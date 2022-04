"Me preocupa la velocidad en la que retroceden los avances del feminismo"

En el monólogo que ha representado estos días en el Aulario de Guajara de la Universidad de La Laguna traslada su propia experiencia a los jóvenes, ¿crees que el discurso de la violencia de género cala más bajo un punto de vista personal?

No solo cala más sino que a la gente le queda más claro el mensaje porque la violencia de género se hace más evidente cuando se vive en primera persona. En el teatro represento lo que mi expareja ejerció sobre mi persona durante siete años, pero no desde la perspectiva que nos han querido vender de que los hombres son malos y las mujeres buenas. En el monólogo se pueden ver las luces y sombras de cada uno. Cuento lo que viví como víctima de violencia, pero también lo que él sentía cuando la ejercía, con lo que empata mucho más. El teatro es un espacio donde puedo contar mi historia apelando a la emoción y no tanto a la razón.

¿Por qué orienta este monólogo a los más jóvenes?

Es la edad con lo que a mi me pasó y es lo que me hubiera gustado que me contaran cuando estaba con mi expareja, cuando era adolescente.

¿Cree que la educación ha pecado de no informar sobre la violencia machista? ¿Se debería incluir en el currículum escolar?

Tendría que ser transversal. No debería quedarse en una charla, un taller o un monólogo de un día. El profesorado, al impartir sus clases de matemáticas, lengua, geografía e historia, debería dar una pincelada sobre lo que implica el pensamiento crítico y lo que suponen los derechos y las libertades de todo el mundo. Si fuera así, la sociedad sería muy diferente.

Se comenta que hay un retroceso en la concepción de la violencia de género para los jóvenes que vuelven a mostrar comportamientos machistas, pero ¿es que lo visualizamos más o realmente hemos dado pasos hacia atrás en este sentido?

Hay un aumento de violencia de género, pero empieza en los adultos. La sociedad, y concretamente los jóvenes, replican los comportamientos de los mayores. Por tanto, no es que los jóvenes hayan regresado a ese machismo característico de los años 40, sino que en los estímulos que reciben se encuentran los discursos como el del amor romántico o los más recalcitrantes de la ultraderecha, que hicieron acto de presencia entre 2017 y 2018. Además, hay un montón de youtubers y otros influencers en redes sociales que generan mucha confusión entre las criaturas.

¿A qué cree que se debe ese aumento de la violencia de género?

Tiene que ver con varios fenómenos. Por un lado, ahora se señala la violencia como lo que es, y antes no se hacía tanto. Otras tantas mujeres están rompiendo con las actitudes masculinas tóxicas, y ya no se aguanta como lo hicieron nuestras abuelas durante toda la vida. Pero esos pasos hacia detrás tienen que ver con la negación de lo evidente y el refuerzo de la romantización de la violencia machista y los crímenes pasionales que hace 20 años condenábamos. Hoy este discurso se ha colado en la narrativa audiovisual y es lo que los jóvenes están consumiendo. Como ejemplo, en A tres metros sobre el cielo nos quejábamos que en una escena de sexo, el protagonista no se ponía el preservativo. Ahora en el filme A través de mi ventana, vemos cómo él se pone el preservativo y lo aplaudimos, pero lo retorcido de esta película es que sigue siendo ella la que le salva a él de su mundo oscuro, en el que él le hace daño a ella. A esto se une, además, los discursos de algunos youtubers que hacen apología de la violación, asegurando que si un hombre no bebe, puede ligar con una chica ebria.

Para avanzar debemos abrirnos, dejar de polarizarnos y vivir las cosas de otra manera

Pero en el caso del youtuber al que hace alusión (el Xocas), también hubo una corriente importante en contra de sus palabras que quizás hace unos años no hubiera ocurrido.

Es un gran avance y yo confío mucho en la gente joven. Pero, por ejemplo, aquí en Tenerife me encontré con un grupo de chicos - que a lo mejor de 400 eran 5- que defendieron que lo que no se podía comparar al Xocas con Roma Gallardo, otro youtuber. El Xocas ha sido muy criticado porque lo que dice es muy explícito y son barbaridades, pero Roma Gallardo es muy sutil al incitar el bullying contra las feministas. Yo prefiero lo explícito, porque al menos así hay gente que se levanta de la silla a criticarlo. Pero Gallardo está en el grupo de otros youtuber, políticos y tiktokers que incitan al odio contra nosotras y nadie lo cuestiona. Es verdad que hay un avance muy grande, no lo vamos a negar; pero me está preocupando la velocidad del retroceso. Nuestro avance ha costado muchos años y va desde el feminismo hasta la lucha por los derechos humanos. Y este retroceso en un año, influido, además por la pandemia, me da miedo.

En Castilla y León, la entrada de Vox al Gobierno ha supuesto poner en entredicho la violencia de género al querer referirse a ella como violencia doméstica, ¿cómo nos afectan este tipo de discursos?

Vuelven a negar lo evidente. Claro que la violencia doméstica existe y que una mujer puede maltratar a un abuelo o una abuela. Pero eso es otro tipo de violencia. Una que ocurre en el espacio doméstico, pero la violencia machista ocurre en el espacio doméstico, en el bar, en el coche, la calle y en el parque, porque la estructura de esa violencia tiene que ver con que somos mujeres. La violencia es violencia de donde venga, pero no se puede decir que un blanco sufra racismo cuando viaje a Centroamérica o a Marruecos. Simplemente no existe. Hay un lugar de privilegios por el hecho de ser blanco al igual que lo hay por el hecho de ser hombre o por ser una mujer adulta con capacidades "normales" para el sistema y no una mujer anciana que ha perdido la capacidad para encajar en el sistema capitalista. Debemos visualizar las relaciones de poder porque no es lo mismo.

Todas queremos abolir la prostitución, pero nos están comiendo, no podemos estar divididas

¿Le preocupa que estos discursos lleguen a las instituciones?

Ya están en ellas. Entraron en 2017 y coincide con el retroceso brutal en términos de concienciación con respecto a la violencia machista. Nunca he visto que demos tantos pasos hacia atrás.

¿Hay una acción - reacción?

Si la hay. Por eso aprovecho para hacer un llamamiento al movimiento feminista de este país, porque las disidencias siempre han existido pero no admitamos la forma patriarcal de hablarnos y unámonos porque ya están dentro y van contra todas. Cuando pensamos en una persona de ultraderecha hay que entender que va contra todas las feministas, por eso es un error ahora mismo del movimiento estar debatiendo sobre el sexo de los ángeles. Todas queremos abolir la prostitución y el trabajo doméstico, pero nos están comiendo, no podemos estar divididas. Por eso están entrando, porque tienen hueco en la división del movimiento.

¿Por dónde empezar para revertir este retroceso y seguir avanzando?

Para seguir avanzando deberíamos abrirnos, escuchar al corazón, dejar de polarizarnos como sociedad y vivir las cosas de otra manera.