llegó la pandemia y con ella el teletrabajo, lo que permitió al marroquí cambiar sus hábitos laborales y mejorar su rendimiento. «Me levantaba, me vestía y tenía mis rutinas para no amargarme en casa», afirma.

La situación se alargó durante el confinamiento y cuando acabaron las restricciones y había que volver a la oficina su empresa ya había tomado la decisión de implantar el teletrabajo al 100%. «La pandemia aceleró mi cambio laboral, de un día para otro mi vida dio un giro», asegura.

Abdellaoui continuó trabajando en casa y mantuvo un horario común al de sus compañeros en otras partes del mundo para poder celebrar reuniones y encuentros, pero al comienzo de 2022 descubrió que necesitaba un cambio. «Después de estar meses aislado en casa sentía que mi espacio de descanso ya no existía porque lo ocupaba mi vida laboral y tenía que cambiar el chip», recuerda. ¿Cuál fue la solución? El joven le presentó a su empresa tres espacios coworking de Gran Canaria para trasladarse allí durante su jornada laboral. La compañía no le puso ningún problema y desde entonces paga la cuota mensual de GoCoworking, un espacio en la capital grancanaria con diferentes salas interiores y exteriores e instalaciones preparadas para teletrabajadores como Abdellaoui. «Los servicios que ofrece, poder trabajar en una terraza con sol y crear vínculos con compañeros que se encuentran e la misma situación es lo mejor del coworking», afirma.

Cuenta con un despacho que utiliza a diario en el que puede dejar sus pertenencias «sin problema» y asegura que su productividad y rendimiento han mejorado «mucho». Su empresa le ha permitido flexibilidad en el horario y su trabajo se basa en cumplir una serie de objetivos, lo que le facilita adaptar sus jornadas laborales. Solo le exigen unas horas comunes para estar presente en las reuniones que haga el equipo.

Abdellaoui asegura que no «cambiaría» su forma de vida por nada del mundo. Teletrabajar en el coworking le otorga un grado de libertad que ningún otro empleo le había ofrecido. ¿Lo mejor? Según este joven, poder pasarse las tardes surfeando en la playa y disfrutando del tiempo «maravilloso los 365 días del año». Además, poder escaparse a otros destino y solo necesitar una buena conexión de internet para seguir trabajando.