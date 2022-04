Las universidades canarias se alían para avanzar en innovación docente

Las dos universidades públicas canarias han formado una nueva alianza para avanzar en innovación educativa a través de sinergias que permitan elevar la capacidad investigadora en el ámbito de la docencia. En este sentido, una de las primeras acciones puestas en marcha es la creación de un programa conjunto de Doctorado en Educación, presentado ayer en la jornada de inauguración de la I Semana de la Investigación Educativa, que organiza la Universidad de La Laguna y el Vicerrectorado de Profesorado, Ordenación Académica e Innovación Educativa de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, a través de la Dirección de Innovación Educativa y Formación del Profesorado.

Bajo el lema Sinergias desde la Innovación Educativa, esta iniciativa que se celebra hasta mañana en la Facultad de Ciencias de la Educación de la ULPGC, fue inaugurada por el rector Lluis Serra Majem y la rectora de la ULL, Rosa Aguilar que, por motivos de agenda participó por vía telemática. Serra abrió su intervención con una cita de Francisco Tomás y Valiente, presidente del Tribunal Supremo asesinado por ETA, en la que destacaba que el docente que no investiga, «solo puede transmitir aquello que modestamente sabe». El rector retrató así la importancia de la investigación en la docencia, para avanzar en lo que se denomina «aprender a aprender» de cara a hacer más eficaz el proceso de enseñanza y aprendizaje. «Estas jornadas nacen con vocación de continuidad para fomentar la investigación en la Universidad, que crezca la formación de grupos de innovación educativa y sinergias que se concreten en proyectos como el Programa Interuniversitario de Doctorado en Educación, conjunto con la ULL, cuyos trámites administrativos están ya muy avanzados», informó.

Ambas instituciones universitarias crean un programa de Doctorado conjunto en Educación

La rectora de la Universidad de La Laguna, Rosa Aguilar, señaló que las universidades están llamadas a cambiar el modelo de enseñanza aprendizaje. «El mundo es muy dinámico y es necesario cambiar hacia un modelo centrado en el estudiante, operativo, dinámico, bilingüe e inclusivo, donde el alumnado sea el protagonista. Hay que cambiar currículum, pero también metodologías para ir hacia una enseñanza activa y colaborativa, de forma que no seas sólo un consumidor de formación, sino que participe en el proceso de aprendizaje».

Por su parte, el decano de la Facultad de Ciencias de la Educación, Germán Gallardo, insistió en que docencia e investigación son conceptos que se impulsan mutuamente, por lo que calificó de muy importante respaldar la actividad investigadora en el Centro, y puso como ejemplo el citado programa interuniversitario, así como la acreditación de nuevos másteres de investigación, por cuanto promueve la comunicación e intercambio de ideas entre ambas Universidades.

Durante el acto de apertura a comienzos de semana se rindió homenaje al profesor Enrique Rubio Royo, fundador del Centro de Innovación para la Sociedad de la Información (CICEI) de la ULPGC, y uno de los pioneros en la introducción y desarrollo de las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) en el campo de la docencia.

El catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial pidió a los asistentes que no perdieran de vista la hiperconectividad y el fácil acceso a la información del mundo actual, «pues éste es el nuevo contexto de la actividad docente». De igual forma, instó a tener presente no sólo el perfil profesional que la Universidad quiere dar el egresado sino también el perfil de ciudadano, fomentando la lectura para mejorar la gestión de conceptos e ideas, de manera que el alumnado aprenda a leer y a discernir la información en un contexto de sobre información. «Cuando empezamos hablábamos de incertidumbres, de interdependencia, de concepto de emergencia. Todo esto te sirve para tratar de entender qué es lo que está pasando, ¿para qué sirve la investigación en educación si luego no somos capaces de ver qué perfil de ciudadano pretendemos?», apuntó el investigador, que abogó por la «transversalidad en todo, la interdisciplinariedad y, sobre todo, por promover la bondad activa».