Canarias espera que el informe del CGPJ no afecte a la ley trans canaria. Es preceptivo pero no vinculante. Así resume el director general de Diversidad del Gobierno de Canarias, Víctor Ramírez, el crítico informe emitido el pasado miércoles por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) en relación al Anteproyecto de Ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como Ley Trans. Canarias cuenta con una ley propia que ha sido recurrida por la ultraderecha en el Tribunal Constitucional que aún no se ha pronunciado al respecto pero sí ha admitido a tramite dicho recurso.

«Puede afectar al recurso de anticonstitucionalidad a la ley canaria, habrá que verlo. Eso depende de hasta que punto el recurso se pueda verse afectado por este informe. Para nosotros lo importante es que el proyecto de ley estatal se mantenga, continúe su tramitación y no se incluyan esas limitaciones que plantea el informe del CGPJ que en muchos casos son ajenas a la realidad, a los sentimientos y a las necesidades de las personas trans», explica Ramírez. A lo largo de sus 42 páginas el informe, que pese a haber sido solicitado con urgencia llega con más de tres meses de retraso, supone un varapalo para parte de la ley desarrollada por el Ministerio de Igualdad al proponer un recorte de los derechos de los menores trans y muestra su disconformidad con la prohibición de terapias de conversión. Autodeterminación de género El informe sí cuenta recoge dos de las exigencias de los colectivos LGTBI como son la autodeterminación de género y el reconocimiento de las personas no binarias, echando por tierra los argumentos usados por una minoría del movimiento feminista. «De mantenerse lo recogido en el borrador previo del informe del CGPJ, quedaría zanjado jurídicamente el debate generado sobre el derecho de autodeterminación de las personas trans, principal elemento de cuestionamiento de la Ley Trans y LGTBI. Les permitirá modificar el sexo/género recogido en el registro civil sin ser tuteladas, patologizadas, sin la necesidad de hormonación durante dos años y sin la exigencia de un diagnóstico médico de disforia de género ya eliminado por la OMS de sus manuales diagnósticos», apuntan desde la Federación Estatal de Lesbianas, Gais, Trans, Bisexuales, Intersexuales y más (FELGTBI+). Un argumento que también destaca la Dirección General de Diversidad del Gobierno de Canarias y que está incluida en la ley canaria, una de las más avanzadas en reconocer los derechos de las personas trans. «Lo importante es que el proyecto de ley estatal siga con su tramitación sin estas limitaciones» «Afortunadamente tenemos una ley que recoge ampliamente derechos de las personas trans dentro de las competencias de la comunidad autónoma de Canarias y en este sentido podemos sentirnos orgullos», añade. Los dos principales problemas que plantea el borrador están en lo relacionado con los menores trans y en las terapias de conversión. En el primer caso, el CGPJ propone elevar a los 18 años el límite de edad para que una persona pueda solicitar por sí misma la rectificación de la mención registral relativa al sexo. «Establece la necesidad de autorización judicial para menores de entre 12 y 14 años. Esta limitación que plantean no es aceptable, es una tutela excesiva para estos menores», explica. Terapias de conversión Otra de las polémicas suscitadas por el informe está en la disconformidad con la prohibición de las terapias de conversión. Un punto que ha suscitado una intensa contestación por parte de más de un centenar de asociaciones de defensa de los derechos de las personas LGTBI y supone una afrenta a informes de instituciones como el Consejo de Europa, el Colegio de Psicología o la propia Organización Mundial de la Salud (OMS). «Me parece especialmente gravoso permitir las terapias de conversión que son un tratamiento para una persona presuntamente enferma. Implica asumir por parte del CGPJ que las personas LGTBI podemos estar enfermas. No se puede permitir un tratamiento para una realidad que no es una enfermedad, para curar algo que no lo es. Se ha columpiado peligrosamente con una visión muy patologizante de la diversidad. Es inaceptable», subraya.