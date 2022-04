Última batalla de la Historia de Canarias

El pasado 6 de abril la Consejería de Educación, Universidades, Cultura y Deportes adelantó la nueva ordenación de las enseñanzas no universitarias en Canarias en el marco de la Ley Orgánica de modificación de la LOE (Lomloe) o Ley Celaá, que comenzará a aplicarse el próximo curso 2022/2023 en algunos cursos.

Entre los cambios está la intención de eliminar la actual obligatoriedad de la asignatura de Geografía e Historia de Canarias en 4º de la Enseñanza Secundaria Obligatoria (ESO) para pasar a ser optativa en 3º de la ESO. Si bien en principio este cambio pasó desapercibido, por estar el foco mediático y social en la recuperación de la Filosofía, ha terminado ocasionando un terremoto entre docentes, familias y sindicatos con consecuencias aún impredecibles.

«Es un paso atrás en toda regla. Nosotros nos hemos estado reuniendo para poder aportar a nuestras propuestas al respecto. Lo único que ha hecho Educación ha sido trasladarlo al Consejo Escolar de Canarias, mientras nos hemos reunido con el profesorado y hemos recogido ideas que le estamos haciendo llegar a la Consejería. De momento no hemos tenido ningún tipo de respuesta ni se nos ha convocado para nada», se lamenta María Perera, presidenta de ANPE Las Palmas, el sindicato con mayor representación entre el profesorado canario.

A medida que han ido pasando los días desde la publicación de la nueva ordenación educativa, el malestar no ha parado de crecer en el sector educativo de Canarias, mientras Educación ha insistido en que el cambio promovido no supondrá una desaparición de los contenidos de esta materia.

La propia consejera, Manuela Armas, afirmó el pasado miércoles 13 de abril que «no solo no se pierden los conocimientos de Historia y Geografía de Canarias en el planteamiento inicial del Gobierno de Canarias, si no que se incrementan notablemente». Aun así, recordó que la propuesta es un borrador y que solicitarían un informe a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Canarias. Una petición que supone en parte un regreso al 2015 cuando la consejería, con Armas como viceconsejera de Educación, solicitó al Consejo un informe ante la idea de promover esta asignatura en el currículo educativo de las Islas.

En 2015 el Consejo no solo avaló si no que promovió su obligatoriedad y un refuerzo de la formación específica de los docentes para poder impartirla. Siete años después, la Consejería ha solicitado un nuevo informe al Consejo Escolar de Canarias para dictaminar sí se lleva a cambio la modificación y desandar lo recorrido.

Aval del Consejo Escolar

«Las familias tenemos representación dentro del Consejo Escolar de Canarias y gracias a ello tenemos acceso a la solicitud hecha por Educación a la Comisión Permanente del Consejo Escolar de Canarias. Se nos ha trasladado si se considera que debe permanecer como obligatoria y luego hay otra pregunta, que parece un poco compleja, que es que si se estima que sí debe ser obligatoria preguntan prácticamente cómo lo pueden hacer porque hay que reorganizar las materias», explica Sergio de La Fe, presidente de la Federación de AMPAS Galdós.

Desde el sindicato ANPE Canarias consideran que pese a que han solicitado el informe al Consejo Escolar de Canarias, la decisión puede estar ya tomada y critican que no se haya consultado previamente a los sindicatos educativos, que son los que representan legítimamente a los trabajadores. «Me da la impresión de que la decisión está prácticamente tomada. No sé hasta que punto tendrá efecto el informe del Consejo Escolar de Canarias, no lo sé. Hay que esperar. Que se de la espalda al profesorado y que no se haya contado con en él es volver a lo que vivimos con la LOMCE que fue una reforma sin ningún tipo de consenso», puntualiza Perera.

Transversalidad

La explicación de Educación de que el temario de dicha asignatura se dará de forma transversal en otras materias tampoco convence a docentes y familias. «En la solicitud al Consejo no detallan cómo se haría, no lo explican. Tampoco detallan cómo pueden controlar que esa materia se imparta. Es difícil saber si realmente va a ser así. Estamos muy acostumbrados, no precisamente para bien, de preguntar por determinadas materias que se imparten y que se nos conteste que cada centro es autónomo y tiene su propia capacidad para decidir como se imparte esa materia. Nos resulta complejo casar estas dos ideas en este tema», subraya de La Fe. Temen que la transversalidad termine por diluir los contenidos que imparte la asignatura en la actualidad y que la historia de Canarias quede relegada a un plano menor.

«No lo entendemos. Hay otras materias, como Valores Cívicos y Éticos, que va a ser obligatoria y sus contenidos están incluidos en el resto de materias de forma transversal. La lógica me dice que la transversalidad es mucho más fácil con una asignatura así que en el caso de Geografía e Historia de Canarias», opina Perera.

Recogida de firmas

Mientras llega el informe la polémica sigue creciendo y ha pasado de las aulas a las redes sociales. Antonio Chamorro Segovia y Miguel Ángel Hernández Méndez, docentes de la escuela pública, están detrás de la recogida iniciada en change.org y que supera ya las 6.000 adhesiones. «Una de nuestras principales preocupaciones como docentes es que el alumnado ejerza en el futuro una ciudadanía crítica y responsable. Para ello tienen que conocer el lugar donde se desarrollan y el medio natural, cultural e histórico. Por eso creemos que es un retroceso que se deje de impartir de forma obligatoria», explica Chamorro.

Creen que esta eliminación está haciendo un flaco favor al conjunto de la sociedad canaria, a su futuro y al extenso patrimonio que cada vez suma más agresiones y atentados inexplicables. «Tal vez a estas personas en el sistema educativo no les enseñaron que eso es patrimonio de todos y algo a valorar y proteger», comenta.

Mientras la polémica crece el tiempo juega en contra de frenar este cambio y los consultados piden a la Consejería que negocie y evite este cambio, en una última batalla por defender la historia.