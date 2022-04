Apoyo unánime a que Historia de Canarias siga siendo obligatoria

Apoyo unánime de sindicatos, Federación de AMPAS Galdós y partidos políticos al anuncio realizado en el Parlamento de Canarias por parte de la consejera de Educación, Manuela Armas, confirmando que la asignatura Geografía e Historia de Canarias seguirá siendo obligatoria en el próximo curso escolar 2022-2023. Tras veintiún días de polémica con multitud de voces en contra de la decisión, Educación rectifica a la espera del informe que emita la próxima semana el Consejo Escolar de Canarias.

«Nos congratulamos con el anuncio hecho por la consejera de Educación de que da marcha atrás a esta descabellada idea de suprimir la obligatoriedad y por un sucedáneo de asignatura. Estaremos pendientes en el Consejo Escolar de Canarias para que así sea. Seguiremos dando la batalla. Era impensable que el alumnado pudiera transitar todo el periplo de la ESO sin al menos una asignatura obligatoria de esta materia», afirma Fernando Pellicer de STEC-IC.

Desde ANPE Canarias también apoyan la medida anunciada por Armas en sede parlamentaria. «Nuestro planteamiento era que no se estuviesen modificando las cargas horarios que había anteriormente porque entendemos que las fuerzas y las energías hay que ponerlas en facilitar más medios en la educación pública y no en cambiar una materia por otra. Entendíamos que no tenía que cambiarse y debía mantenerse como estaba», puntualiza Pedro Crespo, de ANPE Canarias.

Pendientes del debate

Este respaldo a la rectificación anunciada también la comparte la Federación Insular de AMPAS Galdós. «La decisión parece ya tomada como lo parecía al principio. No sabemos de dónde parte esta polémica ni a qué atiende este movimiento de veleta. El calendario del Consejo Escolar de Canarias está todavía en fase de aportaciones. Mañana se recogerán todas las propuestas y se debatirán el 3 de mayo, pero parece que ya han decidido», opina Sergio de la Fe, presidente de la federación.

También han acogido con satisfacción este cambio Nueva Canarias, Coalición Canaria y Unidas Podemos que habían manifestado tanto en sede parlamentaria como en las redes sociales su descontento ante la intención primigenia de Educación de pasar dicha materia de obligatoria en 4º de la ESO a optativa en 3º de la ESO.

Ahora, tras el anuncio por parte de Armas la pelota está en el tejado del Consejo Escolar de Canarias que ya reunió la semana pasada a su Comité Permanente para analizar la situación y que emitirá un informe al respecto en los próximos días que será preceptivo pero no vinculante.

«Tendrá que haber cambios en el borrador que presentó Educación el pasado 6 de abril para ganar esa hora para mantener la obligatoriedad de Geografía e Historia de Canarias en la ESO. Hay opciones», explica Pellicer.

Varias opciones

En este sentido, desde la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes del Gobierno de Canarias apuntan que será el informe del Consejo Escolar de Canarias el que apunte en que curso será obligatoria la asignatura si en 4º de la ESO como está en el presente año escolar o si se pasa a 3º de la ESO. También será dicho informe el que establezca, o al menos aconseje, de donde sacar la hora semanal necesaria para cumplir con el compromiso adquirido por Armas.

Los sindicatos barajan varias opciones que han hecho llegar a Educación para llevar a cabo dicho cambio de cara al próximo curso. «Está por concretar todo. Esperemos que también rectifiquen en Primaria con la profundización curricular. Nuestro planteamiento es que se mantenga esa materia tal y como estaba. Hemos solicitado una reunión con el director general de Ordenación, Innovación y Calidad para hacerle aportaciones más concretas, incluso de carga horaria», adelanta Crespo.

Defensa de la obligatoriedad

El decano de la Facultad de Geografía e Historia de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria y docente de prehistoria, Pedro González Quintero y la vicedecana de calidad y profesora del Máster de formación del profesorado en el área de historia, Luisa Toledo también se han manifestado en defensa de la obligatoriedad de dicha materia.

«Cuando un estudiante cursa la ESO y Bachiller tiene que tener una idea mínima del sitio donde vive. Tiene que saber quién vivió aquí, cómo se desarrollaron y cuál era su patrimonio histórico, cultura, etnográfico o natural. Si desaparecía su obligatoriedad había que buscarle un hueco», explica González.

En este sentido, reclaman mayor concreción de cómo se haría y qué contenidos se darían de esta forma aunque mantienen que Geografía e Historia de Canarias no encaja del todo en este concepto como si lo harían otras asignaturas previstas inicialmente como obligatorias.

«La historia y la geografía en si mismas tienen el peso suficiente para una obligatoriedad, eso es cierto. La historia de Canarias no es tan transversal, lo es Canarias en sí pero no su historia que es claramente una asignatura. Si dan marcha atrás demostraran que han escuchado a todos los grupos de interés. Hay alternativas, hay asignaturas que son claramente transversales y están como obligatorias», puntualiza Toledo.

Tienen claro que conocer la historia de Canarias desde el rigor solo traerá beneficios al conjunto de la sociedad y, en especial, al alumnado. Además, entroncan este conocimiento con los cada vez más frecuentes atentados contra el patrimonio de las Islas.recuentes atentados contra el patrimonio de las Islas.